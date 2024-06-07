1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215€183 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ
13 июня в 14:30
18 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
€55 за человека
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Начало: Метро Solferino
Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 13:30
€55 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Шедевры музея Орсе за 2 часа» в Париже
Погрузитесь в волшебный мир импрессионизма, исследуя шедевры Моне, Ван Гога и Ренуара в музее Орсе
Начало: Гид встретит вас на месте
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Орсе для детей и их родителей
Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате
Начало: У музея Орсе
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ЕЕлена5 июня 2024Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- GGALINA25 мая 2024Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
- ИИнна23 мая 2024Если вы хотите детально и фундаментально узнать историю возникновения, развития и становления французской живописи второй половины 19 века - то
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилась экскурсовод Валерия! Тут же записались на вторую экскурсию к ней же. Рассказывает интересно, очень живая речь, мы в восторге!
- ЮЮлия15 мая 2024Хочется сказать спасибо нашему гиду Наталье. Экскурсия с ней была познавательной и увлекательной. Очень интересно рассказывает, чувствуется голубокое знание материала. Как гида рекомендую!
- ААлексей12 мая 2024Хорошая экскурсия, гид рассказывал интересно. Смутило 2 момента: - немножко заученный текст - то, что не пошлина внутреннюю выставку, куда убрали основные картины
- ЮЮлия12 мая 2024Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музей Орсе»
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