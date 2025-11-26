Откройте Латинский квартал — историческое и культурное сердце Парижа.
Прогуляйтесь по мощёным улочкам, где смешиваются ароматы кофе, запах старых книг и дух великих мыслителей. Увидьте знаковые места, узнайте их тайны и почувствуйте атмосферу старого Парижа.
Описание экскурсии
Латинский квартал — сердце студенческого Парижа Этот район — место, где прошлое и настоящее переплетаются на каждом шагу. Сохранившаяся средневековая планировка улочек и уютные площади создают особую атмосферу, которую вы почувствуете с первых минут. По следам великих имён и идей Вы увидите Пантеон — усыпальницу выдающихся французов: от Виктора Гюго до Мари Кюри. Пройдёте у стен Сорбонны — легендарного университета, где зарождались научные и философские идеи. Каждая вывеска и камень здесь хранят свой сюжет. Где живёт вдохновение На прогулке вас ждут истории о Гюго, Сартре, Хемингуэе. Вы заглянете на лозные площади, где кипит студенческая жизнь, и увидите Париж, который вдохновляет уже многие поколения. Важная информация: Что взять с собой:
Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пантеон
- Сорбонна
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
