Замок Фонтенбло располагается примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Он служил резиденцией французских королей в течение семи веков, начиная Франсуа I и заканчивая Наполеоном III. Сюда приезжали многие коронованные особы Европы, в том числе император Петр I и папа Пий VII. Здесь прощался со своей армией Наполеон во время своего первого отречения от престола и отсюда же он отправился на остров 🏝️ Эльбу. Замок 🏰 и его сад внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У Вас есть шанс посетитьроскошные, недавно обновленные апартаменты Наполеона III. По желанию, маршрут можно совместить с посещением соседнего замка — Во-лё-Викомт, который вдохновил Людовика XIV на строительство Версаля.