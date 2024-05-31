Экскурсии с посещением Пантеона

Найдено 8 экскурсий в категории «Пантеон» в Париже на русском языке, цены от €150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Тайны Латинского квартала
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Латинский квартал (Quartier latin)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал (Quartier latin)
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Париж: с чего все начиналось
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Париж: с чего все начиналось
Эволюция французского образования и секрет Сорбонны - экскурсия по Латинскому кварталу
Начало: Статуя Карла Великого на коне перед входом в Собор...
13 июня в 14:00
14 июня в 16:00
240 за всё до 5 чел.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • Т
    Тимур
    20 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Превосходная подача материала!
  • М
    Михаил
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Добрый вечер! Очень понравилась экскурсия по Парижу с Анастасией! Интересно, вдумчево, с массой исторических, литературный и. кинематографических подробностей. Просто замечательно и здорово! Спасибо большое! Очень рекомендую!! 🤩
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Эрудированная, элегантная, близкая по духу Анна провела 4 необычайно наполненных информацией часа с нами! За что огромное спасибо! Все прошло потрясающе, любой каприз был исполнен и обыгран как будто так изначально и планировалось! Пламенный привет из Польши;)))
  • Ю
    Юля
    5 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Огромное спасибо Дарье за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: было очень интересно, легко и приятно! Захотелось даже поселиться на ST Germain))) Сохраним наилучшие воспоминания об этой прекрасной прогулке!
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Мега-насыщенная невероятно интересная экскурсия! Дарья - не просто рассказчик, но и немного актриса, а также историк. После 4-х часов драйва и получения информации будем пару дней (а может и даже больше!) переваривать все услышанное и увиденное! Экскурсия - просто wow!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Виктория интересный рассказчик и очень приятный собеседник!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Пантеон»

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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Пантеон" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 150 до 420 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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