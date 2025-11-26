Латинский квартал — сердце студенческого Парижа Этот район — место, где прошлое и настоящее переплетаются на каждом шагу. Сохранившаяся средневековая планировка улочек и уютные площади создают особую атмосферу, которую вы почувствуете с первых минут. По следам великих имён и идей Вы увидите Пантеон — усыпальницу выдающихся французов: от Виктора Гюго до Мари Кюри. Пройдёте у стен Сорбонны — легендарного университета, где зарождались научные и философские идеи. Каждая вывеска и камень здесь хранят свой сюжет. Где живёт вдохновение На прогулке вас ждут истории о Гюго, Сартре, Хемингуэе. Вы заглянете на лозные площади, где кипит студенческая жизнь, и увидите Париж, который вдохновляет уже многие поколения. Важная информация: Что взять с собой:

Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.