Последние приказы, рождение монархов, внебрачные узы и другие секреты дворца откроются вам за время экскурсии.
Описание экскурсии
Творение монарших поколений
Строительство дворца продолжалось на протяжении веков: его история началась при Франциске I, но и Наполеон III родившийся через 300 лет, оказал влияние на облик Фонтенбло — именно тогда появился его знаменитый театр. Здесь рождались французские короли — Людовик XIII и Филипп Красивый — и стиль «французский Ренессанс». Здесь гостили правители других государств — например, Пётр I. Здесь собиралась первая в Европе художественная коллекция, почётное место в которой занимала «Мона Лиза» да Винчи. Здесь занимали покои фаворитки Людовика XV, а Бонапарт прощался со своей гвардией накануне ссылки. Многовековая история Франции творилась в этих стенах: вы узнаете главные тайны Фонтенбло и поймёте, как долговременное строительство дворца сказалось на его облике.
«Архитектурная энциклопедия»
Фонтенбло не просто так называют достоянием Франции. Вы рассмотрите роскошное убранство дворца и его парадные залы: Королевскую комнату, Галерею Франциска I с фресками, деревянными панелями и собранием живописи, капеллу Святой Троицы, Тронный и Бальный залы, кабинет и спальню Наполеона, а также одну из самых богатых библиотек во Франции. Гармоничное слияние разных эпох — средневековья, классики и возрождения — возводит Фонтенбло в ранг архитектурного шедевра. Вы узнаете, что произошло в Красном салоне и на лестнице-подкове, пройдёте по галерее Дианы и погуляете по королевскому парку, чтобы взглянуть на дворец издалека и оценить всё изящество ансамбля.
Организационные детали
- Билет в сам дворец оплачивается дополнительно: около 14 евро/взрослые, дети до 18 лет бесплатно
- Трансфер включён в стоимость экскурсии
- *Если на экскурсии вы будете с ребёнком до 11 лет, доплата на месте за него составит 53 евро (меньше, чем за взрослого)