Сначала мы спустимся под землю — в самые старые читать дальше залы музея, где до сих пор стоят каменные стены и башни настоящей крепости. Когда-то здесь жили рыцари и король Филипп II, а вокруг был средневековый Париж. Мы узнаем, как короли защищали свой город и зачем им нужны были такие толстые стены. Добро пожаловать в Лувр! Сегодня мы вместе с вами совершим путешествие во времени: от крепости средневекового Парижа до самого известного музея мира.Сначала мы спустимся под землю — в самые старые

Описание экскурсии Потом поднимемся наверх, в величественные залы дворца. Здесь всё блестит и сверкает, словно мы оказались на балу у Людовика XIV. Мы заглянем в роскошные комнаты Наполеона III, увидим огромные люстры, позолоту и таинственный алмаз Регент — камень, который пережил революции и войны. А в конце нас ждут самые известные шедевры Лувра. Мы встретим Мону Лизу и попробуем разгадать её улыбку, узнаем, почему Свобода ведёт народ, и полюбуемся крылатой Никой Самофракийской, которая вот уже две тысячи лет символизирует победу. Эта экскурсия — не урок, а приключение, где можно задавать вопросы, рассматривать, искать подсказки и открывать тайны музея самому. В Лувре оживают короли, художники и даже камни. Здесь история становится живой, и, может быть, ты найдёшь свой собственный секрет Лувра!

