Маленькая деревушка в Нормандии однажды прославилась на весь мир благодаря тому, что здесь поселился знаменитый художник-импрессионист Клод Монэ. Во время поездки Вы посетите его дом, утопающий в зелени, хранящий его вещи и ту самую обстановку, узнаете много интересного из личной истории 📖 художника. Поклонники Клода Моне наверняка знают, что его сад, по единодушному мнению искусствоведов и знатоков, стал самым значимым шедевром во всём его творчестве. Этот сад находится достаточно далеко, в Нормандии, на расстоянии 65 километров от Парижа в сторону Руана, но он стоит того, чтобы туда поехать. Данную поездку рекомендуем всем: и детям и взрослым!
Что входит
5 часовая поездка в Живерни, музей Клода Моне на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем.
Встреча в Вашем отеле в Париже, приезд в отель или другое комфортное для Вас место.
Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
Что не входит
По желанию:
Входные билеты в музей Клода Моне с аудиогидом (английский, немецкий, французский языки).
Услуги профессионального гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.