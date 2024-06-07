Музей Орсе – экскурсии в Париже

Найдено 14 экскурсий в категории «Музей Орсе» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215183 за всё до 6 чел.
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ
13 июня в 14:30
18 июня в 09:00
267 за всё до 5 чел.
Шедевры музея Орсе
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Мини-группа
2 часа
80 отзывов
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
55 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
278 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Начало: Метро Solferino
Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 13:30
55 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Индивидуальная экскурсия «Шедевры музея Орсе за 2 часа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Шедевры музея Орсе за 2 часа» в Париже
Погрузитесь в волшебный мир импрессионизма, исследуя шедевры Моне, Ван Гога и Ренуара в музее Орсе
Начало: Гид встретит вас на месте
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Музей Орсе для детей и их родителей
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Орсе для детей и их родителей
Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате
Начало: У музея Орсе
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
174 за всё до 6 чел.
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
480 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Музей Орсе для детей и их родителей
    Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • G
    GALINA
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Музей Орсе - мир импрессионистов
    Если вы хотите детально и фундаментально узнать историю возникновения, развития и становления французской живописи второй половины 19 века - то
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    вам на экскурсию к Ольге. Она подробно осветит факторы, которые повлияли и сформировали авторский стиль каждого из значимых деятелей визуальных искусств этого времени - и живописцев, и скульпторов, и архитекторов. Мультидисциплинарный подход, который применяет Ольга в изложении материала позволяет выпукло и живо ощутить и понять бурлящий мир художественных страстей и творческих поисков как самых значимых творцов, так и менее известных, но внесших свой вклад в становлении нового живописного взгляда на реальность.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу
    Очень понравилась экскурсовод Валерия! Тут же записались на вторую экскурсию к ней же. Рассказывает интересно, очень живая речь, мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
    Хочется сказать спасибо нашему гиду Наталье. Экскурсия с ней была познавательной и увлекательной. Очень интересно рассказывает, чувствуется голубокое знание материала. Как гида рекомендую!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
    Хорошая экскурсия, гид рассказывал интересно. Смутило 2 момента: - немножко заученный текст - то, что не пошлина внутреннюю выставку, куда убрали основные картины
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музей Орсе»

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  1. Большой «батман» по Парижу
  2. Музей Орсе - мир импрессионистов
  3. Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе
  4. Шедевры музея Орсе
  5. Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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