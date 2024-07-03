1 чел.
По популярности
скидка
15%
Билеты
3 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
62€53 за билет
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
518€467 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555€500 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
325€293 за всё до 2 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
45€39 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150€120 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
12 июля в 10:30
18 июля в 10:30
183€147 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555€500 за всё до 4 чел.
скидка
28%
Мини-группа
2.5 часа
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
39€28 за человека
скидка
70%
Индивидуальная
3.5 часа
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Прогуляться по знаковым объектам современного дизайна и познакомиться с их создателями
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
350€105 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Сегодня в 10:00
8 июля в 08:00
200€160 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
8 июля в 10:30
9 июля в 10:30
180€162 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: У пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
650€585 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150€120 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555€500 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
18 июля в 09:30
20 июля в 09:00
180€135 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
183€147 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 08:30
8 июля в 10:00
134€114 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: У Триумфальной арки
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
160€120 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
18 июля в 09:30
19 июля в 09:00
180€135 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
352€300 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
18 июля в 09:30
20 июля в 09:00
180€135 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555€500 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150€120 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
220€187 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
199€180 за экскурсию
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Впервые в Лувре: главное за 2 часа
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом. Увлекательно, но не поверхностно
Начало: У арки на площади Каррузель рядом с Лувром
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
190€133 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, зайти в старое казино и пройти по средневековому аббатству на скале
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
777€700 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июля 2024Я выбрал эту экскурсию именно по названию. Дизайн - это то, что меня интересует последние несколько лет. И мы прекрасно
- ДДаниил3 июля 2024Мне очень понравилась экскурсия. Я много раз был в Париже, но таким город еще не видел. Я просто даже никогда не
- ЕЕлена1 июля 2024Интересно, познавательно, душевно, комфортно, весело. Отличные локации для фото. Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Монмартру. 💖
- ККирилл29 июня 2024Все прошло отлично! Николай профессиональный гид.
- ААлексей27 июня 2024Я знал Наталью как телеведущую, видел ее прогулки по Москве, но это было довольно давно. И мы не были знакомы
- ЛЛюдмила7 июня 2024Приятная прогулка по красивому району. Мы увидели его глазами художницы и человека с интересной историей.
- ТТатьяна10 мая 2024Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и
- ММарина14 апреля 2024Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
- NNataliya14 марта 2024Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Со скидкой»
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