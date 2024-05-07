И Иван Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа читать дальше самых красивых городов в Европе, как устроен этот город, и на примере 16-го округа показала, как менялись и развивались архитектурные стили Парижа. Рассказ плавно перетекал от формата увлекательной лекции к непринужденной беседе и обратно. Анна успела поделиться информацией о местной культуре и повседневной жизни, а также порекомендовать несколько отличных заведений. Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из

а анна Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа Большое спасибо Анне! Чудесная экскурсия, которую слушать крайне увлекательно. Очень благодарны за большое количество интересной информации, которая сохранилась в голове, а не просто прошла мимо. Супер!!!

А Анна Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!

Н Наталья Париж с открытки Спасибо ☺️ Все прошло отлично!!

В Владимир Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа Анна, спасибо большое за экскурсию. Познавательно, красиво, завораживает. Мне теперь есть, чем козырнуть на свиданиях 😁 Интересно было бы чуть больше примеров из второй половины 20 века и далее, но не уверен, что 16 район хорош для этого.

М Марина Париж с открытки Анна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусом еще и фотки классные сделает вам)) Рекомендосьен👍

Ю Юлия Париж с открытки Не люблю нудные экскурсии с обилием исторической информации и датами. Анна провела прогулку прям, как надо! Интересно, увлекательно, не утомительно ни для головы, ни для ног))

J Julia Влюбиться в Париж за 3 часа Спасибо. Было интересно и необычно. Много любопытных и неожиданных мест увидели.

Н Наталья Влюбиться в Париж за 3 часа Не первый раз в Париже, но с огромным удовольствием открыла для себя новые места.