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Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа

5
12 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Вы отправитесь в путешествие к любимой резиденции Наполеона.

В течение 7 веков этот дворец служил местом отдыха для императоров.

Здесь отдыхали французские императоры Франсуа I и Наполеон III, приезжали Петр I и папа Пий VII.

Я сделаю так, чтобы вам понравилась эта поездка.

Вы не будете думать о трансфере — я довезу вас до дворца.

Вы не будете ждать никого — вы сами определяете свой маршрут, в этом вам поможет видео-гид.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎫Онлайн билеты

  • €300 за экскурсию

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Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа

Что вы увидите

  • Замок и сад Фонтенбло в Париже
Замок Фонтенбло располагается примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Он служил резиденцией французских королей в течение семи веков, начиная Франсуа I и заканчивая Наполеоном III. Сюда приезжали многие коронованные особы Европы, в том числе император Петр I и папа Пий VII. Здесь прощался со своей армией Наполеон во время своего первого отречения от престола и отсюда же он отправился на остров 🏝️ Эльбу. Замок 🏰 и его сад внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У Вас есть шанс посетитьроскошные, недавно обновленные апартаменты Наполеона III. По желанию, маршрут можно совместить с посещением соседнего замка — Во-лё-Викомт, который вдохновил Людовика XIV на строительство Версаля.
Что входит
  • Пятичасовая поездка из Парижа в Фонтенбло с русскоговорящим водителем.
  • Встреча в Вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для Вас место.
  • Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
  • Доступ к парку и садам замка бесплатный.
Что не входит
  • По желанию:
  • Входной билет во дворец+видео гид на 11 языках.
  • Услуги профессионального гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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12 отзывов оставили туристы

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