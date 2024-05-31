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Аудиогид
3 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
«Рассказы аудиогида написаны профессиональным историком и включают не только историческую справку, но и легенды, традиции и забавные случаи из жизни города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Аудиогид
2.5 часа
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
«Аудиогид предоставляется в мобильном приложение для iOS и Android»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€5 за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Всего за час вы увидите весь центр, а аудиогид расскажет много интересных историй о городе и его жителях»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €25 за человека
Аудиогид
2 часа
Вокруг Эйфелевой башни: аудиопрогулка от Марсового поля до площади Трокадеро
Начало: 1 Pl. Joffre, 75007 Paris, France
«Невозможно себе представить Париж без Эйфелевой башни, поэтому она и станет главной героиней нашей аудиоэкскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина31 мая 2024Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
- ППолина27 мая 2024Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без
- MMaria11 мая 2024Очень понравилось. Интересно слушать и узнать много нового. Немного пришлось поискать в начале направление движения. Но потом разобралась и было легко и понятно.
- ООльга28 апреля 2024Отличный аудиогид. Подача непринужденная, с долей юмора, но вместе с тем, достаточно познавательно.
- ААнастасия27 марта 2024Интресный способ провести время. Но не ожидайте услышать большое количество информации
- AAnfissa15 февраля 2020Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.
- ssales10 сентября 2019Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это
- ЕЕкатерина28 августа 2019Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Аудиогиды»
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