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Музей Оранжери: от кувшинок Моне до авангарда 20 века (без очереди)

Вдохновляющая прогулка по одному из самых поэтичных музеев Парижа
Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет понять, как импрессионизм повлиял на живопись 20 века. Мы поговорим о смелых решениях художников, скандалах и поисках нового взгляда.

Обсудим, как от импрессионизма шло движение к кубизму, фовизму и экспрессионизму — наглядно и живо, без скучных лекций. Будет интересно и любителям, и начинающим знатокам искусства.
5
4 отзыва
Музей Оранжери: от кувшинок Моне до авангарда 20 века (без очереди)
Музей Оранжери: от кувшинок Моне до авангарда 20 века (без очереди)
Музей Оранжери: от кувшинок Моне до авангарда 20 века (без очереди)

Описание билета

Глубокие разговоры об импрессионизме

Обсудим, почему это течение считалось революционным, какие новшества ввели импрессионисты и чем они отличались от современников. Вы научитесь понимать стилистику направления и поймёте, почему художники вызывали скандалы у публики. Таким образом, вы полностью подготовитесь к посещению самых крупных коллекций импрессионистов в мире, например, в музее Орсэ и Эрмитаже.

Два овальных зала

Здесь в тишине и мягком свете раскинулись огромные панно с кувшинками Клода Моне. Поговорим о том, как художник создавал этот водный сад и почему он считается вершиной импрессионизма.

Основная галерея

Вспомним ключевых художников, изменивших ход живописи в 20 веке. Вас ждёт встреча с работами Сезанна, Руссо, Матисса, Пикассо, Модильяни и Цадкина. Все они тесно связаны с импрессионистами, ведь модернисты развивались с учётом их опыта и новшеств.

Организационные детали

  • Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — €12,5 за чел. Помогу приобрести их на месте, быстро и без очередей.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея Оранжери
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 122 туристов
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж
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не как открытку, а как живой культурный организм. Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства. Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Лариса
Экскурсия в музей Оранжери с гидом Натальей стала для меня настоящим удовольствием. Наталья рассказывает интересно и увлекательно, чувствуется её глубокая эрудиция и искренняя любовь к искусству. Наталья очень приятный собеседник,
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у нас получилась дружеская беседа - о жизни художников, их творческом пути, о том, что стоит за великими полотнами. Мы говорили не только о самих картинах, но и об историях их создания, которые достойны отдельных сюжетов, а также о развитии живописи в целом. Общение с Натальей было лёгким и вдохновляющим, и я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать искусство.

Экскурсия в музей Оранжери с гидом Натальей стала для меня настоящим удовольствием. Наталья рассказывает интересно и
Экскурсия в музей Оранжери с гидом Натальей стала для меня настоящим удовольствием. Наталья рассказывает интересно и
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Татьяна
Стефания прекрасный гид, было очень интересно в Оранжери. Не ожидала, что кроме знаменитых кувшинок Моне там такая великолепная коллекция современного искусства! Наверное, если бы я пошла без гида, даже не
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поняла, что это коллекция Поля Гийома, в которой много Пикассо, Модильяни, Матисса, Сезана, Ренуара. Получила огромное удовольствие от экскурсии! И к тому же попали на выставку «наивного художника» Руссо. Спасибо вам большое, обязательно вернусь еще раз!

Стефания
Стефания
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, очень приятно! Приезжайте еще!
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V
Замечательная, очень приятная девушка, интересный рассказчик, я получила большое удовольствие от экскурсии. всем рекомендую 🌸
Стефания
Стефания
Ответ организатора:
Валерия, огромное спасибо что написали отзыв! Приезжайте еще!
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Мария
Эффект «Вау»! И от кувшинок Моне и от коллекций современного искусства, и конечно от гида! Очень рекомендую. Такие моменты запоминаются на всю жизнь - гармонично, ярко и очень интересно!
Стефания
Стефания
Ответ организатора:
Мария, большое спасибо за отзыв! Всегда ждём вас в Париже!
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