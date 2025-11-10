Отправьтесь в прошлое в 1889 год с помощью гарнитуры виртуальной реальности и гида у Эйфелевой башни. Станьте свидетелем строительства башни и её открытия на Всемирной выставке 1889 года.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Посещение начнётся на Марсовом поле, у Монумента прав человека. Там вас встретит гид, который предоставит вам гарнитуру виртуальной реальности. Вооружившись ею, вы насладитесь часовой экскурсией, которая перенесёт вас в 1887 год, во времена строительства Эйфелевой башни. Вы узнаете, как жили рабочие на стройплощадке самого известного парижского памятника. Затем вы погрузитесь в самое сердце Всемирной выставки 1889 года, когда башня впервые была представлена миру. На протяжении всего визита вы будете погружены в 360° смоделированную среду, основанную на архивах, чтобы гарантировать максимальную реалистичность. Вы также сможете пообщаться с гидом, который будет сопровождать вас во время VR-экскурсии и отвечать на ваши вопросы. Приготовьтесь отправиться в прошлое! Важная информация:
- Тур не подходит для детей младше 8 лет и людей с эпилепсией.
- Возьмите с собой паспорт или ID-карту для детей.
- Запрещено брать с собой на экскурсию животных (разрешены только собаки-поводыри).
- Несовершеннолетние без сопровождения на экскурсию не допускаются.
- Экскурсия проходит только на открытом воздухе: надевайте соответствующую одежду в зависимости от погоды. Погодные условия не являются причиной для отмены или возврата денег.
- Участники, пришедшие в последнюю минуту, не будут приняты на месте без предварительной записи.
- Приобретение билета на Эйфелеву башню для этой экскурсии не требуется.
- Если на экскурсию зарегистрировано менее 2 участников, она может быть отменена за 12 часов до её начала.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Гарнитура виртуальной реальности/n
- Профессиональный англоговорящий гид
Что не входит в цену
- Входной билет на Эйфелеву башню
- Трансфер
Место начала и завершения?
Av. Charles Risler, 75007 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Тур не подходит для детей младше 8 лет и людей с эпилепсией
- Возьмите с собой паспорт или ID-карту для детей
- Запрещено брать с собой на экскурсию животных (разрешены только собаки-поводыри)
- Несовершеннолетние без сопровождения на экскурсию не допускаются
- Экскурсия проходит только на открытом воздухе: надевайте соответствующую одежду в зависимости от погоды. Погодные условия не являются причиной для отмены или возврата денег
- Участники, пришедшие в последнюю минуту, не будут приняты на месте без предварительной записи
- Приобретение билета на Эйфелеву башню для этой экскурсии не требуется
- Если на экскурсию зарегистрировано менее 2 участников, она может быть отменена за 12 часов до её начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Начало: 5 avenue de Suffren 75007 Paris
Завтра в 13:00
12 ноя в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия у Эйфелевой башни с профессионалом
Начало: V77Q+6QG Париж, Франция
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€38 за всё до 8 чел.