Маленькая деревушка в Нормандии однажды прославилась на весь мир благодаря тому, что здесь поселился знаменитый художник-импрессионист Клод Монэ. Во время поездки Вы посетите его дом, утопающий в зелени, хранящий его вещи и ту самую обстановку, узнаете много интересного из личной истории 📖 художника. Поклонники Клода Моне наверняка знают, что его сад, по единодушному мнению искусствоведов и знатоков, стал самым значимым шедевром во всём его творчестве. Этот сад находится достаточно далеко, в Нормандии, на расстоянии 65 километров от Парижа в сторону Руана, но он стоит того, чтобы туда поехать. Данную поездку рекомендуем всем: и детям и взрослым!