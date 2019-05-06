50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства

Александра
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Александра – ваш гид
Для детей в Лувре целое раздолье: подземелья, подвесные мосты, горгульи, короны и даже настоящие мумии и сфинксы! А также креативные занятия по расшифровке древних иероглифов!
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей.
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У этой экскурсии50 отзывов
4.74
Лувр для детей
Лувр для детей

Лувр — главный национальный музей Франции. Здесь, помимо культовой Джоконды, находятся интереснейшие артефакты почти всех цивилизаций мира, на поиски которых мы и отправимся с маленькими охотниками за сокровищами. Ведь Лувр недаром можно считать кладезем знаний, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.

Что вас ожидает

Юным путешественникам можно и нужно идти в Лувр, но их маршрут должен быть максимально занимательным. Поэтому экскурсия в Лувр — это не только осмотр его шедевров, но также и креативные занятия.

В начале нашего маршрута мы очутимся в подземелье, где я покажу развалины первой средневековой крепости и дворца. Мы узнаем, что такое донжон и как появились устрашающие гаргульи, а еще пройдемся по самым настоящим подвесным мостам!

Далее на нашем пути — цивилизация Древнего Египта. Египетская коллекция Лувра считается самой качественной в мире после коллекции музея в Каире. Здесь юным пытливым умам будет где развернуться.

Мы узнаем, какой вклад египетская цивилизация привнесла в современную культуру, а также дадим полную волю воображению: научимся отличать египетских богов — Осириса, Сета, Изиду, Сехмет, — и даже попробуем написать свои имена, используя древние иероглифы. А чтобы ощутить себя настоящими фараонами, побываем в египетском храме и полюбуемся на сфинксов и мумий!

Следующим этапом экскурсии будет бывший тронный зал королевского дворца, который порадует нас своим богатым золотым убранством. Там нас ждет встреча с коронами принцев и принцесс, украшенными драгоценными камнями всех цветов радуги.

В завершение нашей экскурсии мы вспомним некоторые греческие мифы про Афродиту, Психею и Амура и узнаем, как они связаны со сказкой Аленький цветочек. А затем знаменитая Джоконда проводит маленьких искателей приключений своей загадочной улыбкой.

За время экскурсии каждый сможет ощутить себя немного волшебником — ведь только благодаря волшебству за один день можно побывать в средневековье, Древнем Египте и множестве других интересных мест!

Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей
Лувр для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019
С Александрой мы знакомы уже более года . В 2018 мы были восхищены ее знаниями об импрессионистах в процессе общения в музее Орсе . Но в этот раз задача перед Александрой стояла намного сложнее . В этот раз мы прилетели в Париж с двумя детьми - 5-ти и 8-ми лет . Не надо рассказывать опытным воспитателям и родителям , что удержать внимание двух уставших от прогулок по Парижу детей в течение двух часов весьма непросто . Однако несколько фантастических интерактивных находок со стороны Александры сотворили чудо - дети с честью прошли весь путь - от начала и до конца . Не буду раскрывать тайны Александры , лучше самим услышать и увидеть как она ведёт свои Экскурсии .....
Мой отзыв похож на рекламу .....
Да ! Я действительно предлагаю всем получить удовольствие от умного , профессионального и позитивного общения с человеком , который обладает удивительными способностями в всем деле .
3 мая 2019
Экскурсия была утром 03.05.2019. Разочарованию нет предела. Мадам опоздала на 15 минут не соизволив предупредить или извиниться. Из 2х часовой экскурсии по Лувру!!! мы около 20 минут было потрачено на показ и рассказ о стене крепости (посмотрели на сердечки на камнях), 30 минут мы бегали от витрины в одном зале к другой, чтобы немножко узнать о быте египтян, мумию нам не показала. Зато зачем-то стала показывать на своих листочках соответствие египетских иероглифов русским звукам. Потом она начала выспрашивать что ребёнок запомнил. ( что напомнило учительницу начальных классов). В зале со скульптурами древней Греции ребёнок уже заскучал. Да и я тоже, так как никакой новой интересной для себя информации не получила. Увидела Венеру, потом Нику. Потом прошли в зал живописи чтобы отстоять очередь к Джоконде. Эти шедевры я хотела увидеть в любом случае. После Джоконды дама вообще потерялась, потом после переписки с ней нашлась. И уже по настоянию сына отвела нас в зал где были хотя бы пара саркафагов от мумий. За все это мы отдали 180 евро. Лохотрон полный. Так изгадить впечатление от великого музея(((
Yulia
17 апреля 2019
Изучив предварительно отзывы, остановили свой выбор на экскурсии "Лувр для детей" с Александрой. Остались довольны. Экскурсия прошла организованно, не утомительно. Моей 7-летней дочке вполне понравилось. Конечно, поток информации для такого ребёнка немалый, но что-то всё равно отложилось. Впечатления остались приятные. Если Вы ограничены во времени, нет сил на многочасовое блуждение по залам такого огромного хранилища прекрасного, но хочется узнать и посмотреть всё самое важное в музее, лучше всё-таки обращаться к профессиональным гидам. Спасибо Александре!
5 апреля 2019
Александра очаровательный рассказчик! Очень советую. Мои дети были в восторге. Мне не очень интересно было подземелье с фундаментом старых башен Лувра, но тем, кто интересуется раскопками, археологией, я думаю, доставит большое наслаждение.
2 апреля 2019
Александра очень ответственна. Профессионально прогуляла нас (20 человек) по Лувру. Лично мне понравилось. Однако, заинтересовать детей не удалось.
20 марта 2019
Лувр... великолепный музей... Александра...великолепный экскурсовод)). Программа была рассчитана под детей, но и мы, взрослые, получили колоссальное удовольствие! Все хронологично, информативно и не напряжно. Однозначно, рекомендуем!!!!
10 ноября 2018
Отличная экскурсия. Прекрасный, очень компетентный и мотивированный экскурсовод. На все вопросы, даже отвлеченные и, может быть, немного неожиданные, мы получили развернутые и красочные ответы. Всё было здорово! (но мало, мы были ограничены временем экскурсии). В Лувр можно ходить бесконечное количество раз. В следующий наш приезд в Париж очень надеемся опять встретиться с Александрой!
Инна
7 ноября 2018
Экскурсия проходила в музее Лувр! Участники- 3 семьи с детьми ( 4 детей 7-ми и 10-ти лет и 6 взрослых). В целом экскурсией и гидом Александрой мы остались довольны - информация очень интересная и детальная, за 2 часа познакомилось с самыми известными экспонатами. Спасибо Александре и команде tripster!
24 июля 2018
Александра - прекрасный гид! Может заинтересовать детей, что не мало важно и показать все главные шедевры Лувра. Остались довольны и взрослые, и ребенок. Спасибо за Ваш профессионализм.
28 мая 2018
Всё нормально
Ещё 40 отзывов

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