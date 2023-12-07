Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате
Кто такие импрессионисты? Что такое классическое искусство? Какая между ними разница? Чтобы в этом разобраться, мы изучим шедевры, написанные по правилам и не по правилам.
Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.
Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.
Описание
Что вас ожидает
Про музей
Маленькие парижане начинают регулярно посещать музей д’Орсе с 5 лет. Бывший вокзал, сегодня это настоящая машина времени, благодаря которой вы совершите путешествие в прошлое. Музей посвящён французскому искусству и представляет самую богатую коллекцию импрессионизма в мире.
- Мы побываем в залах на нижнем этаже с представителями академического искусства и на верхнем этаже с работами импрессионистов и постимпрессионистов.
- На конкретных примерах дети и взрослые смогут понять, что такое классическое искусство, по каким правилам художники создавали свои шедевры. Мы увидим работы таких художников, как Тома Кутюр, Жан-Леон Жером, Энгр, Кабанель, Бугро.
- А затем сравним это «правильное» искусство, созданное по строгим канонам, с картинами той же эпохи, но написанные художниками-бунтарями, которые совсем не соблюдали правила. Это импрессионисты и постимпрессионисты, такие как Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Гоген. Мы проанализируем, насколько отличаются техника импрессионистов и сюжеты их картин от классических.
- Поговорим о Париже и французах той эпохи.
- В конце экскурсии каждый участник скажет, какое искусство ему больше понравилось.
Обратите внимание: музей д’Орсе часто меняет экспозицию, передаёт картины другим музеям для выставок. Поэтому я не могу гарантировать, что вы увидите определённые картины. Но, даже если какие-то картины отсутствуют, их заменяют другими работами этих же художников.
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям от 6 лет. Обычно родителям тоже интересно!
- Детям вход бесплатный. Взрослым необходимо купить входной билет заранее на сайте музея, я пришлю вам ссылку.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея д’Орсе
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2649 туристов
Уже много лет я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Закончив факультет иностранных языков в городе Уфа, я переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я получила степень бакалавра по специальности «История/История Искусства», что мне позволило стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально вас познакомить с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. И я постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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