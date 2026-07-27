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Гастропрогулка по Парижу: сыры, улитки, шоколад

Попробовать свежую выпечку, десерты и деликатесы
Предлагаю вам открыть Париж через его вкусы! Мы посетим ремесленные лавки, попробуем французские сыры, багеты, круассаны, шоколад и, по желанию, вино или шампанское.

Вы познакомитесь с гастрономическими традициями Франции, которые делают её кухню одной из лучших в мире, и узнаете адреса любимых заведений парижан.
Гастропрогулка по Парижу: сыры, улитки, шоколад
Гастропрогулка по Парижу: сыры, улитки, шоколад
Гастропрогулка по Парижу: сыры, улитки, шоколад

Описание экскурсии

Улица Монторгей (Rue Montorgueil) — самая вкусная улица Парижа. На ней мы посетим 4–5 заведений, где вас ждут:

  • дегустация свежей выпечки и багетов
  • лучшие французские сыры и самые вкусные улитки
  • ремесленный шоколад и другие сладости
  • винный бутик (по желанию — дегустация)
  • легендарное кафе Carette с его знаменитыми десертами и горячим шоколадом

Вы узнаете:

  • что предпочитают в разных регионах Франции
  • где и как покупают продукты сами парижане, а не туристы
  • как правильно дегустировать сыры, улитки и французские деликатесы
  • какие гастрономические сувениры действительно стоит привезти из Парижа
  • какие кулинарные традиции делают французскую кухню одной из лучших в мире

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачивается отдельно. В среднем вы потратите от €12 до €25
  • Винные дегустации — только для путешественников 18+
  • По желанию маршрут можно адаптировать с учётом ваших гастрономических предпочтений, аллергий или пищевых ограничений

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира
Кира — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид-переводчик в Париже с опытом работы с 2020 года. За это время я сопровождала гостей со всего мира, помогая им не просто увидеть город, а по-настоящему почувствовать его
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атмосферу, ритм и характер. Париж для меня — это не просто место работы, это город, в который я искренне влюблена, и этой любовью я с радостью делюсь с каждым своим гостем. Я постоянно развиваюсь и углубляю свои знания в области истории, искусства и культуры Франции. Моя главная цель — сделать ваше пребывание в Париже не просто комфортным, а по-настоящему особенным. Я верю, что хорошая экскурсия — это не набор дат и сухих фактов, а живая история, которая разворачивается перед вами шаг за шагом.

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