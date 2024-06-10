Krista — ваша команда гидов в Париже

Провели экскурсии для 8529 туристов

Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!