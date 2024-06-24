Латинский квартал – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Латинский квартал» в Париже на русском языке, цены от €47. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Пешая
54 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
Водная прогулка
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Начало: 42 Quai d’Orléans
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    Шарм и секреты Парижа в мини-группе
    Очень хорошая экскурсия! Комфортный темп, замечательный экскурсовод Людмила и много-много интересного. Нам подошла как обзорная даже после нескольких дней самостоятельных прогулок по Парижу.
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Автомобильная экскурсия по Парижу
    Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
  • V
    Valeriy
    29 октября 2023
    Париж: всё самое главное за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия, нашим гидом была Валерия, показала нам самые интересные места города, посоветовала куда сходить после экскурсии и просто была очень приятным собеседником и компаньоном!
  • И
    Ирина
    8 октября 2023
    Париж: всё самое главное за 3 часа
    15 сентября 2023 года мы с семьей были на прекрасной экскурсии *Париж: все самое главное за 3 часа*. Гид Дина
    читать дальше

    - молодая, энергичная, любящая Париж. Нам очень понравилось. Все было без задержек. Кстати, совет туристам: всегда проверяйте свой способ связи (ватсап, почту и прочее) перед выездом на место встречи с гидом и группой. В Париже довольно часто перекрывают какие-то станции метро, и место Вашей встречи может быть перенесено. Дина, спасибо большое за прекрасно проведенное время!

  • А
    Анна
    16 мая 2019
    Экскурсия по Латинскому кварталу
    Гид Мария познакомила с Латинским кварталом и поделилась интересными фактами о Париже, удалось заглянуть в не туристические места. Благодарим за прекрасно проведенное время

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Латинский квартал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шарм и секреты Парижа в мини-группе
  2. Автомобильная экскурсия по Парижу
  3. Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "Латинский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 250. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Латинский квартал», 66 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам