6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Сладкая история Парижа

Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов

Полина
Задать вопрос
Полина – ваш гид
Мы совершим тур по кондитерским и булочным квартала Маре и насладимся шедеврами выдающихся кондитеров французской столицы.

Вы узнаете подробности возникновения парижских десертов, технологии их приготовления, маленькие секреты мастерства и истории успеха звезд парижского небосклона кондитеров.
От 225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа

Французская кондитерская. Здесь можно повстречать французского собрата венского рогалика — именитого круассана, слоеное пирожное Опера, хрустящие багеты и бесподобные бриоши, сверкающие эклеры и профитроли с заварными кремами. А как насчет бесподобного фруктового мармелада, по вкусу напоминающего конфитюр? Здесь и французская мягкая карамель в виде конфет в блестящей обертке или жидкой карамельной пасты, продающейся в стеклянных банках с металлической ложечкой. А как не сказать про миндальное пирожное макарон, ставшее знаковым продуктом французской кухни! Макарон с правильной текстурой полу-безе, полу-бисквита и насыщенным фруктовым (а может, овощным или вовсе трюфельным?) вкусом непросто найти даже в самом Париже. Но нам французские гурманы-сладкоежки с радостью откроют свои секреты!

Программа

Я приглашаю вас попробовать лучшие творения французских булочников и кондитеров, которыми французское кондитерское искусство гордится в наибольшей степени. Какие они на вкус: бесподобный фруктовый мармелад, мягкая карамель, свежеиспеченный профитроль, вафли льежского короля? Французская кондитерская таит в себе множество сюрпризов!

В ходе экскурсии вы откроете для себя:

  • многообразие и глубину фруктовых оттенков мармелада;
  • тающую во рту текстуру конфет из мягкой карамели;
  • нежнейшую прослойку вафель ручной работы с ванилью из Мадагаскара;
  • золотистую корочку изготовленного при вас профитроля с воздушным кремом;
  • волшебные секреты и удивительные истории французских десертов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит дегустация лучшего в городе фруктового мармелада, мягкой карамели, вафель ручной работы и профитроля.
  • Дополнительные расходы: покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей.
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2018
Сладко, интересно, познавательно, незабываемо! Полина огромная молодец. Эта самая необычная экскурсия. Вы будете отгадывать всю вкусовую палитру мармелада и карамели ручной работы от лучшего кондитера Парижа, попробуете легендарные вафли и съедите самые вкусные эклеры на свете! От кондитерской к кондитерской вы услышите от Полины интересные рассказы об укладе жизни парижан, кулинарии и достопримечательностях. Конечно, сбросите калории посредством перебежек из кафе в кондитерские, а потом магазины с шоколадом! И, если честно, экскурсия очень полезная, т.к. помогает погрузиться в атмосферу Парижа, прочувствовать темп жизни и прикоснуться к кондитерским изыскам. Париж открывается в новом свете и ты становишься ближе и погруженнее. Я и муж очень рекомендуем!
10 мая 2017
Полина, просто не хватает слов, чтобы высказать Вам свою благодарность. Спасибо за экскурсию, за тот вечер, который вы провели с нашей семьей. Было ощущение, что мы в гостях у своей знакомой. Очень много познавательной информации о жизни парижан, о быте, о привычках, традициях и, конечно же, о еде. Теперь мы знаем, что настоящая парижанка покупает багет только в булочной, а овощи - только на рынке )). А Мармелад и пирожные с кондитерских до сих пор перед глазами как сладкий сон.
2 апреля 2017
Супер
4 ноября 2016
Побывала на чудесной экскурссии о сладкой жизни Парижа! Все было великолепно. Невероятно интересный маршрут, интересные истории Полины, очень душевнои увлекательно, с французским шармом, и вкусно обо всем. Экскурссия вдохновила! Очень важный момент - пунктуальность гида. Я интуитивно сделала прекрасный выбор, это останется памятно. Если вновь соберусь в Париж, уже быду знать, куда обратиться! Спасибо огромное за эти прекрасные часы, провеленные вместе!
30 января 2015
Экскурсия прошла отлично! Узнала много интересного и забавного из жизни парижан! Увидела новые "уголки" Парижа. Думаю что буду их посещать еще. Много и интересно говорили с Полиной об особенности жизни во Франции. Я влюбляюсь в Париж все больше и больше! Спасибо! Удачи и успеха всем экскурсоводам Вашей фирмы
18 января 2015
Экскурсия для тех, кто хочет отойти от стандартного набора "путеводительного" туриста - небольшие магазинчики, вкусные сладости (без гида общаться с продавцами в таких магазинах сложно, английский во Франции знает далеко не каждый).
В промежутках между лавками с шоколадом, профитролями и эклерами Полина рассказывала нам истории квартала Маре и интересные особенности парижской жизни.
Нам, взрослым, и детям очень понравилось. Французы любят вкусно покушать - это факт. Итог - 5 баллов, рекомендуем.

Полина проводит ещё 6 экскурсий

В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
От 255 за экскурсию
4 часа
44 отзыва
Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах. Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров. И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!
Полное погружение в дух городаПолное погружение в дух городаПолное погружение в дух города
225 за экскурсию
4 часа
19 отзывов
Уловить особый дух города, его величия, глубины, шарма и обворожительной атмосферы
Во время экскурсии мы сможем прочувствовать Париж, проникнуться духом его старых домов на набережной Сены, лиловатых платанов, столиков на тротуарах, просторов величественных бульваров, сумраком готических улиц, чаек под аркадами Пале-Рояля, насладиться вдохом парижского воздуха.
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместьюКулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместьюКулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
От 156 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью. Я расскажу вам секреты французского образа жизни и удивительные истории из жизни квартала и парижан, заглянем на местный рынок и побалуем себя сендвичем из правильно хрустящего багета, вкусим французского шоколада, круассанов и несладких шедевров французской кулинарии.
Париж завтрашнего дняПариж завтрашнего дняПариж завтрашнего дня
От 156 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Знакомство с новыми гастрономическими и бытовыми тенденциями столицы в самом динамичном квартале
Приглашаю на познавательно-развлекательную экскурсию в самый динамичный и андеграундный квартал Парижа, во время которой вы насладитесь чудесными местами и узнаете о волшебном преображении некогда промышленного района.
Париж глазами ПарижанинаПариж глазами ПарижанинаПариж глазами Парижанина
От 170 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Во время экскурсии вы познакомитесь с самым модным кварталом Парижа, богатым на исторические постройки, дизайнерские бутики, арт-галереи и шедевры французской гастрономии.
50 оттенков французского шоколада50 оттенков французского шоколада50 оттенков французского шоколада
От 150 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Шоколад.. Как много в этом слове… К шоколаду в Париже относятся как к пище богов: его покупают на вес, по конфетам, а каждую конфету затем смакуют во рту часами.. Такое долгое послевкусие остается после правильного шоколада! Я приглашаю Вас в мир французского шоколада! Мы познакомимся с выдающимися шоколатье французской столицы: попробуем их несравненные творения, поговорим об удивительном прошлом шоколада, раскроем секреты производства и станем настоящими шоколадными критиками-экспертами!

Гастрономические экскурсии в Париже

В Париже есть, пить, по улицам бродить!В Париже есть, пить, по улицам бродить!В Париже есть, пить, по улицам бродить!
195 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прогулка по легендарным местам столицы, сыр под вино на плэнере и обед в чисто французском месте
Я не только покажу вам лицо Парижа с его роскошными дворцами и королевскими садами, но и научу наслаждаться едой, как истинный француз! Мы затеряемся на старинных улицах Латинского квартала, заглянем за нормандской готикой в церковь недалеко от Нотр-Дама, поучимся «искусству жить» на Понт-Нёф с вином и сыром — и пообедаем в ресторане.
Праздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыров
скидка10%
€117
106 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Узнать о гастрономических предпочтениях парижан, пробуя местные деликатесы в сырно-винном баре
Кто не пробовал сыров у лучших парижских сыроделов, тот, в общем-то, и не бывал в Париже. Поэтому приглашаю вас отправиться в уютный сырно-винный бар квартала Батиньоль, где мы проведем пару часов, пробуя вкуснейшие сорта сыров и подобранное к ним французское вино. Вы узнаете о тонкостях винной дегустации и особенностях сырного производства, познакомитесь с гастрономическими пристрастиями французов и проведете время, как истинный парижанин.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Индивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее вина
От 78 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Восприятие французского вина через 5 ощущений в музее «Les Caves du Louvre»
Оказавшись в Париже, вы непременно захотите познакомиться с миром французского вина! Для этого мы посетим музей «Les Caves du Louvre» в самом центре города, где вы узнаете все тонкости создания, хранения и дегустации любимого напитка французов. Экскурсия пройдет в формате квеста, во время которого с помощью органов чувств вы откроете всю палитру ощущений: запах вина, его цвет, вкус, текстуру и форму.
Квартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократа
195 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
Если вы готовы с головой погрузиться в мир парижской аристократии 18 века, моя исторически-гастрономическая прогулка по улицам Марэ для вас! Вы перенесетесь в эпоху Марии-Антуанетты, пробуя французские пирожные, выбирая изысканный парфюм и рассматривая интерьеры стиля рококо. Я отведу вас в чудесную сырную лавку, расскажу секрет крема «Шантильи» и помогу проникнуть в покои принцев и принцесс, где вам откроются интриги, быт и кулинарные предпочтения монарших особ.
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полейУтро в Париже: от круассанов до Елисейских полейУтро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
От 180 за экскурсию
2.5 часа
Завтрак в парижской кофейне и прогулка по архитектурным символам города
Утро – идеальное время для первого знакомства с Парижем! Мы пройдем по спокойному и приятному городу, благоухающему свежей выпечкой, и рассмотрим его известнейшие архитектурные памятники. В уютной кофейне попробуем французские круассаны и прикоснемся к особой атмосфере и поэзии Парижа. Вы не только узнаете всё самое интересное из истории города, но и научитесь по-настоящему любить и понимать Париж!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи