Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых

Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Вы пройдёте по залам главного музея Франции с профессиональным гидом и рассмотрите шедевры искусства. Узнаете про технику сфумато, которую использовал Леонардо да Винчи. Полюбуетесь самой известной скульптурой Древней Греции, воплощающей идеал красоты и гармонии.

И спуститесь в подземелье, которое рассказывает историю Лувра как крепости, служившей защитой Парижа.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, в чём загадка улыбки Моны Лизы и как картина да Винчи стала популярной на весь мир
  • Оцените, как Самофракийская Ника создаёт впечатление движения, динамики и прозрачности камня
  • Прикоснётесь к экспонатам 12 века в средневековом подземелье Лувра
  • Полюбуетесь самым большим бриллиантом в коллекции французской короны
  • Рассмотрите самый красивый поцелуй Лувра — «Амура и Психею» — оригинал, ставший одной из самых копируемых статуй в мире

И многое другое!

А для детей мы подготовили сюрприз — книжку с раскрасками и заданиями, благодаря которой они погрузятся в увлекательный мир искусства.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр. Билеты нужны на определённое время (на время за 30 минут до начала экскурсии).
  • Если вы не приобрели билеты на нужное время, необходимо написать нам ваши имена и фамилии на латинице и возраст, чтобы мы приобрели билеты для вас. Стоимость — 30 евро/чел.
  • Дети до 18 лет проходят в музей бесплатно
  • Обязательно сообщите гиду, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей

Как проходит экскурсия

  • Мы пройдём в Лувр без очереди
  • Приходите за 5 минут до начала. После начала экскурсии вы не сможете самостоятельно пройти в музей без очереди.
  • Для семей с детьми на колясках или людьми с ограниченными возможностями в передвижении мы разработали специальный маршрут с использованием лифтов без потери информационного качества экскурсии.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Обратите внимание

  • Так как места резервируются заранее, при отмене экскурсии с вашей стороны за сутки и менее предоплата не возвращается
  • Возможно провести экскурсию для 6 человек за доплату 45 евро

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника Луи 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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