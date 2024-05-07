1 чел.
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Фотопрогулка
3 часа
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от €240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван7 мая 2024Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из
- аанна3 мая 2024Большое спасибо Анне! Чудесная экскурсия, которую слушать крайне увлекательно. Очень благодарны за большое количество интересной информации, которая сохранилась в голове, а не просто прошла мимо. Супер!!!
- ААнна30 марта 2024Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
- ННаталья27 марта 2024Спасибо ☺️ Все прошло отлично!!
- ВВладимир1 февраля 2024Анна, спасибо большое за экскурсию. Познавательно, красиво, завораживает. Мне теперь есть, чем козырнуть на свиданиях 😁 Интересно было бы чуть больше примеров из второй половины 20 века и далее, но не уверен, что 16 район хорош для этого.
- ММарина19 октября 2023Анна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусом еще и фотки классные сделает вам)) Рекомендосьен👍
- ЮЮлия14 октября 2023Не люблю нудные экскурсии с обилием исторической информации и датами. Анна провела прогулку прям, как надо! Интересно, увлекательно, не утомительно ни для головы, ни для ног))
- JJulia2 октября 2023Спасибо. Было интересно и необычно. Много любопытных и неожиданных мест увидели.
- ННаталья29 февраля 2020Не первый раз в Париже, но с огромным удовольствием открыла для себя новые места.
- ООльга13 января 2020Анна толковый экскурсовод! Нам все очень понравилось. Если вы не в первый раз в Париже и захотите узнать секретики этого чудесного города, вас с Анной по пути! Мы обошли много интересных мест и увидели необыкновенный город!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Почувствовать себя местным»
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