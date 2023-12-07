Музей д’Орсе для детей и их родителей

Индивидуальная экскурсия в Париже

Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате

Кто такие импрессионисты? Что такое классическое искусство? Какая между ними разница? Чтобы в этом разобраться, мы изучим шедевры, написанные по правилам и не по правилам.

Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей
Музей д’Орсе для детей и их родителей

Описание

Что вас ожидает

Про музей

Маленькие парижане начинают регулярно посещать музей д’Орсе с 5 лет. Бывший вокзал, сегодня это настоящая машина времени, благодаря которой вы совершите путешествие в прошлое. Музей посвящён французскому искусству и представляет самую богатую коллекцию импрессионизма в мире.

  • Мы побываем в залах на нижнем этаже с представителями академического искусства и на верхнем этаже с работами импрессионистов и постимпрессионистов.
  • На конкретных примерах дети и взрослые смогут понять, что такое классическое искусство, по каким правилам художники создавали свои шедевры. Мы увидим работы таких художников, как Тома Кутюр, Жан-Леон Жером, Энгр, Кабанель, Бугро.
  • А затем сравним это «правильное» искусство, созданное по строгим канонам, с картинами той же эпохи, но написанные художниками-бунтарями, которые совсем не соблюдали правила. Это импрессионисты и постимпрессионисты, такие как Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Гоген. Мы проанализируем, насколько отличаются техника импрессионистов и сюжеты их картин от классических.
  • Поговорим о Париже и французах той эпохи.
  • В конце экскурсии каждый участник скажет, какое искусство ему больше понравилось.

Обратите внимание: музей д’Орсе часто меняет экспозицию, передаёт картины другим музеям для выставок. Поэтому я не могу гарантировать, что вы увидите определённые картины. Но, даже если какие-то картины отсутствуют, их заменяют другими работами этих же художников.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит детям от 6 лет. Обычно родителям тоже интересно!
  • Детям вход бесплатный. Взрослым необходимо купить входной билет заранее на сайте музея, я пришлю вам ссылку.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея д’Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ИндивидуальныеМожно с детьмиМузеиЛетниеМузей ОрсеПопулярные местаДля детейИскусство

Похожие туры из Парижа

Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
у входа в музей Орсе
7 дек
8 дек
9 дек
12 дек
55 за человека
Билеты в музей Орсе
Билеты
30 минут
7 отзывов
Билеты в музей Орсе
Посетить один из главных музеев Парижа и познакомиться с шедеврами европейского искусства
у музея Орсе
Завтра
7 дек
12 дек
13 дек
17 за билет
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
у входа в музей Орсе
Сегодня
Завтра
7 дек
8 дек
185 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ