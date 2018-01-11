6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сладкая история Парижа

Индивидуальная экскурсия по кондитерским квартала Маре. Узнайте секреты парижских десертов и насладитесь их неповторимым вкусом
Экскурсия «Сладкая история Парижа» предлагает путешествие по кондитерским квартала Маре.

Гости смогут насладиться шедеврами известных кондитеров, узнать историю возникновения парижских десертов и секреты их приготовления. В программу входит дегустация мармелада, мягкой карамели, вафель и профитролей. Дополнительные расходы возможны на покупку понравившихся сладостей. Это уникальная возможность погрузиться в мир французской кулинарии и открыть для себя новые вкусы
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍰 Уникальные десерты
  • 🎂 Истории кондитеров
  • 🍮 Дегустация сладостей
  • 🥐 Французская кухня
  • 🍬 Секреты мастерства

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Парижа и наслаждения его кондитерскими шедеврами - весна и осень. В это время года город особенно привлекателен для прогулок по кварталу Маре, а свежие десерты в кондитерских придают особый шарм вашему путешествию.
Сейчас август — это идеальное время.
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа
Сладкая история Парижа

Что можно увидеть

  • Кондитерские квартала Маре

Описание экскурсии

На экскурсии вы откроете для себя:

  • волшебные секреты и удивительные истории французских десертов.
  • многообразие и глубину фруктовых оттенков мармелада.
  • тающую во рту текстуру конфет из мягкой карамели.
  • нежнейшую прослойку вафель ручной работы с ванилью из Мадагаскара.
  • золотистую корочку изготовленного при вас профитроля с воздушным кремом.

А ещё вы повстречаете в парижских кондитерских:

  • французского собрата венского рогалика — именитый круассан.
  • миндальное пирожное макарон — с правильной текстурой полубезе—полубисквита и насыщенным фруктовым (а может, овощным или вовсе трюфельным) вкусом.
  • слоёное пирожное Опера и хрустящие багеты.
  • бесподобные бриоши и сверкающие эклеры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит дегустация фруктового мармелада, мягкой карамели, вафель ручной работы и профитроля.
  • Дополнительные расходы: покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
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городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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A
Сладко, интересно, познавательно, незабываемо! Полина огромная молодец. Эта самая необычная экскурсия. Вы будете отгадывать всю вкусовую палитру мармелада и карамели ручной работы от лучшего кондитера Парижа, попробуете легендарные вафли и
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съедите самые вкусные эклеры на свете! От кондитерской к кондитерской вы услышите от Полины интересные рассказы об укладе жизни парижан, кулинарии и достопримечательностях. Конечно, сбросите калории посредством перебежек из кафе в кондитерские, а потом магазины с шоколадом! И, если честно, экскурсия очень полезная, т. к. помогает погрузиться в атмосферу Парижа, прочувствовать темп жизни и прикоснуться к кондитерским изыскам. Париж открывается в новом свете и ты становишься ближе и погруженнее. Я и муж очень рекомендуем!

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А
Экскурсия для тех, кто хочет отойти от стандартного набора "путеводительного" туриста - небольшие магазинчики, вкусные сладости (без гида общаться с продавцами в таких магазинах сложно, английский во Франции знает далеко
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не каждый).
В промежутках между лавками с шоколадом, профитролями и эклерами Полина рассказывала нам истории квартала Маре и интересные особенности парижской жизни.
Нам, взрослым, и детям очень понравилось. Французы любят вкусно покушать - это факт. Итог - 5 баллов, рекомендуем.

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Т
Полина, просто не хватает слов, чтобы высказать Вам свою благодарность. Спасибо за экскурсию, за тот вечер, который вы провели с нашей семьей. Было ощущение, что мы в гостях у своей
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знакомой. Очень много познавательной информации о жизни парижан, о быте, о привычках, традициях и, конечно же, о еде. Теперь мы знаем, что настоящая парижанка покупает багет только в булочной, а овощи - только на рынке)). А Мармелад и пирожные с кондитерских до сих пор перед глазами как сладкий сон.

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Т
Побывала на чудесной экскурссии о сладкой жизни Парижа! Все было великолепно. Невероятно интересный маршрут, интересные истории Полины, очень душевнои увлекательно, с французским шармом, и вкусно обо всем. Экскурссия вдохновила! Очень
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важный момент - пунктуальность гида. Я интуитивно сделала прекрасный выбор, это останется памятно. Если вновь соберусь в Париж, уже быду знать, куда обратиться! Спасибо огромное за эти прекрасные часы, провеленные вместе!

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К
Полина прекрасный гид. Она сумела подстроиться под наше время и провести экскурсию, которая была невероятно интересной, вкусной и приятной! Обязательно пойдем еще на шоколадную с Полиной! Рекомендуем!
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А
Мы были на экскурсии с сыном, которому 6 лет. Полина прекрасно организовала экскурсию с перерывами на кофе и визитами в настоящие парижские кондитерские. Даже ребенку не было скучно! Параллельно Полина рассказала много интересного о квартале Маре! Показала уютный рынок с фудкортами, который сами не нашли бы ни за что. Обязательно вернемся и возьмем с собой друзей!
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