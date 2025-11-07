Кто такие импрессионисты? Что такое классическое искусство? Какая между ними разница? Чтобы в этом разобраться, мы изучим шедевры, написанные по правилам и не по правилам. Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Про музей

Маленькие парижане начинают регулярно посещать музей Орсе с 5 лет. Бывший вокзал, сегодня это настоящая машина времени, благодаря которой вы совершите путешествие в прошлое. Музей посвящён французскому искусству и представляет самую богатую коллекцию импрессионизма в мире.

Мы побываем в залах на нижнем этаже с представителями академического искусства и на верхнем этаже с работами импрессионистов и постимпрессионистов.

На конкретных примерах дети и взрослые смогут понять, что такое классическое искусство, по каким правилам художники создавали свои шедевры. Мы увидим работы таких художников, как Тома Кутюр, Жан-Леон Жером, Энгр, Кабанель, Бугро .

. А затем сравним это «правильное» искусство, созданное по строгим канонам, с картинами той же эпохи, но написанные художниками-бунтарями, которые совсем не соблюдали правила. Это импрессионисты и постимпрессионисты, такие как Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Гоген . Мы проанализируем, насколько отличаются техника импрессионистов и сюжеты их картин от классических.

. Мы проанализируем, насколько отличаются техника импрессионистов и сюжеты их картин от классических. Поговорим о Париже и французах той эпохи.

В конце экскурсии каждый участник порассуждает, какое искусство ему больше понравилось и почему.

Обратите внимание: музей Орсе часто меняет экспозицию, передаёт картины другим музеям для выставок. Поэтому я не могу гарантировать, что вы увидите определённые картины. Но, даже если какие-то картины отсутствуют, их заменяют другими работами этих же художников.

Организационные детали