Аудиогиды и аудиоэкскурсии Парижа

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Париже на русском языке, цены от €5. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
«Рассказы аудиогида написаны профессиональным историком и включают не только историческую справку, но и легенды, традиции и забавные случаи из жизни города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 за человека
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Аудиогид
2.5 часа
5 отзывов
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
«Аудиогид предоставляется в мобильном приложение для iOS и Android»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 за человека
Прогулка по Сене с аудиогидом
Аудиогид
1 час
9 отзывов
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Всего за час вы увидите весь центр, а аудиогид расскажет много интересных историй о городе и его жителях»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 25 за человека
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, France
«Невозможно себе представить Париж без Эйфелевой башни, поэтому она и станет главной героиней нашей аудиоэкскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    31 мая 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
    Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
  • П
    Полина
    27 мая 2024
    Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
    Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без
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    Ришелье. Все основные экспонаты выделены. Если кто ждёт пространного рассказа с множеством подробностей и дат - это не оно. Этот гид именно кратко, приятным голосом, с какой нибудь интересной подробностью (не всегда). Каждый объект на минуту-две-три, редко пять. Начало - на -1 этаже средневекового Лувра. Всего 44 экспоната. Геопозицию показывает (в средневековом Лувре ловит плохо). Весь маршрут если в темпе - 2 часа - пролетают очень быстро! . Если не спеша - то закладывайте 3, плюс полчаса минимум на досмотр для входа в Лувр. Если самостоятельно пойдете в Ришелье - еще больше. По аудиогиду можно вернуться, прослушать снова или переслушать дома. В общем респект.

  • M
    Maria
    11 мая 2024
    Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
    Очень понравилось. Интересно слушать и узнать много нового. Немного пришлось поискать в начале направление движения. Но потом разобралась и было легко и понятно.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
    Отличный аудиогид. Подача непринужденная, с долей юмора, но вместе с тем, достаточно познавательно.
  • А
    Анастасия
    27 марта 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
    Интресный способ провести время. Но не ожидайте услышать большое количество информации
  • A
    Anfissa
    15 февраля 2020
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.
  • s
    sales
    10 сентября 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
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    был наш первый день в Париже, то она бы испортила точно нам настроение, но благо мы уже немного имели представление о том что нам искать и где. Это единственное что смазало впечатление и не дает советовать вас другим.

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2019
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Аудиогиды»

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  2. Лувр
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 5 до 25. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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