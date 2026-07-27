Предлагаю вам открыть Париж через его вкусы! Мы посетим ремесленные лавки, попробуем французские сыры, багеты, круассаны, шоколад и, по желанию, вино или шампанское.
Вы познакомитесь с гастрономическими традициями Франции, которые делают её кухню одной из лучших в мире, и узнаете адреса любимых заведений парижан.
Вы познакомитесь с гастрономическими традициями Франции, которые делают её кухню одной из лучших в мире, и узнаете адреса любимых заведений парижан.
Описание экскурсии
Улица Монторгей (Rue Montorgueil) — самая вкусная улица Парижа. На ней мы посетим 4–5 заведений, где вас ждут:
- дегустация свежей выпечки и багетов
- лучшие французские сыры и самые вкусные улитки
- ремесленный шоколад и другие сладости
- винный бутик (по желанию — дегустация)
- легендарное кафе Carette с его знаменитыми десертами и горячим шоколадом
Вы узнаете:
- что предпочитают в разных регионах Франции
- где и как покупают продукты сами парижане, а не туристы
- как правильно дегустировать сыры, улитки и французские деликатесы
- какие гастрономические сувениры действительно стоит привезти из Парижа
- какие кулинарные традиции делают французскую кухню одной из лучших в мире
Организационные детали
- Еда и напитки оплачивается отдельно. В среднем вы потратите от €12 до €25
- Винные дегустации — только для путешественников 18+
- По желанию маршрут можно адаптировать с учётом ваших гастрономических предпочтений, аллергий или пищевых ограничений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид-переводчик в Париже с опытом работы с 2020 года. За это время я сопровождала гостей со всего мира, помогая им не просто увидеть город, а по-настоящему почувствовать его
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