Замок Фонтенбло располагается примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Он служил резиденцией французских королей в течение семи веков, начиная Франсуа I и заканчивая Наполеоном III. Сюда приезжали многие коронованные особы Европы, в том числе император Петр I и папа Пий VII. Здесь прощался со своей армией Наполеон во время своего первого отречения от престола и отсюда же он отправился на остров 🏝️ Эльбу. Замок 🏰 и его сад внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У Вас есть шанс посетитьроскошные, недавно обновленные апартаменты Наполеона III. По желанию, маршрут можно совместить с посещением соседнего замка — Во-лё-Викомт, который вдохновил Людовика XIV на строительство Версаля.
Что входит
Пятичасовая поездка из Парижа в Фонтенбло с русскоговорящим водителем.
Встреча в Вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для Вас место.
Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
Доступ к парку и садам замка бесплатный.
Что не входит
По желанию:
Входной билет во дворец+видео гид на 11 языках.
Услуги профессионального гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Выберите дату начала действия билетов
Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.