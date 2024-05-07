Почувствовать себя местным – экскурсии в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Париже на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Париж с открытки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
35 отзывов
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от 240 за всё до 8 чел.
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
150 за всё до 7 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
    Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из
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    самых красивых городов в Европе, как устроен этот город, и на примере 16-го округа показала, как менялись и развивались архитектурные стили Парижа. Рассказ плавно перетекал от формата увлекательной лекции к непринужденной беседе и обратно. Анна успела поделиться информацией о местной культуре и повседневной жизни, а также порекомендовать несколько отличных заведений.

  • а
    анна
    3 мая 2024
    Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
    Большое спасибо Анне! Чудесная экскурсия, которую слушать крайне увлекательно. Очень благодарны за большое количество интересной информации, которая сохранилась в голове, а не просто прошла мимо. Супер!!!
  • А
    Анна
    30 марта 2024
    Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
    Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Париж с открытки
    Спасибо ☺️ Все прошло отлично!!
  • В
    Владимир
    1 февраля 2024
    Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
    Анна, спасибо большое за экскурсию. Познавательно, красиво, завораживает. Мне теперь есть, чем козырнуть на свиданиях 😁 Интересно было бы чуть больше примеров из второй половины 20 века и далее, но не уверен, что 16 район хорош для этого.
  • М
    Марина
    19 октября 2023
    Париж с открытки
    Анна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусом еще и фотки классные сделает вам)) Рекомендосьен👍
    Анна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусомАнна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусомАнна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусомАнна, прекрасный компаньон для прогулки по Парижу!!! Умница =) Три часа пролетели незаметно))) Спасибооо😊 а бонусом
  • Ю
    Юлия
    14 октября 2023
    Париж с открытки
    Не люблю нудные экскурсии с обилием исторической информации и датами. Анна провела прогулку прям, как надо! Интересно, увлекательно, не утомительно ни для головы, ни для ног))
  • J
    Julia
    2 октября 2023
    Влюбиться в Париж за 3 часа
    Спасибо. Было интересно и необычно. Много любопытных и неожиданных мест увидели.
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2020
    Влюбиться в Париж за 3 часа
    Не первый раз в Париже, но с огромным удовольствием открыла для себя новые места.
  • О
    Ольга
    13 января 2020
    Влюбиться в Париж за 3 часа
    Анна толковый экскурсовод! Нам все очень понравилось. Если вы не в первый раз в Париже и захотите узнать секретики этого чудесного города, вас с Анной по пути! Мы обошли много интересных мест и увидели необыкновенный город!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Почувствовать себя местным»

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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 975. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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