Добро пожаловать в Лувр! Сегодня мы вместе с вами совершим путешествие во времени: от крепости средневекового Парижа до самого известного музея мира.
Сначала мы спустимся под землю — в самые старые
Описание экскурсииПотом поднимемся наверх, в величественные залы дворца. Здесь всё блестит и сверкает, словно мы оказались на балу у Людовика XIV. Мы заглянем в роскошные комнаты Наполеона III, увидим огромные люстры, позолоту и таинственный алмаз Регент — камень, который пережил революции и войны. А в конце нас ждут самые известные шедевры Лувра. Мы встретим Мону Лизу и попробуем разгадать её улыбку, узнаем, почему Свобода ведёт народ, и полюбуемся крылатой Никой Самофракийской, которая вот уже две тысячи лет символизирует победу. Эта экскурсия — не урок, а приключение, где можно задавать вопросы, рассматривать, искать подсказки и открывать тайны музея самому. В Лувре оживают короли, художники и даже камни. Здесь история становится живой, и, может быть, ты найдёшь свой собственный секрет Лувра!
Понедельник и четверг, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
75001 Paris, Louvre
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
