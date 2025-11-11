Соревнуйтесь за шанс выиграть небольшой приз в этом динамичном туре! Окунитесь в художественное наследие Монмартра! Устройте сеанс рисования со своими близкими во время лучшей пешеходной экскурсии.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Добро пожаловать на самую весёлую пешеходную экскурсию по чарующему миру Монмартра! Отправляйтесь в увлекательный пеший тур по сердцу этого богемного района, где переплетаются искусство, история и очаровательные улочки. Эта экскурсия обещает не только восхитительное знакомство с культовыми памятниками, но и интерактивный опыт с вопросами и шансом выиграть небольшой приз. Наше путешествие начнётся на кладбище Монмартр, месте упокоения многих выдающихся личностей, где царит безмятежная атмосфера и можно заглянуть в богатую историю этого района. Оттуда мы отправимся в путешествие по извилистым улочкам, раскрывая увлекательные истории и мелочи о прошлом Монмартра. Le Buse de Dalida, бронзовая статуя, отдающая дань уважения любимой французской певице, завоюет ваше внимание своей художественной привлекательностью. Продолжая наш маршрут, мы прогуляемся по живописной улице Абревуар (Rue de l'Abreuvoir), усыпанной очаровательными кафе и историческими зданиями, где вы сможете насладиться атмосферой ушедшей эпохи. Приготовьтесь погрузиться в богемный дух, когда мы откроем для себя места обитания знаменитых художников, которые когда-то бродили по этим улицам. Монмартр давно стал пристанищем для творческих личностей, включая Пикассо, Тулуз-Лотрека и Ван Гога, и мы погрузимся в истории их творческих путешествий. Почувствуйте живую энергию, которая питала их творчество, и откройте для себя места, вдохновившие их на создание шедевров. Но приключения на этом не заканчиваются! На протяжении всей экскурсии у вас будет возможность проверить свои знания, отвечая на вопросы, связанные с историей, искусством и культурой Монмартра. Соревнуйтесь с другими участниками, отвечайте правильно, и, возможно, вы выиграете небольшой приз на память об этом туре. К концу увлекательной пешеходной экскурсии вы исследуете очаровательные уголки Монмартра, полюбуетесь его знаковыми памятниками и лучше поймёте его художественное наследие. Приготовьтесь к незабываемому путешествию в сердце богемного Монмартра, где история, искусство и азарт переплетаются на каждом шагу. Важная информация:
- Тур не подойдёт для беременных женщин, людей в инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Надевайте комфортную обувь.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кладбище Монмартр
- Мулен де ла Галетт
- Le Passe-Muraille
- Значок остановки временной шкалы
- Площадь Сюзанны Буиссон
- Статуя Далида
- La Maison Rose
- Кабаре «Проворный кролик»
- Площадь Тертр
- Базилика Святого Сердца
- Сен-Пьер-де-Монмартр
Что включено
- Услуги местного англоговорящего гида
- Вход на кладбище Монмартра
- Сеанс зарисовок на небольшом холсте
Что не входит в цену
- Вход в базилику Сакре-Кёр
Где начинаем и завершаем?
Начало: V8PJ+4H6 Париж, Франция
Завершение: The Basilica of Sacré-Cœur de Montmartre
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
