Галина О. – Гид из Парижа

Мы отправимся исследовать два замечательных города — Брюссель и Брюгге.



Каждый из них уникален по-своему: впечатляющими памятниками архитектуры, самой красивой площадью в мире или многовековыми сооружениями.



Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и интересные места, загляните в секретные уголки.



Узнаете нетривиальную историю 📖 Бельгии.



Окунётесь в атмосферу двух городов и взгляните на них глазами местных жителей.