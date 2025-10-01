Музей Орсе: сокровища импрессионизма и постимпрессионизма
Музей Орсе в Париже - это уникальная возможность увидеть шедевры импрессионизма и постимпрессионизма.
Картины Моне, Дега, Ренуара, Ван Гога и Гогена расскажут о поисках новых форм и выразительных средств.
Узнайте, как бывший вокзал стал домом для великого искусства и полюбуйтесь панорамой Парижа через исторические стеклянные часы. Экскурсия обещает быть познавательной и вдохновляющей, оставляя неизгладимые впечатления
Направления живописи 19 — начала 20 веков. Осматривая коллекцию музея, мы обсудим:
Импрессионизм — его возникновение, ключевые идеи и техники работы
Постимпрессионизм — поиски новых форм и выразительных средств
Реализм и академическое искусство — противопоставление новаторским движениям
Знаковые художники и их шедевры. Вы увидите, как работы великих мастеров передают красоту повседневной жизни, игру света и тени, эмоции и движение. В нашей программе:
Клод Моне — «Руанский собор», «Женщина с зонтиком»: как художник запечатлел мимолётность мгновения
Винсент Ван Гог — его сложная судьба, эмоциональные полотна и уникальная техника письма
Эдгар Дега — искусство движения в балетных сценах
Огюст Ренуар — очарование парижской жизни в ярких красках
Поль Гоген — поиски вдохновения на далёких островах
Некоторые полотна, представленные в музее, когда-то вызывали скандалы и бурные дискуссии. Например, «Олимпия» Эдуарда Мане шокировала публику откровенностью и смелостью. Мы обсудим, почему картина вызвала столь бурную реакцию, какие тайные символы скрыты в произведении и как оно изменило представления о классической живописи.
История музея и панорамы города. Вы также узнаете, как железнодорожный вокзал на берегу Сены превратили в музей мирового уровня, и познакомитесь с архитектурой здания. Огромные стеклянные часы, украшающие его фасад, — не только доминанта постройки. Мы поднимемся на верхний уровень музея, чтобы полюбоваться панорамой города через это историческое окно — вы увидите Сену, Лувр и даже Монмартр.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музей — €16 за человека. Его необходимо пробрести заранее самостоятельно на официальном сайте музея, предварительно согласовав с нами день в время визита
Экскурсия проводится для группы от 2 человек. До внесения предоплаты напишите мне, пожалуйста, чтобы убедиться, что встреча состоится
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 12:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1480 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те, читать дальше
которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры.
Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же, как я, единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами — как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам. Поэтому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
1 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию. Все было организованно на высшем уровне. Отдельная благодарность Анне, нашему экскурсоводу. Знающая, прекрасно владеющая материалом, интересный рассказчик и обаятельная женщина.
Ульвия
12 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Очень грамотный гид, с глубокими знаниями. Экскурсия очень насыщена, много информации, много шедевров. Спасибо за прекрасно проведенное время.