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Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Маленькая деревушка в Нормандии однажды прославилась на весь мир благодаря тому, что здесь поселился знаменитый художник-импрессионист Клод Моне.

Во время экскурсии 🧭 вы посетите его дом, утопающий в зелени, хранящий его вещи и ту самую обстановку, в которой он творил.

Вы узнаете много интересного из личной истории 📖 художника.

Данную поездку рекомендуем всем: и детям и взрослым! Атмосфера вдохновения, искусства и потрясающие природные виды подарят всей вашей семье заряд эстетического удовольствия на долгое время.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-22 человек

  • €325 за экскурсию

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Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа

Что вы увидите

  • Живерни
  • музей Клода Моне
Маленькая деревушка в Нормандии однажды прославилась на весь мир благодаря тому, что здесь поселился знаменитый художник-импрессионист Клод Монэ. Во время поездки Вы посетите его дом, утопающий в зелени, хранящий его вещи и ту самую обстановку, узнаете много интересного из личной истории 📖 художника. Поклонники Клода Моне наверняка знают, что его сад, по единодушному мнению искусствоведов и знатоков, стал самым значимым шедевром во всём его творчестве. Этот сад находится достаточно далеко, в Нормандии, на расстоянии 65 километров от Парижа в сторону Руана, но он стоит того, чтобы туда поехать. Данную поездку рекомендуем всем: и детям и взрослым!
Что входит
  • 5 часовая поездка в Живерни, музей Клода Моне на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем.
  • Встреча в Вашем отеле в Париже, приезд в отель или другое комфортное для Вас место.
  • Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
Что не входит
  • По желанию:
  • Входные билеты в музей Клода Моне с аудиогидом (английский, немецкий, французский языки).
  • Услуги профессионального гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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