1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
«Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке»
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
«Следом я покажу собор Парижской Богоматери и объясню, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас обязательно покорит великолепный собор, а история этих мест откроется с рассказами о том, какими их увидел Цезарь»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
«На экскурсии дети примут активное участие в процессе: дорисуют башни главного собора, расшифруют послания на его фасаде и узнают, что означают линии на площади перед ним»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
2 часа
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
«Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
32€29 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Именно здесь находится сердце Парижа – величественный собор Нотр-Дам-де-Пари»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
«Остров Сите и Собор Парижской Богоматери»
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
«Вы увидите сердце Парижа — собор Нотр-Дам де Пари, а я расскажу, чем был раньше Лувр, самый большой музей мира, и где находилась резиденция королей до него»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
«Что означает монограмма SP в церкви Сен-Сюльпис»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
««Если бы камни собора могли заговорить, то они рассказали бы всю историю Франции», — писал великий французский архитектор Виоле ле Дюк»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
«Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь»
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
€555 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
«А обойдя главные точки квартала, вы заберётесь на одну из крыш Марэ и оттуда увидите правильный квадрат площади Вогезов, церковь-жемчужину Сакре-Кёр, собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
«Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
€470 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Из собора мы попадаем в сад Клуатр, расположенный между небом и землёй, —идеальное место для размышлений о высоком»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
«Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«А чтобы ощутить себя настоящими фараонами, побываем в египетском храме и полюбуемся на сфинксов и мумий»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
«Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетеров»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
«От собора Нотр-Дам с классическим готическим фасадом мы прогуляемся по древним улочкам острова Сите, где вам откроется захватывающая история рождения и развития города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы увидите французский храм знаний, являющийся сердцем Латинского квартала, который, к слову, стали так называть, потому что в средневековый период все школы этого квартала преподавали исключительно на латинском языке»
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
«На первом, на Ситэ, расположены самые почитаемые и известные архитектурные памятники французской столицы, такие как собор Парижской Богоматери, королевский дворец Консьержери и знаменитая своими витражами восхитительная часовня Сент-Шапель»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4.5 часа
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Самую красивую церковь Парижа — Мадлен»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Старинная церковь Сен-Жермен-л’Осеруа, где в течение столетий молились короли и королевы Франции»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
«Внутри мы проведём время в тишине, так как это действующая церковь»
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«С вершины Монмартра мы насладимся панорамным видом на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
«Сейчас он находится в соборе Парижской Богоматери»
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
«Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)»
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от €60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шик квартала Сен-Жермен
Прогуляться по историческому району Парижа и узнать, где жил Д’Артаньян
Начало: недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
«Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Парижу на машине
«Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ААндрей6 июня 2024Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
- ААлександр5 июня 2024Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
- ЮЮлия4 июня 2024Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
- ИИрина4 июня 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
- ИИрина2 июня 2024Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
- ККсения31 мая 2024Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
- ААртём30 мая 2024Вадим показал нам интересный и многогранный Париж. Несмотря на усталость, мы обошли много восхитительных мест Парижа, узнали больше о жителях
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- KKsenia29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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