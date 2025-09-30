Лувр — бывший королевский дворец, ставший величайшим музеем мира.
За 2 часа мы пройдём через века: узнаем тайны «Моны Лизы», мифы Венеры Милосской и Ники Самофракийской, увидим королевские регалии и скрытые
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Лувр – это не просто музей, а целая вселенная, где каждый зал хранит свои тайны. Мы начнём с подземелий, где спрятаны остатки средневекового замка, и узнаем, как крепость превратилась в роскошный дворец. Затем отправимся к шедеврам. Я покажу вам «Мону Лизу» – расскажу, почему она стала самой загадочной картиной мира. Мы встретим Венеру Милосскую, разгадаем тайну её потери и узнаем, как она покорила Париж. Увидим Нику Самофракийскую – символ победы, который поражает своей динамикой. Пройдём по залам французской и итальянской живописи, где нас ждут яркие эмоции Давида, драматизм Делакруа, великолепие Тициана и Веронезе. А в Галерее Аполлона нас ждёт настоящий клад – единственная сохранившаяся корона Франции и ослепительные бриллианты королей. Здесь я расскажу о роскоши, интригах и судьбе этих драгоценностей. Важная информация:
Вам нужно купить билеты в музей на сайте заранее.
Ежедневно, кроме вторника, с 09:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Статуя Людовика XIV перед пирамидой
Завершение: Pyramide du Louvre
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Р
Роман
30 сен 2025
Супер.
Ю
Юлия
12 сен 2025
Мы с семьей были в Лувре с Алвиной. Было невероятно интересно! Я открыла для себя опять много нового,хотя ранее здесь была. Очень вам рекомендую… 🙏🏼🙋🏻♀️,если будете в Париже сходить на такую экскурсию.
Э
Эдуард
6 сен 2025
Спасибо большое за увлекательную экскурсию по Лувру. Экскурсовод ознакомила нас с главными" жемчужинами" музея, рассказала очень интереснно, четко и локонично о развитии искусства с самих истоков на примере выставлегных экспонатов в музее! Нам очень понравилось и очень рекомендуем посетить музей с нашим экскурсоводом!
Z
Zakhar
1 июл 2025
Замечательная экскурсия по основным экспонатам Лувра.
Ходили с ребенком 12 лет. Нам понравилось и ребенку понравилось. Экскурсовод хороший. Оперативно отвечает в вацап.
С экскурсоводом вошли без очереди через отдельный вход. Билеты покупали сами заранее. Экскурсия обзорная. Как раз для первого знакомства. Но подробно смотреть экспозицию - Надо несколько дней.
По времени продолжительность оптимальна. Так чтоб не сильно устать.
Экскурсию рекомендую.
Л
Любовь
14 июн 2025
Благодаря Альвине Лувр открылся для нас с совершенно новой, невероятно глубокой стороны. Мы ушли с пониманием, восхищением и массой ярких впечатлений, которые останутся навсегда. Если вы хотите не пробежать по залам, а по-настоящему понять и прочувствовать Лувр — ищите Альвину! Это не гид, это — проводник в мир искусства. Высший балл и самые теплые рекомендации!
Входит в следующие категории Парижа
