Брюгге — город 🏙️, сохранивший уникальную атмосферу старины — пример изящного градостроительства эпохи средневековья. Именно в Брюгге располагались крупнейшие торговые дома Европы. Вы увидите Рыночную площадь, Здание Таможни, Ратушу, Собор Святой Крови Христовой и музей 🖼 изящных искусств, озеро Любви.
Мы приглашаем Вас поехать с нами Бельгию на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем. Начало и окончание экскурсии 🧭 в Вашем отеле!
Что входит
Встреча в вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для вас место
12 часовая поездка в Бельгию (Брюгге) с русскоговорящим водителем.
Бутылка воды, влажные салфетки, конфеты в качестве комплимента во время поездки
Что не входит
По желанию:
Входные билеты в музеи.
Посещение Брюсселя по согласованию с группой за дополнительную плату 25 евро с человека ( плюс 2 часа).
Сопровождение гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с клиентом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.