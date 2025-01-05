Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в один из самых необычных музеев мира, расположенный в здании бывшего вокзала.



За 2 часа вы погрузитесь в мир импрессионизма и модерна, узнаете секреты творчества великих художников, таких как Моне, Ренуар, Ван Гог, и даже создадите собственный шедевр в стиле импрессионизма!