Откройте Лувр без спешки и хаоса, минуя очереди.
С опытным гидом вы попадёте не просто в музей, а в живую историю искусства, где каждая картина, зал и скульптура оживают и говорят с вами на одном языке.
Описание билета
Лувр — мир искусства под одной крышей Лувр — это не просто музей, а целый мир, где в одном месте сошлись шедевры, архитектура и история. Без гида легко заблудиться в залах и упустить важное, но с нами вы войдёте сразу, без ожидания, и отправитесь по тщательно продуманному маршруту, который раскроет музей по-новому. Маршрут, который ведёт к открытиям Вы увидите не только самые известные сокровища — «Мону Лизу», Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую, — но и те залы, куда редко заходят туристы. Здесь важен не только экспонат, но и игра света, величие архитектуры и особая тишина. Что вы узнаете • Почему у Моны Лизы улыбка, которую невозможно скопировать.
- Как древние мастера добивались «живости» в мраморе.
- Какие тайны спрятаны в архитектуре самого Лувра.
Легенды, о которых не рассказывают в официальных экскурсиях. Время для себя После экскурсии у вас будет возможность задержаться в любимом зале или дворике, насладиться атмосферой и выпить кофе с видом на стеклянную пирамиду Лувра. Важная информация:.
- Продолжительность: 2 часа.
- Встреча с гидом у заранее указанного входа, минуя общую очередь.
- В стоимость не входят билеты в музей — их можно приобрести заранее онлайн или мы можем помочь вам в приобретении билетов.
- Экскурсия проходит в удобном для вас темпе, с возможностью делать фото.
- Рекомендуем надеть удобную обувь — музей большой, и мы будем много ходить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с лицензированным гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле Лувра
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
