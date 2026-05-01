Это поездка в один из самых красивых и недооценённых дворцов Франции.
Фонтенбло называют «домом королей» — здесь жили французские монархи на протяжении восьми веков, а Наполеон считал дворец своей любимой резиденцией. Вы узнаете больше о судьбах правителей и парадной архитектуре Ренессанса.
Описание экскурсии
Дворец Фонтенбло. Вы пройдёте по парадным залам и личным покоям французских королей и императоров. Здесь сохранились интерьеры эпохи Ренессанса, классицизма и Второй империи.
Апартаменты Наполеона. Увидите комнаты, где жил император, и знаменитую лестницу, с которой он прощался со своей гвардией перед ссылкой.
Галерея Франциска I. Один из главных шедевров французского Ренессанса с роскошными росписями и декоративными элементами.
Парки и сады. После осмотра дворца прогуляетесь по зелёным аллеям и территориям королевской резиденции.
Вы узнаете:
- чем Фонтенбло отличался от Версаля
- как менялся дворец на протяжении восьми веков
- какие события французской истории происходили здесь
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Парижа
11:00–13:00 — посещение дворца Фонтенбло и прогулка по территории
14:00 — возвращение в Париж
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где для вас всегда есть вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон
- За рулём — профессиональный водитель со стажем от 15 лет
- С вами будет лицензированный гид-историк с аккредитацией
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец Фонтенбло — €17 для взрослых, дети до 18 лет — бесплатно
- Билеты рекомендуем купить заранее онлайн. При необходимости поможем с покупкой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 287 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже.
от €480 за экскурсию