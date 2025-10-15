Экскурсия по Музею Орсе предлагает путешествие в «Прекрасную эпоху», где раскрываются тайны жизни великих художников.



В залах музея оживают полотна Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека, а также импрессионистов, таких как Монэ и Ренуар. Узнайте о борьбе Курбе и Мане, роли женщин-художниц и ссорах между мастерами. Программа подходит для всех, кто хочет глубже понять искусство и насладиться атмосферой Парижа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Музея Орсе - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июле и августе, возможно большее количество посетителей, но это компенсируется длинными днями. Зимой, с декабря по февраль, музей также открыт, и можно насладиться искусством в уютной атмосфере.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.