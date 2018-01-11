6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Сладкая история Парижа» предлагает путешествие по кондитерским квартала Маре.



Гости смогут насладиться шедеврами известных кондитеров, узнать историю возникновения парижских десертов и секреты их приготовления. В программу входит дегустация мармелада, мягкой карамели, вафель и профитролей. Дополнительные расходы возможны на покупку понравившихся сладостей. Это уникальная возможность погрузиться в мир французской кулинарии и открыть для себя новые вкусы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Парижа и наслаждения его кондитерскими шедеврами - весна и осень. В это время года город особенно привлекателен для прогулок по кварталу Маре, а свежие десерты в кондитерских придают особый шарм вашему путешествию.

Сейчас август — это идеальное время.