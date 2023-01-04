Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Лувр от античности до XIX века

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Лувр от античности до XIX века
Лувр от античности до XIX века
Лувр от античности до XIX века
Лувр от античности до XIX века
Лувр от античности до XIX века
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Описание

Лувр – это один из самых старых музеев мира, владеющий огромной коллекцией исторических и художественных произведений искусств, с античности до XIX века.
Фактически Лувр разделен на несколько отделов – Древнего Востока, Египта, греческих и римских древностей, мировой скульптуры и живописи. Во время обзорной экскурсии по Лувру Вам откроются все тайны произведений и истории искусства всего мира.
Само здание бывшего королевского дворца Лувра и главный вход в него – современная пирамида Лувра – это узнаваемые достопримечательности во всем мире. Лувр был возведен французским монархом Филиппом II Августом и долгое время служил в качестве крепости для обороны Парижа. Затем он стал главной резиденцией французских монархов, а после революции 1793 года получил официальный статус общедоступного музея и как следствие все его коллекции стали национальным достоянием.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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