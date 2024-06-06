Е Елена По историческому центру Парижа - на велосипедах читать дальше комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить! Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения

М Мария Левый берег - царство бедных, умных и счастливых Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!

K Kristina Бонжур, Пари Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.

A Anna Бонжур, Пари Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.

Ю Юля Бонжур, Пари Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи

Д Дарья Левый берег - царство бедных, умных и счастливых Огромное спасибо Дарье за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: было очень интересно, легко и приятно! Захотелось даже поселиться на ST Germain))) Сохраним наилучшие воспоминания об этой прекрасной прогулке!

О Ольга Левый берег - царство бедных, умных и счастливых Мега-насыщенная невероятно интересная экскурсия! Дарья - не просто рассказчик, но и немного актриса, а также историк. После 4-х часов драйва и получения информации будем пару дней (а может и даже больше!) переваривать все услышанное и увиденное! Экскурсия - просто wow!

Н Наталья Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены Спасибо большое за интересную экскурсию! Виктория интересный рассказчик и очень приятный собеседник!!

Е Евгений Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен Все было замечательно