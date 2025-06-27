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Мон-Сен-Мишель – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Мон-Сен-Мишель» в Париже на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
14 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
Начало: Машина приедет за вами к отелю или вашему адресу
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 21:30
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
€840 за всё до 8 чел.
Латинский квартал в мельчайших деталях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Латинский квартал в мельчайших деталях
Начало: Париж
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Мон-Сен-Мишель из Парижа
Пешая
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мон-Сен-Мишель из Парижа
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
€1200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мон-Сен-Мишель»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
  2. Латинский квартал в мельчайших деталях
  3. Мон-Сен-Мишель из Парижа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Консьержери
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Квартал Марэ
  10. Опера Гарнье
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "Мон-Сен-Мишель" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 1200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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