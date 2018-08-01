Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»

Узнать тайны давнего семейного гнёздышка французских монархов
Как плод усилий целого поколения французских королей, Фонтенбло был обречён на великолепие: лучшие художники и скульпторы веками творили из него шедевр. Но роскошь покоев — не единственное, что завораживает во дворце. Какие только страницы французской истории не «переворачивались» в стенах Фонтенбло.

Последние приказы, рождение монархов, внебрачные узы и другие секреты дворца откроются вам за время экскурсии.
5
1 отзыв
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Творение монарших поколений

Строительство дворца продолжалось на протяжении веков: его история началась при Франциске I, но и Наполеон III родившийся через 300 лет, оказал влияние на облик Фонтенбло — именно тогда появился его знаменитый театр. Здесь рождались французские короли — Людовик XIII и Филипп Красивый — и стиль «французский Ренессанс». Здесь гостили правители других государств — например, Пётр I. Здесь собиралась первая в Европе художественная коллекция, почётное место в которой занимала «Мона Лиза» да Винчи. Здесь занимали покои фаворитки Людовика XV, а Бонапарт прощался со своей гвардией накануне ссылки. Многовековая история Франции творилась в этих стенах: вы узнаете главные тайны Фонтенбло и поймёте, как долговременное строительство дворца сказалось на его облике.

«Архитектурная энциклопедия»

Фонтенбло не просто так называют достоянием Франции. Вы рассмотрите роскошное убранство дворца и его парадные залы: Королевскую комнату, Галерею Франциска I с фресками, деревянными панелями и собранием живописи, капеллу Святой Троицы, Тронный и Бальный залы, кабинет и спальню Наполеона, а также одну из самых богатых библиотек во Франции. Гармоничное слияние разных эпох — средневековья, классики и возрождения — возводит Фонтенбло в ранг архитектурного шедевра. Вы узнаете, что произошло в Красном салоне и на лестнице-подкове, пройдёте по галерее Дианы и погуляете по королевскому парку, чтобы взглянуть на дворец издалека и оценить всё изящество ансамбля.

Организационные детали

  • Билет в сам дворец оплачивается дополнительно: около 14 евро/взрослые, дети до 18 лет бесплатно
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • *Если на экскурсии вы будете с ребёнком до 11 лет, доплата на месте за него составит 53 евро (меньше, чем за взрослого)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Оперы Гарнье, или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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д
1 авг 2018
Ездили на экскурсию в Фонтенбло вместе с ребёнком,ему 7 лет. Нам и на этот раз очень повезло потому что нашим гидом была Альвина Варданян. Сказать,что экскурсия прошла хорошо, значит ничего
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не сказать. Экскурсия прошла великолепно. Очень красивый замок и парк в Фонтенбло. Альвина всё очень интересно,красочно и увлекательно рассказывала,и ребёнку очень понравилось он даже не устал. Очень много интересной информации я для себя узнала. Побольше бы таких молод, грамотных гидов

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