Экскурсия по Музею Орсе предлагает путешествие в «Прекрасную эпоху», где раскрываются тайны жизни великих художников.
В залах музея оживают полотна Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека, а также импрессионистов, таких как Монэ и Ренуар. Узнайте о борьбе Курбе и Мане, роли женщин-художниц и ссорах между мастерами. Программа подходит для всех, кто хочет глубже понять искусство и насладиться атмосферой Парижа
В залах музея оживают полотна Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека, а также импрессионистов, таких как Монэ и Ренуар. Узнайте о борьбе Курбе и Мане, роли женщин-художниц и ссорах между мастерами. Программа подходит для всех, кто хочет глубже понять искусство и насладиться атмосферой Парижа
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🖼️ Истории великих художников
- 🕰️ Погружение в ’Прекрасную эпоху’
- 👩🎨 Вдохновение для всех уровней
- 📚 Интересные факты и анекдоты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Музея Орсе - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июле и августе, возможно большее количество посетителей, но это компенсируется длинными днями. Зимой, с декабря по февраль, музей также открыт, и можно насладиться искусством в уютной атмосфере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Манифест Гюстава Курбе
- Полотна Эдуарда Мане
- Работы Барбизонской школы
- Скульптуры Оперы Гарнье
- Залы Винсента Ван Гога
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Манифест художника Гюстава Курбе и картину, на которую детям смотреть не рекомендуется
- Скандальные полотна Эдуарда Мане, а также балерин, прачек и скачки Эдгара Дега
- Работы художников-пейзажистов Барбизонской школы
- Скульптуры и декор Оперы Гарнье
- Залы Винсента Ван Гога, Поля Гогена и Анри Тулуз-Лотрека
- Пуантилизм в лицах — Жорж Сера и Поль Синьяк
Кроме того, перед вами предстанут импрессионисты: Клод Монэ, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Гюстав Кайботт, Берта Моризо, Камиль Писсаро и другие.
Вы узнаете:
- Почему на этом месте должны были построить музей, а в результате появился железнодорожный вокзал
- Какую роль в жизни художников играли ежегодные салоны и почему было важно в них участвовать
- Как звали первых женщин-художниц
- Из-за чего началась борьба между Гюставом Курбе и Эдуардом Мане
- Кто такие импрессионисты и почему их так назвали критики
- А также о дружбе и разногласиях Клода Моне и Огюста Родена, о ссоре между Гогеном и Ван Гогом, о родственных и любовных связях
Кому подойдёт программа
Начинающим, продолжающим и искушённым. Музей Орсе регулярно меняет картины постоянной экспозиции: почти каждый визит — приключение.
Организационные детали
- Музей открыт с 10:00 до 18:00. Выходной день — понедельник, длинный день (до 21:00) — четверг. Внутри есть кафе
- Отдельно оплачивается входной билет — €16 взрослый онлайн, €12 вечерний тариф по четвергам, до 18 лет бесплатно
- Возможен детский вариант экскурсии с интерактивным рисованием выбранной картины — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2651 туриста
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
15 окт 2025
Марину сложно рекомендовать для любителей или профессионалов в мире искусства, скорее для дилетантов. Не пунктуальная. Со слов ребёнка 11 лет, прошли десятки картин и ничего о них не узнали, это нонсенс. Если вы можете самостоятельно читать таблички с названием картины и автором, не тратьте время впустую.
Марина
Ответ организатора:
Инна, благодарю вас за обратную связь. Мне жаль, что экскурсия показалась вам насыщенной.
Я прекрасно помню ваш фокус на зал Ван
Я прекрасно помню ваш фокус на зал Ван
G
Galina
21 сен 2025
Марина прекрасно экскурсию. Все прошло на одном дыхании, очень интересно, и с юмором.
Н
Нина
20 мая 2025
Замечательная экскурсия, очень грамотно спланирована, мы увидели главные шедевры, на все хватило сил. Марина интересно рассказывала не только о картинах но и о жизни художников и в целом о Истрии Парижа и Франции. Обязательно в Орсе нужно идти с таким грамотным экспертом
Марк
12 мая 2025
Это мой третий тур с Мариной. Музей Орсэ оставил у меня прекрасные воспоминания. И это, во многом, благодаря огромным познаниям Марины в истории искусства и ее любви к работе и профессионализму. Я буду рад в будущем записаться на туры к Марине и, несомненно, посоветую моим друзьям и знакомым!
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: У музея
Завтра в 09:30
21 ноя в 09:00
€295 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов. Групповая экскурсия
Художественные особенности и истории шедевров второго главного музея Парижа
Начало: Около музея Орсе
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 09:30 и 14:00, в четверг в 09:30, 14:00 и 17:00
17 дек в 09:30
18 дек в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
18 дек в 14:30
19 дек в 09:00
€294 за всё до 4 чел.