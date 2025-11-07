Кто такие импрессионисты? Что такое классическое искусство? Какая между ними разница? Чтобы в этом разобраться, мы изучим шедевры, написанные по правилам и не по правилам.
Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.
Поговорим о настоящей войне, которая разразилась между художниками 150 лет назад, и о том, кто из неё вышел победителем. Немного погрузимся в парижскую жизнь 19 века, а в конце проголосуем за понравившихся художников.
Описание экскурсии
Про музей
Маленькие парижане начинают регулярно посещать музей Орсе с 5 лет. Бывший вокзал, сегодня это настоящая машина времени, благодаря которой вы совершите путешествие в прошлое. Музей посвящён французскому искусству и представляет самую богатую коллекцию импрессионизма в мире.
- Мы побываем в залах на нижнем этаже с представителями академического искусства и на верхнем этаже с работами импрессионистов и постимпрессионистов.
- На конкретных примерах дети и взрослые смогут понять, что такое классическое искусство, по каким правилам художники создавали свои шедевры. Мы увидим работы таких художников, как Тома Кутюр, Жан-Леон Жером, Энгр, Кабанель, Бугро.
- А затем сравним это «правильное» искусство, созданное по строгим канонам, с картинами той же эпохи, но написанные художниками-бунтарями, которые совсем не соблюдали правила. Это импрессионисты и постимпрессионисты, такие как Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Гоген. Мы проанализируем, насколько отличаются техника импрессионистов и сюжеты их картин от классических.
- Поговорим о Париже и французах той эпохи.
- В конце экскурсии каждый участник порассуждает, какое искусство ему больше понравилось и почему.
Обратите внимание: музей Орсе часто меняет экспозицию, передаёт картины другим музеям для выставок. Поэтому я не могу гарантировать, что вы увидите определённые картины. Но, даже если какие-то картины отсутствуют, их заменяют другими работами этих же художников.
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям от 6 лет. Обычно родителям тоже интересно!
- Детям вход бесплатный. Взрослым необходимо купить входной билет заранее на сайте музея, я пришлю вам ссылку.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Людмила - отличный рассказчик! Очень рекомендуем!
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M
Музей Орсе впечатлил своей арт-коллекцией. Краткий рассказ Людмилы про развитие искусства очень понравился. Наконец таки, я узнала как оно развивалось, что послужило толчками в его развитии:)
На самом деле это была
На самом деле это была
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Прекрасная экскурсия по чудесному музею!
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Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
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