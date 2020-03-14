370 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея

Krista
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Krista – представитель гидов
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
37 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча возле Лувра
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У этой экскурсии370 отзывов
4.89
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа

Что вас ожидает

Ключи от Лувра: музейный хакинг
Маршрут, по которому вы пройдёте, позволит сэкономить время и силы, так как в нём меньше всего переходов и лестниц. При этом ваше знакомство с Лувром будет полноценным: за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея и обязательно встретитесь с его известнейшими дамами — Венерой Милосской, Никой Самофракийской и Моной Лизой. Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира.

Роскошь и предметы искусства Лувра
Вы заглянете в парадные апартаменты Короля-Солнце и Наполеона III, в спальню Наполеона Бонапарта и в его тронный зал. Полюбуетесь коллекцией золотых украшений этрусков и бриллиантовыми диадемами, коронами, брошами императрицы Евгении, обнаружив, что у них есть что-то общее. Соприкоснётесь с талантом и шедеврами Микеланджело и Леонардо да Винчи, Веронезе и Делакруа. Вы узнаете самое интересное о придворной жизни Генриха II и Екатерины Медичи, Генриха Наварского и Марии Медичи. А также посетите видовые точки, откуда открываются потрясающие панорамы окрестностей Лувра.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится для группы от 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
  • Вы пройдете в Лувр без очереди
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Лувр в стоимость экскурсии не входят
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно гиду на месте: 20€, детям до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Или Вы можете купить билеты самостоятельно на официальном сайте Лувра: https://www.ticketlouvre.fr
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (билеты в музей также оплачиваются дополнительно).

Обратите внимание

  • Пожалуйста, при заказе экскурсии сообщите имена и фамилии (латинскими буквами) всех участников экскурсии старше 18 лет.
  • Входные билеты гид приобретает заранее, поэтому при отмене экскурсии с вашей стороны за сутки и менее — предоплата не возвращается.
  • Обязательно сообщите гиду, если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей»
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00, в среду и пятницу в 10:00, 13:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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370 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия, экскурсовод Елизавета ,сделала,все,что бы нам было
интересно и не утомительно.Спасибо
12 марта 2020
Гид надежда просто умничка!
9 марта 2020
Самое главное за 2 часа, ровно столько сколько нужно информации для первого знакомства с Лувром.
8 марта 2020
Покупали экскурсию в подарок родителям. Они остались в полном восторге. Смело рекомендуем.
7 марта 2020
Гид Елизавета супер! Два часа в Лувре на одном дыхании. Море интересной информации и огромный позитив. Спасибо, творческих успехов вам!
1 марта 2020
Отличная экскурсия! Рекомендую.
29 февраля 2020
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную подачу содержательной и познавательной экскурсии
28 февраля 2020
Наталья отлично провела для нас знакомство с Лувром.
Мы с детками узнали много интересных фактов, увидели мировые шедевры и совсем нигде не стояли в очереди. Рекомендую всем ценителям прекрасного👍
25 февраля 2020
Экскурсию вела Надежда. Очень приятная Девушка , с правильной речью и интересными рассказами нас увлекла - мы не заметно провели эти 2,5 часа. Потом Хотели погулять сами - и напрочь заблудились - поэтому берите экскурсовода, сохраните время и нервы. А надежде - спасибо 🙏🏻
22 февраля 2020
Экскурсовод Наталья нам понравилась, узнали много нового после ее экскурсии.. были проблемы с аппаратурой у гида.. предоставьте ей нормальный диктофон, был треск и посторонний шум..
Ещё 360 отзывов

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