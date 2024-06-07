Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Парижа

Найдено 39 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
«Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке»
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
«Следом я покажу собор Парижской Богоматери и объясню, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас обязательно покорит великолепный собор, а история этих мест откроется с рассказами о том, какими их увидел Цезарь»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Париж для детей 7-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
«На экскурсии дети примут активное участие в процессе: дорисуют башни главного собора, расшифруют послания на его фасаде и узнают, что означают линии на площади перед ним»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
«Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Именно здесь находится сердце Парижа – величественный собор Нотр-Дам-де-Пари»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
«Остров Сите и Собор Парижской Богоматери»
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
«Вы увидите сердце Парижа — собор Нотр-Дам де Пари, а я расскажу, чем был раньше Лувр, самый большой музей мира, и где находилась резиденция королей до него»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
«Что означает монограмма SP в церкви Сен-Сюльпис»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
««Если бы камни собора могли заговорить, то они рассказали бы всю историю Франции», — писал великий французский архитектор Виоле ле Дюк»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
«Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь»
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
«А обойдя главные точки квартала, вы заберётесь на одну из крыш Марэ и оттуда увидите правильный квадрат площади Вогезов, церковь-жемчужину Сакре-Кёр, собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Шартр. Послания из Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
«Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
470 за всё до 9 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Из собора мы попадаем в сад Клуатр, расположенный между небом и землёй, —идеальное место для размышлений о высоком»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
«Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Лувр для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«А чтобы ощутить себя настоящими фараонами, побываем в египетском храме и полюбуемся на сфинксов и мумий»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
«Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетеров»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
«От собора Нотр-Дам с классическим готическим фасадом мы прогуляемся по древним улочкам острова Сите, где вам откроется захватывающая история рождения и развития города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы увидите французский храм знаний, являющийся сердцем Латинского квартала, который, к слову, стали так называть, потому что в средневековый период все школы этого квартала преподавали исключительно на латинском языке»
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222178 за всё до 4 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
«На первом, на Ситэ, расположены самые почитаемые и известные архитектурные памятники французской столицы, такие как собор Парижской Богоматери, королевский дворец Консьержери и знаменитая своими витражами восхитительная часовня Сент-Шапель»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Самую красивую церковь Парижа — Мадлен»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Старинная церковь Сен-Жермен-л’Осеруа, где в течение столетий молились короли и королевы Франции»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
«Внутри мы проведём время в тишине, так как это действующая церковь»
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
30 за человека
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«С вершины Монмартра мы насладимся панорамным видом на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
«Сейчас он находится в соборе Парижской Богоматери»
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.
Смысл готического собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
«Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)»
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от 60 за всё до 3 чел.
Шик квартала Сен-Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Шик квартала Сен-Жермен
Прогуляться по историческому району Парижа и узнать, где жил Д’Артаньян
Начало: недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
«Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Обзорная по Парижу на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Парижу на машине
«Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
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    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Париж для детей 7-12 лет
    Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Париж
    Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
  • А
    Артём
    30 мая 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Вадим показал нам интересный и многогранный Париж. Несмотря на усталость, мы обошли много восхитительных мест Парижа, узнали больше о жителях
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    и истории города и Франции в целом. Материал сопровождался иллюстрациями. Стоит отдельно отметить, что Вадим еще хороший фотограф. Он сделал для нас красивые фото на память. В конце экскурсии он посоветовал нам замечательное место для ужина и помог найти столик. Спасибо за такое прекрасное путешествие по Парижу!

  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • K
    Ksenia
    29 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 27 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1516 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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