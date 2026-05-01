Мои заказы

Фонтенбло - королевская резиденция под Парижем

Дворец Франциска I, покои Наполеона и сады, где вершилась история Франции
Это поездка в один из самых красивых и недооценённых дворцов Франции.

Фонтенбло называют «домом королей» — здесь жили французские монархи на протяжении восьми веков, а Наполеон считал дворец своей любимой резиденцией. Вы узнаете больше о судьбах правителей и парадной архитектуре Ренессанса.
Фонтенбло - королевская резиденция под Парижем
Фонтенбло - королевская резиденция под Парижем
Фонтенбло - королевская резиденция под Парижем

Описание экскурсии

Дворец Фонтенбло. Вы пройдёте по парадным залам и личным покоям французских королей и императоров. Здесь сохранились интерьеры эпохи Ренессанса, классицизма и Второй империи.

Апартаменты Наполеона. Увидите комнаты, где жил император, и знаменитую лестницу, с которой он прощался со своей гвардией перед ссылкой.

Галерея Франциска I. Один из главных шедевров французского Ренессанса с роскошными росписями и декоративными элементами.

Парки и сады. После осмотра дворца прогуляетесь по зелёным аллеям и территориям королевской резиденции.

Вы узнаете:

  • чем Фонтенбло отличался от Версаля
  • как менялся дворец на протяжении восьми веков
  • какие события французской истории происходили здесь

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Парижа
11:00–13:00 — посещение дворца Фонтенбло и прогулка по территории
14:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где для вас всегда есть вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон
  • За рулём — профессиональный водитель со стажем от 15 лет
  • С вами будет лицензированный гид-историк с аккредитацией
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец Фонтенбло — €17 для взрослых, дети до 18 лет — бесплатно
  • Билеты рекомендуем купить заранее онлайн. При необходимости поможем с покупкой

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 287 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
читать дальшеуменьшить

лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Фонтенбло - королевская резиденция под Парижем»

Путешествие в Версаль: роскошь королевской Франции
4 часа
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Версаль: роскошь королевской Франции
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€531€590 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Фонтенбло - ослепительный дворец
Откройте для себя историю Франции в Фонтенбло: от роскошных интерьеров до личных вещей Наполеона. Это путешествие перенесет вас в эпоху королей
Начало: На Лионском вокзале
18 мая в 09:00
23 мая в 09:00
от €450 за человека
Из Парижа - в Венсенский замок
Пешая
2 часа
5 отзывов
Билеты
Из Парижа - в Венсенский замок
Путешествие в любимое место пребывания королей Франции
Начало: У станции метро «Château de Vincennes»
25 мая в 09:00
26 мая в 13:00
€334 за всё до 10 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Пешая
3 часа
6 отзывов
Билеты
Королевский Париж за 3 часа
Старинные церкви, исторический центр города, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
18 мая в 14:00
27 мая в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
от €480 за экскурсию