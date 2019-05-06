50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лувр — главный национальный музей Франции. Здесь, помимо культовой Джоконды, находятся интереснейшие артефакты почти всех цивилизаций мира, на поиски которых мы и отправимся с маленькими охотниками за сокровищами. Ведь Лувр недаром можно считать кладезем знаний, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.

Что вас ожидает

Юным путешественникам можно и нужно идти в Лувр, но их маршрут должен быть максимально занимательным. Поэтому экскурсия в Лувр — это не только осмотр его шедевров, но также и креативные занятия.

В начале нашего маршрута мы очутимся в подземелье, где я покажу развалины первой средневековой крепости и дворца. Мы узнаем, что такое донжон и как появились устрашающие гаргульи, а еще пройдемся по самым настоящим подвесным мостам!

Далее на нашем пути — цивилизация Древнего Египта. Египетская коллекция Лувра считается самой качественной в мире после коллекции музея в Каире. Здесь юным пытливым умам будет где развернуться.

Мы узнаем, какой вклад египетская цивилизация привнесла в современную культуру, а также дадим полную волю воображению: научимся отличать египетских богов — Осириса, Сета, Изиду, Сехмет, — и даже попробуем написать свои имена, используя древние иероглифы. А чтобы ощутить себя настоящими фараонами, побываем в египетском храме и полюбуемся на сфинксов и мумий!

Следующим этапом экскурсии будет бывший тронный зал королевского дворца, который порадует нас своим богатым золотым убранством. Там нас ждет встреча с коронами принцев и принцесс, украшенными драгоценными камнями всех цветов радуги.

В завершение нашей экскурсии мы вспомним некоторые греческие мифы про Афродиту, Психею и Амура и узнаем, как они связаны со сказкой Аленький цветочек. А затем знаменитая Джоконда проводит маленьких искателей приключений своей загадочной улыбкой.

За время экскурсии каждый сможет ощутить себя немного волшебником — ведь только благодаря волшебству за один день можно побывать в средневековье, Древнем Египте и множестве других интересных мест!