Добро пожаловать в один из самых необычных музеев мира, расположенный в здании бывшего вокзала.
За 2 часа вы погрузитесь в мир импрессионизма и модерна, узнаете секреты творчества великих художников, таких как Моне, Ренуар, Ван Гог, и даже создадите собственный шедевр в стиле импрессионизма!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Искусство Прекрасной эпохи! Экскурсия — путешествие Один из самых больших музеев Парижа, где находится коллекция искусства, начиная с середины 19 века! Вас ожидает:
- За 2 часа мы прогуляемся по стилям Прекрасной эпохи от академического искусства до новаторского импрессионизма. И увидим, как одновременно революция произошла как в живописи, так и в скульптуре.
- Мы попадем в царство света и цвета, познакомимся с подробностями жизни и творчества Клода Моне, Поля Сезана, Огюста Ренуара, Гюстава Кайботта, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Огюста Родэна, Ван Гога, Поля Гогена и многих других.
- Узнаем, где проходили первые Салоны независимых художников; какая именно картина дала название течению импрессионизм, и где она сейчас находится.
• Для детей предусмотрена интерактивная часть — рисование 1-2 картин по выбору в стиле импрессионизма. Важная информация:Понедельник — выходной • Дети до 18 — бесплатно!
Вт, ср, пт, сб — с 10 до 15:30. Чт — с 10 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по 3 уровням музея Орсэ
- Живопись, скульптура, мебель, макеты, панорамы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007
Завершение: Музей Орсэ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Понедельник - выходной
- Дети до 18 - бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
5 янв 2025
Благодарим Марину за вовлекающую экскурсию. Теперь мы разбираемся, что есть академическая живопись, что есть импрессионизм.
