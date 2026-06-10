2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Клод Моне обожал Нормандию: в Гавре он провел юные годы и познакомился с Эженом Буденом, который раскрыл его потенциал.
Этрета манил его меловыми скалами, а пляжи буржуазного Довиля были любимым местом прогулок с Ренуаром.
На экскурсии по дому-усадьбе я расскажу вам интересные факты об импрессионизме и самом Моне — гение-охотнике за солнечными бликами и яркими красками.
Этрета манил его меловыми скалами, а пляжи буржуазного Довиля были любимым местом прогулок с Ренуаром.
На экскурсии по дому-усадьбе я расскажу вам интересные факты об импрессионизме и самом Моне — гение-охотнике за солнечными бликами и яркими красками.
Описание экскурсии
На прогулке по дому-усадьбе вы узнаете:
- как Моне, уже известный художник с громким именем, оказался в тихой деревушке Живерни
- как переезд в Живерни отразился на его творчестве
- какие страсти занимали великого мастера (помимо, конечно, живописи)
- что задумывал художник, создавая сад перед домом
- почему развести кувшинки в собственном пруду в конце 19 века было делом почти уголовно наказуемым
- что коллекционировал Моне и какой подарок считал лучшим сюрпризом
- что такое стиль Моне в современном дизайне интерьера и как его воплотить у себя дома
- что такое «Кулинарная книга Моне» и какие были его любимые блюда
- какими были привычки и характер художника и кто сопровождал его на тернистом пути к славе
- как распознать идеальную импрессионистскую работу
- и много других познавательных тонкостей, которые позволят поддержать беседу о живописи на высоком уровне в любой компании
После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни:
- посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея и Родена
- посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой покоится семья Моне
- а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе
Организационные детали
Как добраться:
- До Вернона вы доезжаете самостоятельно. Мы встретимся на вокзале Вернона и вместе отправимся в Живерни
- От ж/д вокзала Сен-Лазар в Париже курсируют удобные поезда. 45 минут — и вы на месте. Я помогу вам забронировать билет на поезд при необходимости
Дополнительно оплачиваются:
- билеты в дом-музей Клода Моне + сад — €10,5 для взрослых, €7,5 для детей старше 7 лет
- билеты на шатл из Вернона в Живерни и обратно — €5 за чел. в одну сторону
- билеты на поезд из Парижа или Руана
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал города Вернон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Организация, гид и экскурсия потрясающие. Татьяна помогла с покупкой билета, за ранее и организовала такси от вокзала до Живерни, а затем еще и обратно. Помогла забронировать столик в прекраснейшем ресторане,
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Это волшебное очень красивое место! Татьяна превосходно знает Моне: его картины, характер, образ его жизни и его семьи, семейные обстоятельства, привычки, мелочи вроде предпочтений в еде, питье. Все это делает
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Е
Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть в окрестностях Парижа, а также поклонникам импрессионистов. Великолепный парк, умиротворенная
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Л
Замечательная экскурсия! Название отражает содержание - все время возникает ощущение, что ты много раз видел тот или иной уголок сада! Благодаря Татьяне узнали множество фактов из жизни великого художника, спасибо
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А
Отдыхали неделю в Париже и провели самый чудесный день в Живерни!!! Татьяна провела душевную,замечательную экскурсию и в сердце после неё остались свет,тепло и все чудные пейзажи Моне,которые он создал в таком атмосферном и удивительном месте! Спасибо огромное!
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А
Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д.
Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
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