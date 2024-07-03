Со скидкой – экскурсии в Париже

Найдено 33 экскурсии в категории «Со скидкой» в Париже на русском языке, цены от €28, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
15%
Билеты
3 часа
226 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
6253 за билет
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
15 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
222 отзыва
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
518467 за всё до 4 чел.
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
42 отзыва
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5247 за человека
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Парижу и не только
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
325293 за всё до 2 чел.
Монпарнас: здесь жила революция
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4539 за человека
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150120 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
12 июля в 10:30
18 июля в 10:30
183147 за всё до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555500 за всё до 4 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
скидка
28%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3928 за человека
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Прогуляться по знаковым объектам современного дизайна и познакомиться с их создателями
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
350105 за всё до 3 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Сегодня в 10:00
8 июля в 08:00
200160 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
8 июля в 10:30
9 июля в 10:30
180162 за всё до 4 чел.
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: У пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180162 за всё до 5 чел.
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
650585 за всё до 4 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150120 за всё до 10 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555500 за всё до 4 чел.
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
18 июля в 09:30
20 июля в 09:00
180135 за всё до 4 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
183147 за всё до 4 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 08:30
8 июля в 10:00
134114 за всё до 7 чел.
Вдохновляющий Париж
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: У Триумфальной арки
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
160120 за всё до 4 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
18 июля в 09:30
19 июля в 09:00
180135 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Завтра в 17:00
8 июля в 17:00
352300 за всё до 3 чел.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
18 июля в 09:30
20 июля в 09:00
180135 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
555500 за всё до 4 чел.
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:00
10 июля в 15:00
150120 за всё до 10 чел.
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
230184 за всё до 6 чел.
Тайны и секреты гробницы Наполеона
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
220187 за всё до 5 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
199180 за экскурсию
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
750600 за всё до 4 чел.
Впервые в Лувре: главное за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Впервые в Лувре: главное за 2 часа
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом. Увлекательно, но не поверхностно
Начало: У арки на площади Каррузель рядом с Лувром
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
190133 за всё до 6 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, зайти в старое казино и пройти по средневековому аббатству на скале
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
777700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
    Я выбрал эту экскурсию именно по названию. Дизайн - это то, что меня интересует последние несколько лет. И мы прекрасно
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    провели время, рассуждая о современном дизайне, о том, кто является законодателем моды в дизайне. А "объекты показа" были очень понятной иллюстрацией к сказанному. Отличный выбор мест, много интересного и разного материала! Очень рекомендую всем, кому интересна тема дизайна. Спасибо, Наталья

  • Д
    Даниил
    3 июля 2024
    Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
    Мне очень понравилась экскурсия. Я много раз был в Париже, но таким город еще не видел. Я просто даже никогда не
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    задумывался, что это может быть интересно. А в результате, мы увидели необычные отели и магазины с историей, зашли в пару галерей, где познакомились с галеристом и дизайнером. В этот раз Париж открылся для меня с новой стороны и к тому же я узнал много интересного про тренды и влияния в мире дизайна, интерьера и архитектуры. Я вообще считаю, что смотреть с местным гидом надо особенные места. Эйфелеву башню или Триумфальную арку можно найти самому. А вот узнать детали города и его стиля - для этого нужен специалист! Наталья явно отлично разбирается в теме дизайна и искусства и очень интересно преподнесла материал, с занимательными историями и параллелями между дизайном, демографией, экологией и технологиями и как это все совмещается в современной жизни - класс! Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
    Интересно, познавательно, душевно, комфортно, весело. Отличные локации для фото. Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Монмартру. 💖
    Интересно, познавательно, душевно, комфортно, весело. Отличные локации для фото. Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Монмартру. 💖Интересно, познавательно, душевно, комфортно, весело. Отличные локации для фото. Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Монмартру. 💖
  • К
    Кирилл
    29 июня 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Все прошло отлично! Николай профессиональный гид.
  • А
    Алексей
    27 июня 2024
    Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
    Я знал Наталью как телеведущую, видел ее прогулки по Москве, но это было довольно давно. И мы не были знакомы
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    лично. Моя умная жена предложила взять эту экскурсию. И мы очень довольны. Мы уже были несколько раз в Париже, ходили с классическими экскурсиями. И эта наша прогулка была, реально, особенной. Мы посмотрели несколько дизайнерских отелей, узнали многое про то, чем дизайн отличается от декора, что сегодня модно в интерьере, выпили в красивом баре, посмотрели на Париж с крыши отеля. Одним словом, было реально интересно. И, главное, наш гид искренне любит и знает то, о чем рассказывает! Спасибо! Рекомендую

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
    Приятная прогулка по красивому району. Мы увидели его глазами художницы и человека с интересной историей.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
    Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и
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    мы даже не успели заметить. Много полезных и интересных фактов узнали. Увидели всё что планировали. Юлия даже поменяла маршрут по моей просьбе чтобы мы закончили нашу экскурсию у ресторана где был запланирован наш ужин. Юля, огромное спасибо вам! Обязательно вас порекомендую своим друзьям!

  • М
    Марина
    14 апреля 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
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    и нервов. Стояние в очереди порой занимало до 60 минут - а мы проходили за 5-7! Очень рекомендую в Диснейленд, взять сопровождение

    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это
  • N
    Nataliya
    14 марта 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
  2. Диснейленд - волшебство без очередей
  3. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
  4. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  5. Живерни - шедевр Клода Моне
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "Со скидкой" можно забронировать 33 экскурсии от 28 до 825 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 833 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 33 экскурсии на 2024 год по теме «Со скидкой», 833 ⭐ отзыва, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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