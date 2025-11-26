Лувр — мир искусства под одной крышей Лувр — это не просто музей, а целый мир, где в одном месте сошлись шедевры, архитектура и история. Без гида легко заблудиться в залах и упустить важное, но с нами вы войдёте сразу, без ожидания, и отправитесь по тщательно продуманному маршруту, который раскроет музей по-новому. Маршрут, который ведёт к открытиям Вы увидите не только самые известные сокровища — «Мону Лизу», Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую, — но и те залы, куда редко заходят туристы. Здесь важен не только экспонат, но и игра света, величие архитектуры и особая тишина. Что вы узнаете • Почему у Моны Лизы улыбка, которую невозможно скопировать.

Как древние мастера добивались «живости» в мраморе.

Какие тайны спрятаны в архитектуре самого Лувра.

Легенды, о которых не рассказывают в официальных экскурсиях. Время для себя После экскурсии у вас будет возможность задержаться в любимом зале или дворике, насладиться атмосферой и выпить кофе с видом на стеклянную пирамиду Лувра. Важная информация:.

Легенды, о которых не рассказывают в официальных экскурсиях. Время для себя После экскурсии у вас будет возможность задержаться в любимом зале или дворике, насладиться атмосферой и выпить кофе с видом на стеклянную пирамиду Лувра. Важная информация:.

• Легенды, о которых не рассказывают в официальных экскурсиях. Время для себя После экскурсии у вас будет возможность задержаться в любимом зале или дворике, насладиться атмосферой и выпить кофе с видом на стеклянную пирамиду Лувра. Важная информация: