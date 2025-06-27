Индивидуальная
до 8 чел.
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
Начало: Машина приедет за вами к отелю или вашему адресу
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 21:30
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
€840 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Латинский квартал в мельчайших деталях
Начало: Париж
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мон-Сен-Мишель из Парижа
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
€1200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июня 2025Рустам -замечательный гид и прекрасный человек. Ездила на экскурсию в Нормандию, осталась в полнейшем восторге. От души рекомендую гида. Экскурсия была на высшем уровне, были учтены все пожелания
- ААнастасия7 мая 2025Все прошло замечательно! Рустам молодец, делает экскурсию максимально комфортной и познавательной!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мон-Сен-Мишель»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "Мон-Сен-Мишель" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 1200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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