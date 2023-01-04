Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

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Описание
Лувр – это один из самых старых музеев мира, владеющий огромной коллекцией исторических и художественных произведений искусств, с античности до XIX века. Фактически Лувр разделен на несколько отделов – Древнего Востока, Египта, греческих и римских древностей, мировой скульптуры и живописи. Во время обзорной экскурсии по Лувру Вам откроются все тайны произведений и истории искусства всего мира. Само здание бывшего королевского дворца Лувра и главный вход в него – современная пирамида Лувра – это узнаваемые достопримечательности во всем мире. Лувр был возведен французским монархом Филиппом II Августом и долгое время служил в качестве крепости для обороны Парижа. Затем он стал главной резиденцией французских монархов, а после революции 1793 года получил официальный статус общедоступного музея и как следствие все его коллекции стали национальным достоянием.
Ответы на вопросы
Что не входит
Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру