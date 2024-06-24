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- молодая, энергичная, любящая Париж. Нам очень понравилось. Все было без задержек. Кстати, совет туристам: всегда проверяйте свой способ связи (ватсап, почту и прочее) перед выездом на место встречи с гидом и группой. В Париже довольно часто перекрывают какие-то станции метро, и место Вашей встречи может быть перенесено. Дина, спасибо большое за прекрасно проведенное время!