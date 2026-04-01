27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Раскроем тайный код Парижа! На интерактивной прогулке дети отправятся в Средневековье: вместе расшифруют послания на фасадах Нотр-Дама, «достроят» его башни и отыщут первый королевский замок.
По пути оживут легенды Ситэ и Латинского квартала: прошлое столицы предстанет как сказка, с которой не захочется расставаться.
По пути оживут легенды Ситэ и Латинского квартала: прошлое столицы предстанет как сказка, с которой не захочется расставаться.
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Интерактивный формат
- 🏰 Исторические открытия
- 📜 Легенды и мифы
- 🖼️ Творческие задания
- 🌟 Уникальный опыт
Что можно увидеть
- Нотр-Дам
- Ситэ
- Латинский квартал
Описание экскурсии
Играем у Нотр-Дама
- Дети нарисуют башни главного собора, пофантазируют над недостающими деталями
- Расшифруют послания на фасаде и символы вокруг порталов
- Поймут, что означают линии на площади перед собором
- Отыщут самый первый замок французских королей
- Узнают, как Анна Ярославна стала королевой Франции и чему она научила французов
- Разберутся, почему первые часы были с одной стрелкой
- Выяснят, в честь кого появилась первая большая площадь Парижа
- Представят, как жили в средневековых домах и как выглядели первые лавки
Шаг за шагом по Ситэ и Латинскому кварталу
- Ребята увидят самую маленькую улицу, самый старый мост, первые часы и старейшее дерево
- Узнают, какой была самая большая площадь Парижа в Средние века и какое наследие осталось от Римской империи
- Поймут, почему с наступлением темноты жизнь в городе замирала и как жил средневековый Париж
- Разглядят символы на домах и догадаются, зачем горожанам понадобились первые ходули
Организационные детали
Доплата за экскурсию возможна в евро или рублях.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Всё подано живо, интересно и увлекательно.
Ребёнок слушал с интересом и остался в восторге, но и мне было не менее интересно — мы узнали много нового и по-новому взглянули на город.
Отдельно хочется отметить лёгкость подачи и умение работать с детьми. Спасибо за профессионализм и приятную атмосферу! Обязательно будем рекомендовать.
Всё подано живо, интересно и увлекательно.
Ребёнок слушал с интересом и остался в восторге, но и мне было не менее интересно — мы узнали много нового и по-новому взглянули на город.
Отдельно хочется отметить лёгкость подачи и умение работать с детьми. Спасибо за профессионализм и приятную атмосферу! Обязательно будем рекомендовать.
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Я
Огромная благодарность Анне за нашу первую по-настоящему детскую экскурсию по Парижу.
Уже с первых сообщений и переписки стало понятно, что мы в надёжных, внимательных и очень профессиональных руках — и ожидания
Уже с первых сообщений и переписки стало понятно, что мы в надёжных, внимательных и очень профессиональных руках — и ожидания
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Ж
Были сегодня с внуком 7 лет на экскурсии Анны. Отлично провели время! Эмоционально и доходчиво были рассказаны сюжеты из истории и архитектуры Парижа, которые надолго останутся в памяти. Рекомендую взрослым с детьми.
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А
Огромная благодарность за экскурсию!
Это было более чем интересно и захватывающе. Анна с легкостью нашла общий язык с ребенком с первых минут и наш непоседа был в восторге. Кроме того, для
Это было более чем интересно и захватывающе. Анна с легкостью нашла общий язык с ребенком с первых минут и наш непоседа был в восторге. Кроме того, для
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В
Всё просто прекрасно!
Ребенок очень доволен!
Ребенок очень доволен!
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Даже если эта экскурсия планировалась для детей, мы, взрослые, не могли остаться в стороне и не восхищаться / удивляться рассказу о городе. Анна - удивительно тонко ведёт как детей, так и взрослых, разворачивает, плетёт нить рассказа. Восхищены умением Анны заинтересовать даже самых непослушных детей. Огромное спасибо! Галя
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