2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов не только об импрессионизме как новом течении в искусстве, но и личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками. Вы узнаете:

как Моне, уже известный «продаваемый» художник с громким именем, оказался в тихой деревушке Живерни;

как переезд в Живерни отразился на творчестве Моне;

о нескольких страстях великого мастера (помимо, конечно, живописи);

о великом замысле художника при создании сада перед домом;

почему развести кувшинки в собственном пруду в конце XIX века было делом почти уголовно наказуемым;

века было делом почти уголовно наказуемым; что коллекционировал Моне и какой подарок считал лучшим сюрпризом;

что такое «стиль Моне» в современном дизайне интерьера и как его воплотить у себя дома прямо по приезду из Франции;

о «Кулинарной книге Моне» и его любимых блюдах;

о привычках, характере, семье и друзьях Моне, его действительно тернистом пути на вершину славы;

как распознать идеальную импрессионистскую работу и много других познавательных тонкостей, которые позволят поддержать беседу о живописи на высоком уровне в любой компании!

После экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни: посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея, Родена, а также американских импрессионистов; посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой на маленьком кладбище покоится семья Моне, а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе.

В результате вы увидите места прекрасной французской провинции, которые в полной мере отражают определение «живописный», узнаете непопулярные истории об импрессионизме и жизни Моне и прикоснетесь к атмосфере творчества великого художника, которая витает в воздухе его цветущей усадьбы.

До скорой встречи в Живерни!