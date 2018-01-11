6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Французская кондитерская. Здесь можно повстречать французского собрата венского рогалика — именитого круассана, слоеное пирожное Опера, хрустящие багеты и бесподобные бриоши, сверкающие эклеры и профитроли с заварными кремами. А как насчет бесподобного фруктового мармелада, по вкусу напоминающего конфитюр? Здесь и французская мягкая карамель в виде конфет в блестящей обертке или жидкой карамельной пасты, продающейся в стеклянных банках с металлической ложечкой. А как не сказать про миндальное пирожное макарон, ставшее знаковым продуктом французской кухни! Макарон с правильной текстурой полу-безе, полу-бисквита и насыщенным фруктовым (а может, овощным или вовсе трюфельным?) вкусом непросто найти даже в самом Париже. Но нам французские гурманы-сладкоежки с радостью откроют свои секреты!

Программа

Я приглашаю вас попробовать лучшие творения французских булочников и кондитеров, которыми французское кондитерское искусство гордится в наибольшей степени. Какие они на вкус: бесподобный фруктовый мармелад, мягкая карамель, свежеиспеченный профитроль, вафли льежского короля? Французская кондитерская таит в себе множество сюрпризов!

В ходе экскурсии вы откроете для себя: