Лувр – это не просто музей, а целая вселенная, где каждый зал хранит свои тайны. Мы начнём с подземелий, где спрятаны остатки средневекового замка, и узнаем, как крепость превратилась в роскошный дворец. Затем отправимся к шедеврам. Я покажу вам «Мону Лизу» – расскажу, почему она стала самой загадочной картиной мира. Мы встретим Венеру Милосскую, разгадаем тайну её потери и узнаем, как она покорила Париж. Увидим Нику Самофракийскую – символ победы, который поражает своей динамикой. Пройдём по залам французской и итальянской живописи, где нас ждут яркие эмоции Давида, драматизм Делакруа, великолепие Тициана и Веронезе. А в Галерее Аполлона нас ждёт настоящий клад – единственная сохранившаяся корона Франции и ослепительные бриллианты королей. Здесь я расскажу о роскоши, интригах и судьбе этих драгоценностей. Важная информация:

Вам нужно купить билеты в музей на сайте заранее.