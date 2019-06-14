2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Живые полотна Клода Моне

Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Клод Моне обожал Нормандию: в Гавре он провел детство и юность, познакомился с художником-самоучкой Эженом Буденом, который помог раскрыть его потенциал, там же написал картину «Впечатление.

Восход солнца», ставшую флагманом нового направления в живописи — импрессионизма.

Городок на побережье Этрета манил его своими меловыми скалами, а широкие пляжи буржуазного Довиля были излюбленным местом прогулок с другом Ренуаром...

На экскурсии по дому-усадьбе Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов об импрессионизме и о личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ж/д вокзал города Вернон
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Живые полотна Клода Моне
Живые полотна Клода Моне

Что вас ожидает

Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов не только об импрессионизме как новом течении в искусстве, но и личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками. Вы узнаете:

  • как Моне, уже известный «продаваемый» художник с громким именем, оказался в тихой деревушке Живерни;
  • как переезд в Живерни отразился на творчестве Моне;
  • о нескольких страстях великого мастера (помимо, конечно, живописи);
  • о великом замысле художника при создании сада перед домом;
  • почему развести кувшинки в собственном пруду в конце XIX века было делом почти уголовно наказуемым;
  • что коллекционировал Моне и какой подарок считал лучшим сюрпризом;
  • что такое «стиль Моне» в современном дизайне интерьера и как его воплотить у себя дома прямо по приезду из Франции;
  • о «Кулинарной книге Моне» и его любимых блюдах;
  • о привычках, характере, семье и друзьях Моне, его действительно тернистом пути на вершину славы;
  • как распознать идеальную импрессионистскую работу и много других познавательных тонкостей, которые позволят поддержать беседу о живописи на высоком уровне в любой компании!

После экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни: посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея, Родена, а также американских импрессионистов; посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой на маленьком кладбище покоится семья Моне, а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе.

В результате вы увидите места прекрасной французской провинции, которые в полной мере отражают определение «живописный», узнаете непопулярные истории об импрессионизме и жизни Моне и прикоснетесь к атмосфере творчества великого художника, которая витает в воздухе его цветущей усадьбы.

До скорой встречи в Живерни!

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия начинается в городе Вернон, куда вы добираетесь самостоятельно. Мы встретимся на вокзале Вернона и вместе отправимся в Живерни.
  • От железнодорожного вокзала Сен-Лазар в Париже курсируют удобные поезда (45 минут и вы на месте; я помогу вам забронировать билет на поезд при необходимости). Стоимость взрослого билета на поезд Париж-Вернон от 7€.
  • В стоимость не включено:
    — входные билеты в дом-музей Клода Моне: Дом Клода Моне + сад — 10,50€ для взрослых, 7,50€ для детей старше 7 лет. Для детей до 7 лет вход бесплатный (при предъявлении соответствующего документа). Чтобы не стоять в очереди и не тратить время (можем сэкономить до получаса), я могу (после вашего согласия) предварительно купить билеты для посещения дома и сада Клода Моне (вы сможете отдать мне стоимость наличными на месте);
    — билеты на шатл из Вернона в Живерни и обратно (5€/чел. в одну сторону);
    — билеты на поезд из Парижа или Руана.
  • Важно! График работы дома и сада Клода Моне в 2019 году: с 25 марта по 30 октября. Начало экскурсии в 11:00 с ж/д вокзала города Вернон.
  • Длительность прогулки — 2,5-3 часа. Поездку в Живерни можно совместить в один день с обзорной пешей экскурсий по Руану (обсуждается в переписке).
Живые полотна Клода Моне
Живые полотна Клода Моне
Живые полотна Клода Моне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ж/д вокзал города Вернон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Bonjour! Меня зовут Татьяна. Я — единственный гид, который живет в самом центре средневекового Руана. Уже 5 лет я знакомлю моих путешественников с Руаном, а также провожу экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне в Живерни. Пишу для нескольких туристических изданий и разрабатываю свои необычные авторские маршруты.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июня 2019
Замечательная экскурсия! Название отражает содержание - все время возникает ощущение, что ты много раз видел тот или иной уголок сада! Благодаря Татьяне узнали множество фактов из жизни великого художника, спасибо огромное! И также благодарность за то, что легко и просто подстроили организационные детали под нас, с учетом того откуда мы едем и какой транспорт используем! Спасибо огромное Татьяна!! До новых встреч!!
14 мая 2019
Отдыхали неделю в Париже и провели самый чудесный день в Живерни!!! Татьяна провела душевную,замечательную экскурсию и в сердце после неё остались свет,тепло и все чудные пейзажи Моне,которые он создал в таком атмосферном и удивительном месте!Спасибо огромное!

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Руан — средневековые врата в НормандиюРуан — средневековые врата в НормандиюРуан — средневековые врата в Нормандию
150 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души». И я вам в этом помогу. Вы не только услышите множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов, но и увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер. А еще я порекомендую уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц, не отправляясь на побережье.

Экскурсии по музеям Парижа

Главные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часа
37 за человека
2 часа
370 отзывов
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!
46 за человека
2.5 часа
37 отзывов
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Первое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музее
46 за человека
2.5 часа
85 отзывов
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Лувр в первый разЛувр в первый разЛувр в первый раз
38 за человека
2 часа
74 отзыва
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
37 за человека
2 часа
55 отзывов
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
195 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи