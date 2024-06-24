1 чел.
По популярности
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
€47 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Начало: 42 Quai d’Orléans
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Комфортный темп, замечательный экскурсовод Людмила и много-много интересного. Нам подошла как обзорная даже после нескольких дней самостоятельных прогулок по Парижу.
- ООльга31 декабря 2023Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
- VValeriy29 октября 2023Париж: всё самое главное за 3 часаОчень понравилась экскурсия, нашим гидом была Валерия, показала нам самые интересные места города, посоветовала куда сходить после экскурсии и просто была очень приятным собеседником и компаньоном!
- ИИрина8 октября 2023Париж: всё самое главное за 3 часа15 сентября 2023 года мы с семьей были на прекрасной экскурсии *Париж: все самое главное за 3 часа*. Гид Дина
- ААнна16 мая 2019Экскурсия по Латинскому кварталуГид Мария познакомила с Латинским кварталом и поделилась интересными фактами о Париже, удалось заглянуть в не туристические места. Благодарим за прекрасно проведенное время
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Сейчас в Париже в категории "Латинский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 250. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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