Мон-Сен-Мишель — легендарный остров-аббатство, который при приливе превращается в неприступную скалу, а при отливе открывает путь по песчаным отмелям. Это путешествие в место, где архитектура сливается с природой, а история ощущается на каждом шагу.
Описание экскурсииОстров, живущий своими законами Мон-Сен-Мишель — это не просто архитектурный памятник, а живой мир, где каждое утро начинается с шума волн, а каждый вечер наполняется звоном монастырских колоколов. Прилив превращает остров в неприступную крепость, а отлив открывает древний путь паломников. Прогулка сквозь века Гуляя по средневековым улицам, вы пройдёте мимо старинных лавок и крепостных стен, а также окунётесь в величие готических залов аббатства. Мон-Сен-Мишель — место, где ощущается дыхание истории и вечности. Место силы и вдохновения Здесь приезжают не только ради живописных видов, но и чтобы прикоснуться к чему-то гораздо более глубокому — к великой истории, мистике и духу прошлого. Важная информация:
- Продолжительность тура: 12–14 часов (в зависимости от дорожной ситуации).
- Вход в аббатство оплачивается отдельно • Рекомендуется надеть удобную обувь — предстоит подъем по ступеням и каменным дорожкам.
- При планировании поездки учитывайте расписание приливов и отливов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с водителем
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
