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Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле

4.3
21 отзыв
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Мы отправимся исследовать два замечательных города — Брюссель и Брюгге.

Каждый из них уникален по-своему: впечатляющими памятниками архитектуры, самой красивой площадью в мире или многовековыми сооружениями.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и интересные места, загляните в секретные уголки.

Узнаете нетривиальную историю 📖 Бельгии.

Окунётесь в атмосферу двух городов и взгляните на них глазами местных жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €738 за экскурсию

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Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле
Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле

Что вы увидите

  • Бельгия: Брюгге
Брюгге — город 🏙️, сохранивший уникальную атмосферу старины — пример изящного градостроительства эпохи средневековья. Именно в Брюгге располагались крупнейшие торговые дома Европы. Вы увидите Рыночную площадь, Здание Таможни, Ратушу, Собор Святой Крови Христовой и музей 🖼 изящных искусств, озеро Любви.
Мы приглашаем Вас поехать с нами Бельгию на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем. Начало и окончание экскурсии 🧭 в Вашем отеле!
Что входит
  • Встреча в вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для вас место
  • 12 часовая поездка в Бельгию (Брюгге) с русскоговорящим водителем.
  • Бутылка воды, влажные салфетки, конфеты в качестве комплимента во время поездки
Что не входит
  • По желанию:
  • Входные билеты в музеи.
  • Посещение Брюсселя по согласованию с группой за дополнительную плату 25 евро с человека ( плюс 2 часа).
  • Сопровождение гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с клиентом
Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле
Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле
Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле
Индивидуальная поездка в Бельгию (Брюгге) на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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21 отзыв оставили туристы

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