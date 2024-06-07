Т Татьяна Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!

А Андрей Парижский серпантин читать дальше связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену. Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним

А Александр Париж для детей 7-12 лет Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо

Ю Юлия Символы Парижа Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.

И Ирина С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌

И Ирина Символы Парижа Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)

К Ксения Добро пожаловать в Париж Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!

А Артём С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка читать дальше и истории города и Франции в целом. Материал сопровождался иллюстрациями. Стоит отдельно отметить, что Вадим еще хороший фотограф. Он сделал для нас красивые фото на память. В конце экскурсии он посоветовал нам замечательное место для ужина и помог найти столик. Спасибо за такое прекрасное путешествие по Парижу! Вадим показал нам интересный и многогранный Париж. Несмотря на усталость, мы обошли много восхитительных мест Парижа, узнали больше о жителях

K Kristina Бонжур, Пари Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.