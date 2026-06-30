Обсудим, почему это течение считалось революционным, какие новшества ввели импрессионисты и чем они отличались от современников. Вы научитесь понимать стилистику направления и поймёте, почему художники вызывали скандалы у публики. Таким образом, вы полностью подготовитесь к посещению самых крупных коллекций импрессионистов в мире, например, в музее Орсэ и Эрмитаже.
Два овальных зала
Здесь в тишине и мягком свете раскинулись огромные панно с кувшинками Клода Моне. Поговорим о том, как художник создавал этот водный сад и почему он считается вершиной импрессионизма.
Основная галерея
Вспомним ключевых художников, изменивших ход живописи в 20 веке. Вас ждёт встреча с работами Сезанна, Руссо, Матисса, Пикассо, Модильяни и Цадкина. Все они тесно связаны с импрессионистами, ведь модернисты развивались с учётом их опыта и новшеств.
Организационные детали
Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
Входные билеты оплачиваются отдельно — €12,5 за чел. Помогу приобрести их на месте, быстро и без очередей.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея Оранжери
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 122 туристов
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж читать дальшеуменьшить
не как открытку, а как живой культурный организм.
Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства.
Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Лариса
Экскурсия в музей Оранжери с гидом Натальей стала для меня настоящим удовольствием. Наталья рассказывает интересно и увлекательно, чувствуется её глубокая эрудиция и искренняя любовь к искусству. Наталья очень приятный собеседник, читать дальшеуменьшить
у нас получилась дружеская беседа - о жизни художников, их творческом пути, о том, что стоит за великими полотнами. Мы говорили не только о самих картинах, но и об историях их создания, которые достойны отдельных сюжетов, а также о развитии живописи в целом. Общение с Натальей было лёгким и вдохновляющим, и я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать искусство.
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Татьяна
Стефания прекрасный гид, было очень интересно в Оранжери. Не ожидала, что кроме знаменитых кувшинок Моне там такая великолепная коллекция современного искусства! Наверное, если бы я пошла без гида, даже не читать дальшеуменьшить
поняла, что это коллекция Поля Гийома, в которой много Пикассо, Модильяни, Матисса, Сезана, Ренуара. Получила огромное удовольствие от экскурсии! И к тому же попали на выставку «наивного художника» Руссо. Спасибо вам большое, обязательно вернусь еще раз!
Стефания
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, очень приятно! Приезжайте еще!
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V
Valeriya
Замечательная, очень приятная девушка, интересный рассказчик, я получила большое удовольствие от экскурсии. всем рекомендую 🌸
Стефания
Ответ организатора:
Валерия, огромное спасибо что написали отзыв! Приезжайте еще!
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Мария
Эффект «Вау»! И от кувшинок Моне и от коллекций современного искусства, и конечно от гида! Очень рекомендую. Такие моменты запоминаются на всю жизнь - гармонично, ярко и очень интересно!
Стефания
Ответ организатора:
Мария, большое спасибо за отзыв! Всегда ждём вас в Париже!
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