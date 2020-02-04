112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Девять веков истории, знаменитые шедевры, тайны творений и творцов на экскурсии с искусствоведом

Nadezhda
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Nadezhda – ваш гид
Данная экскурсия, без сомнения, вас духовно обогатит.

Вы пройдетесь по девятивековой истории, проследите эволюцию вкусов и предпочтений европейской цивилизации и узнаете много удивительных историй о творцах и творениях разных эпох.
183 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пирамида Лувра
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У этой экскурсии112 отзывов
4.97
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру

Что вас ожидает

  • Лувр изначально задумывался как укрепительная башня. Первые его постройки появились еще в XII веке при короле Филиппе Августе. Удивительные находки этих средневековых построек обнаружили лишь при реконструкции Лувра в XX веке. Именно со средневековой части мы начнем нашу экскурсию. Вы увидите шлем Карла VI, зал Людовика Святого, древние колодцы и тайные знаки, оставленные строителями.
  • Далее мы переместимся в часть Лувра эпохи Возрождения, посетим залы, где хранятся редкие коллекции древнегреческой и древнеримской скульптуры. Вы увидите Венеру Милосскую, Гермафродита, трех Граций, охотницу Диану и многих других.
  • После мы попадем в галерею Аполлона — один из самых впечатляющих залов с императорскими коронами, кубками из драгоценных металлов и камней.
  • Посетим залы с произведениями живописи великих мастеров — Чимабуэ, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Давида, Делакруа, Энгра. Вы увидите легендарную Джоконду и Святого Иоанна.
  • Завершим нашу прогулку в современном крыле, которое раньше занимало Министерство Финансов, а теперь здесь коллекция мебели и посуды Наполеона III.

На экскурсии вы услышите много удивительных историй: о тайне Леонардо да Винчи и о кошмарах его детства, о загадочном исчезновении Джоконды, о страшном заболевании Карла VI, о странностях Ботичелли и амбициях Наполеона III. Разгадаете загадку картины, которая умеет слышать и увидите секретные знаки на полотнах Фламандских мастеров. А еще узнаете многое из жизни Марии Медичи, благодаря полотнам Рубенса, и научитесь читать тайный смысл его работ.

Организационные детали

  • Билет в музей не включен в стоимость — 15 евро/чел, детям до 18 лет — бесплатно
  • С 1 апреля по 31 октября (высокий сезон) необходимо бронировать экскурсию за 3 недели
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру
Большая прогулка по Лувру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пирамида Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadezhda
Nadezhda
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю Вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась у лучших преподавателей Парижа и Франции. Стараюсь им соответствовать. Имею государственную лицензию гида и поэтому со мной Вы можете попасть в любой музей города без очереди. Считаю, что работа гида — это призвание и я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей профессии.
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112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Я в полном восторге от данной экскурсии! В Лувре я не первый раз.Но Надежда выше всяких похвал, она ломает все стереотипы: так грамотно,структурированно ,а главное интересно был представлен материал.Эту экскурсию даже близко не стоит сравнивать с унылыми,стандартными и однообразными турами за 37 евро.В прошлый свой приезд я брала именно такой: большая группа,заезженные остановки возле одних и тех же экспонатов и скудные общеизвестные факты,которые можно почерпнуть из Википедии.Здесь все было по-другому!Надежда-в высшей степени профессионал,широта ее кругозора и увлеченность своим делом просто завораживает.3 часа мы ходили по Лувру в спокойном,но в меру активном темпе.Можно задавать любые вопросы,ответы на них она знает точно!Дополнительно я просила уделить внимание Ботичелли и Вермееру.Мы посмотрели все,о чем я просила.Я очень рекомендую Надежду,Вы получите истинное удовольствие! Заказывайте данную экскурсию смело,она того стОит!
22 января 2020
Мы в восторге от нашего гида Надежды!!!!
Экскурсия была на высшем уровне, а сама Надежда, кроме того, что умница и красавица, еще и с невероятной позитивной энергетикой!!!! нам понравилось все!!! И с удовольствием воспользуемся ее великолепными услугами еще не раз!!! Спасибо!!!!
непременно порекомендую всем своим друзьям!!!!! что уже и делаю!!!
отдельное спасибо за очень удобный, моментально дающий обратный ответ сайт!!! с удовольствием воспользуемся и в других странах. Качество на высоте!!! Благодарим за все!!!
Светлана
15 января 2020
Спасибо огромное Надежде! Это было безумно интересно, время пролетело незаметно! Прекрасный рассказчик, потрясающая экскурсия! В следующий раз снова обратимся ))
9 января 2020
Как было бы хорошо, если бы все экскурсоводы так профессионально относились к своей работе как Надежда.
22 ноября 2019
Надя очень интересный рассказчик. Казалось, что знает ответы, на все вопросы!
19 ноября 2019
Надежда -прекрасный экскурсовод. Очень знающий тему до мельчайших подробностей. Рекомендую экскурсии с ней для людей,серьёзно интересующихся искусством . Рассказ абсолютно академический , с вниманием к деталям., но очень живой и интересный.
5 ноября 2019
Отличная экскурсия по Лувру! За 2,5 часа (на самом деле больше) посмотрели все основные залы, узнали много исторических фактов и просто много нового. Я полюбил Лувр после такой экскурсии!
1 ноября 2019
Это наша вторая экскурсия с Надеждой. Она совершенно потрясающий гид. На первый взгляд «сухие» исторические факты Надежда преподносит как захватывающую историю, которая полностью погружает в атмосферу истории города. Время пролетает незаметно, т.к. хочется слушать ещё и ещё!
Рекомендуем всем туристам в Париже, особенно начинающим, Надежду как лучшего гида!
Спасибо!
22 октября 2019
Еще раз хотелось поблагодарить Надежду за великолепно составленную, организованную и проведенную экскурсию! Надежда очень приятна в общении и великолепный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно. Мы с мамой слушали буквально с открытыми ртами)) Очень рекомендую - заказывайте не раздумывая! Надежда очень популярна - мы бы с удовольствием заказали еще не одну экскурсию с ней, но на наши даты она уже была занята. Огромнейшее спасибо, Надежда, за экскурсию и Вашу отзывчивость и человечность!
18 октября 2019
Большое спасибо Надежде от всей нашей компании! 2,5 часа пролетели, что мы и не успели заметить) Очень понравилось!
Ещё 102 отзыва

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