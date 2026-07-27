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атмосферу, ритм и характер. Париж для меня — это не просто место работы, это город, в который я искренне влюблена, и этой любовью я с радостью делюсь с каждым своим гостем. Я постоянно развиваюсь и углубляю свои знания в области истории, искусства и культуры Франции. Моя главная цель — сделать ваше пребывание в Париже не просто комфортным, а по-настоящему особенным. Я верю, что хорошая экскурсия — это не набор дат и сухих фактов, а живая история, которая разворачивается перед вами шаг за шагом.