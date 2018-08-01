Как плод усилий целого поколения французских королей, Фонтенбло был обречён на великолепие: лучшие художники и скульпторы веками творили из него шедевр. Но роскошь покоев — не единственное, что завораживает во дворце. Какие только страницы французской истории не «переворачивались» в стенах Фонтенбло. Последние приказы, рождение монархов, внебрачные узы и другие секреты дворца откроются вам за время экскурсии.

Описание экскурсии

Творение монарших поколений

Строительство дворца продолжалось на протяжении веков: его история началась при Франциске I, но и Наполеон III родившийся через 300 лет, оказал влияние на облик Фонтенбло — именно тогда появился его знаменитый театр. Здесь рождались французские короли — Людовик XIII и Филипп Красивый — и стиль «французский Ренессанс». Здесь гостили правители других государств — например, Пётр I. Здесь собиралась первая в Европе художественная коллекция, почётное место в которой занимала «Мона Лиза» да Винчи. Здесь занимали покои фаворитки Людовика XV, а Бонапарт прощался со своей гвардией накануне ссылки. Многовековая история Франции творилась в этих стенах: вы узнаете главные тайны Фонтенбло и поймёте, как долговременное строительство дворца сказалось на его облике.

«Архитектурная энциклопедия»

Фонтенбло не просто так называют достоянием Франции. Вы рассмотрите роскошное убранство дворца и его парадные залы: Королевскую комнату, Галерею Франциска I с фресками, деревянными панелями и собранием живописи, капеллу Святой Троицы, Тронный и Бальный залы, кабинет и спальню Наполеона, а также одну из самых богатых библиотек во Франции. Гармоничное слияние разных эпох — средневековья, классики и возрождения — возводит Фонтенбло в ранг архитектурного шедевра. Вы узнаете, что произошло в Красном салоне и на лестнице-подкове, пройдёте по галерее Дианы и погуляете по королевскому парку, чтобы взглянуть на дворец издалека и оценить всё изящество ансамбля.

Организационные детали