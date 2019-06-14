2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов не только об импрессионизме как новом течении в искусстве, но и личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками. Вы узнаете:
После экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни: посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея, Родена, а также американских импрессионистов; посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой на маленьком кладбище покоится семья Моне, а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе.
В результате вы увидите места прекрасной французской провинции, которые в полной мере отражают определение «живописный», узнаете непопулярные истории об импрессионизме и жизни Моне и прикоснетесь к атмосфере творчества великого художника, которая витает в воздухе его цветущей усадьбы.
До скорой встречи в Живерни!