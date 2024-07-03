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задумывался, что это может быть интересно. А в результате, мы увидели необычные отели и магазины с историей, зашли в пару галерей, где познакомились с галеристом и дизайнером. В этот раз Париж открылся для меня с новой стороны и к тому же я узнал много интересного про тренды и влияния в мире дизайна, интерьера и архитектуры. Я вообще считаю, что смотреть с местным гидом надо особенные места. Эйфелеву башню или Триумфальную арку можно найти самому. А вот узнать детали города и его стиля - для этого нужен специалист! Наталья явно отлично разбирается в теме дизайна и искусства и очень интересно преподнесла материал, с занимательными историями и параллелями между дизайном, демографией, экологией и технологиями и как это все совмещается в современной жизни - класс! Очень рекомендую!