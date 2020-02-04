112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я в полном восторге от данной экскурсии! В Лувре я не первый раз.Но Надежда выше всяких похвал, она ломает все стереотипы: так грамотно,структурированно ,а главное интересно был представлен материал.Эту экскурсию даже близко не стоит сравнивать с унылыми,стандартными и однообразными турами за 37 евро.В прошлый свой приезд я брала именно такой: большая группа,заезженные остановки возле одних и тех же экспонатов и скудные общеизвестные факты,которые можно почерпнуть из Википедии.Здесь все было по-другому!Надежда-в высшей степени профессионал,широта ее кругозора и увлеченность своим делом просто завораживает.3 часа мы ходили по Лувру в спокойном,но в меру активном темпе.Можно задавать любые вопросы,ответы на них она знает точно!Дополнительно я просила уделить внимание Ботичелли и Вермееру.Мы посмотрели все,о чем я просила.Я очень рекомендую Надежду,Вы получите истинное удовольствие! Заказывайте данную экскурсию смело,она того стОит!