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вам на экскурсию к Ольге. Она подробно осветит факторы, которые повлияли и сформировали авторский стиль каждого из значимых деятелей визуальных искусств этого времени - и живописцев, и скульпторов, и архитекторов. Мультидисциплинарный подход, который применяет Ольга в изложении материала позволяет выпукло и живо ощутить и понять бурлящий мир художественных страстей и творческих поисков как самых значимых творцов, так и менее известных, но внесших свой вклад в становлении нового живописного взгляда на реальность.