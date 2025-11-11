Музей армии — крупнейший военно-исторический музей Франции.
В его коллекции около 50 тысяч экспонатов разных эпох: оружие, карты, макеты сражений, униформы и многое другое. С помощью приложения на смартфоне вы изучите самые интересные артефакты. А также посетите барочный собор и увидите гробницу Наполеона.
Описание билета
- Вы пройдёте по залам и познакомитесь с увлекательной историей музея, размещённого в знаменитом Дворце (или Доме) инвалидов.
- Рассмотрите коллекцию средневековых доспехов и оружия, одну из крупнейших в мире, а также военные артефакты и униформы других эпох.
- Посетите кафедральный собор — солдатскую церковь, где по вечерам проходят концерты классической музыки.
- Увидите монументальную гробницу Наполеона Бонапарта.
- А в завершение сможете сфотографироваться у входа в храм и познакомитесь с его архитектурными деталями.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Дом инвалидов.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
ежедневно в 12:00
Стоимость билета
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Дом инвалидов
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
