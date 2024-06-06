Университет Сорбонна – экскурсии в Париже

Найдено 9 экскурсий в категории «Университет Сорбонна» в Париже на русском языке, цены от €87, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
Тайны Латинского квартала
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222178 за всё до 4 чел.
Латинский квартал (Quartier latin)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Париж 2024 - Париж олимпийский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Париж 2024 - Париж олимпийский
Увидеть культовые места столицы и узнать интересные факты о легендарных играх
Начало: у центрального фасада капеллы Св. Урсулы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • Ю
    Юля
    5 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Огромное спасибо Дарье за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: было очень интересно, легко и приятно! Захотелось даже поселиться на ST Germain))) Сохраним наилучшие воспоминания об этой прекрасной прогулке!
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Мега-насыщенная невероятно интересная экскурсия! Дарья - не просто рассказчик, но и немного актриса, а также историк. После 4-х часов драйва и получения информации будем пару дней (а может и даже больше!) переваривать все услышанное и увиденное! Экскурсия - просто wow!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Виктория интересный рассказчик и очень приятный собеседник!!
  • Е
    Евгений
    23 марта 2024
    Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
    Все было замечательно
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
    Спасибо Елене за искреннюю любовь к Парижу, которой она стремится поделиться с туристами. Если Вы зачитывались Тремя мушкетерами, если Вас
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    волнует судьба реконструкции Нотр Дам, если Вы хотите увидеть неприметные для непосвященных детали парижской истории - Вам на экскурсию с гидом Еленой.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Университет Сорбонна»

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  1. Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
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  3. Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
  4. По историческому центру Парижа - на велосипедах
  5. Тайны Латинского квартала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Университет Сорбонна" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 87 до 420 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Университет Сорбонна», 251 ⭐ отзыв, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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