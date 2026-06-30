Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет понять, как импрессионизм повлиял на живопись 20 века. Мы поговорим о смелых решениях художников, скандалах и поисках нового взгляда. Обсудим, как от импрессионизма шло движение к кубизму, фовизму и экспрессионизму — наглядно и живо, без скучных лекций. Будет интересно и любителям, и начинающим знатокам искусства.

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Описание билета

Глубокие разговоры об импрессионизме

Обсудим, почему это течение считалось революционным, какие новшества ввели импрессионисты и чем они отличались от современников. Вы научитесь понимать стилистику направления и поймёте, почему художники вызывали скандалы у публики. Таким образом, вы полностью подготовитесь к посещению самых крупных коллекций импрессионистов в мире, например, в музее Орсэ и Эрмитаже.

Два овальных зала

Здесь в тишине и мягком свете раскинулись огромные панно с кувшинками Клода Моне. Поговорим о том, как художник создавал этот водный сад и почему он считается вершиной импрессионизма.

Основная галерея

Вспомним ключевых художников, изменивших ход живописи в 20 веке. Вас ждёт встреча с работами Сезанна, Руссо, Матисса, Пикассо, Модильяни и Цадкина. Все они тесно связаны с импрессионистами, ведь модернисты развивались с учётом их опыта и новшеств.

Организационные детали