2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Живые полотна Клода Моне в Живерни

Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне
Клод Моне обожал Нормандию: в Гавре он провел юные годы и познакомился с Эженом Буденом, который раскрыл его потенциал.

Этрета манил его меловыми скалами, а пляжи буржуазного Довиля были любимым местом прогулок с Ренуаром.

На экскурсии по дому-усадьбе я расскажу вам интересные факты об импрессионизме и самом Моне — гение-охотнике за солнечными бликами и яркими красками.
5
7 отзывов
Живые полотна Клода Моне в Живерни
Живые полотна Клода Моне в Живерни
Живые полотна Клода Моне в Живерни

Описание экскурсии

На прогулке по дому-усадьбе вы узнаете:

  • как Моне, уже известный художник с громким именем, оказался в тихой деревушке Живерни
  • как переезд в Живерни отразился на его творчестве
  • какие страсти занимали великого мастера (помимо, конечно, живописи)
  • что задумывал художник, создавая сад перед домом
  • почему развести кувшинки в собственном пруду в конце 19 века было делом почти уголовно наказуемым
  • что коллекционировал Моне и какой подарок считал лучшим сюрпризом
  • что такое стиль Моне в современном дизайне интерьера и как его воплотить у себя дома
  • что такое «Кулинарная книга Моне» и какие были его любимые блюда
  • какими были привычки и характер художника и кто сопровождал его на тернистом пути к славе
  • как распознать идеальную импрессионистскую работу
  • и много других познавательных тонкостей, которые позволят поддержать беседу о живописи на высоком уровне в любой компании

После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни:

  • посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея и Родена
  • посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой покоится семья Моне
  • а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе

Организационные детали

Как добраться:

  • До Вернона вы доезжаете самостоятельно. Мы встретимся на вокзале Вернона и вместе отправимся в Живерни
  • От ж/д вокзала Сен-Лазар в Париже курсируют удобные поезда. 45 минут — и вы на месте. Я помогу вам забронировать билет на поезд при необходимости

Дополнительно оплачиваются:

  • билеты в дом-музей Клода Моне + сад — €10,5 для взрослых, €7,5 для детей старше 7 лет
  • билеты на шатл из Вернона в Живерни и обратно — €5 за чел. в одну сторону
  • билеты на поезд из Парижа или Руана

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал города Вернон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Алёна
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от вокзала до Живерни, а затем еще и обратно. Помогла забронировать столик в прекраснейшем ресторане,
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все было очень комфортно и приятно, еще и отсняла меня на все мои камеры. Сама экскурсия так же прошла великолепно, столько историй и информации о Монэ, слушала с широко раскрытыми глазами. Очень рекомендую и огромное спасибо Татьяне 🤍

Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от
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Валентина
Это волшебное очень красивое место! Татьяна превосходно знает Моне: его картины, характер, образ его жизни и его семьи, семейные обстоятельства, привычки, мелочи вроде предпочтений в еде, питье. Все это делает
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Моне ближе, понятнее. Самое главное - помогает понять, КАК он думал. Я извлекла для себя полезные лайф-хаки по обустройству дома, быта, сада. Очень советую погулять с Татьяной. У нее превосходная речь, она максимально развлекательно и доступно передает большой объем знаний.

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Е
Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть в окрестностях Парижа, а также поклонникам импрессионистов. Великолепный парк, умиротворенная
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провинциальная атмосфера. Прекрасно провели день. Татьяна замечательная, милая, доброжелательная, интересный рассказчик. Помогла организовать поездку, все объяснила, заранее купила билеты в усадьбу, чтобы не стоять в очереди, встретила на вокзале. Добирались поездом с Сен-Лазар, без проблем, 50 минут. Место очень популярное среди туристов со всего мира.

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Л
Замечательная экскурсия! Название отражает содержание - все время возникает ощущение, что ты много раз видел тот или иной уголок сада! Благодаря Татьяне узнали множество фактов из жизни великого художника, спасибо
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огромное! И также благодарность за то, что легко и просто подстроили организационные детали под нас, с учетом того откуда мы едем и какой транспорт используем! Спасибо огромное Татьяна!! До новых встреч!!

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А
Отдыхали неделю в Париже и провели самый чудесный день в Живерни!!! Татьяна провела душевную,замечательную экскурсию и в сердце после неё остались свет,тепло и все чудные пейзажи Моне,которые он создал в таком атмосферном и удивительном месте! Спасибо огромное!
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А
Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д.
Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
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