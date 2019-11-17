27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Размышляем, играем, фантазируем!

Anna
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Anna – ваш гид
Интерактивная экскурсия познакомит детей с историей Парижа, мы будем говорить о временах средневековья и замках королей, вместе расшифруем послания на фасадах Нотр-Дама, я расскажу интересные легенды и тайны, которыми пропитаны многие дома и улицы Парижа.

В результате, прошлое французской столицы оживет перед глазами детей как сошедшая со страниц сказка, с которой не захочется расставаться.
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.93
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет

Что вас ожидает

История и достопримечательности острова Ситэ и Латинского квартала
Точками нашего маршрута будут самый интересные объекты этих парижских районов. Дети увидят самую маленькую улицу и самый старый мост, самые первые часы и старейшее дерево. Узнают, какой была самая большая площадь Парижа в средние века, и какое наследие нам осталось от Римской империи. Я объясню, почему жизнь в городе замирала с наступлением темноты и как жил средневековый Париж. Зачем были придуманы первые ходули и что означали символы на домах.

Нескучный формат прогулки – будем играть, выполнять задания и воображать!
Во время экскурсии дети примут активное участие в процессе: дорисуют башни самого главного собора, расшифруют послания на его фасаде и узнают, что означают линии на площади перед ним. А еще найдут самый первый замок французских королей, узнают, как Анна Ярославна стала королевой Франции и чему она научила французов. Какими были первые часы и почему на них была только одна стрелка. В честь кого была построена первая большая площадь Парижа. Какими были средневековые дома и что из себя представляли первые лавки.

Кому подойдет экскурсия

Детям 7-12 лет, родители также могут присоединиться к экскурсии и поучаствовать в интерактивной прогулке по прошлому Парижа.

Организационные детали

Маршрут рассчитан на 2 часа — это оптимальное время для неутомительной прогулки по городу.

Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла ее бескрайние просторы с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального места, но судьбой мне был уготовлен сам Париж. Прежде чем я пришла в профессию гида, работала в туризме, составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно я разработала несколько экскурсий для знакомства с Парижем и Франции в целом.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Большое спасибо Ане за прекрасную экскурсию! Вся ее энергия ушла на то, чтобы заинтересовать ребенка историей города. Взрослым тоже было безумно интересно слушать не сухие факты, а интересные истории. Мы все остались очень довольны. Будем смело Аню советовать друзьям!
Надежда
31 октября 2019
Потрясающая подача материала так, что дети заинтересованно слушали, и после экскурсии приватно сказали, что им ОЧЕНЬ понравилось!
14 октября 2019
Экскурсия была замечательная, несмотря на плохую погоду.
Мы узнали много интересных вещей, хотя до этого много раз были в Париже.
Огромное спасибо нашему экскурсоводу.

С наилучшими пожеланиями,
Юлия
1 октября 2019
Замечательный экскурсовод. Сразу всё внимание детей сконцентрировала на рассказе о старом Париже. Рекомендую.
6 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Анной. Она смогла заинтересовать детей 9 и 12 лет, для которых по сути русский не родной язык, но тем не менее рассказ был доступный и интересный. Единственный минус в том, что экскурсия длилась менее двух часов. Анна пришла с небольшим опозданием и закончила экскурсию минут на 5 раньше.
16 мая 2019
Огромная благодарность Анне за чудесную экскурсию, которая была интересна не только ребёнку, но и взрослому. Факты и истории, которые она рассказывает о Романтической столице мира, познавательны и забавны, экскурсия проходит на одном дыхании, и чувствуется, что Анна - человек, увлечённый своим делом, знающий историю и любящий город. И ещё: мы много путешествуем и часто сталкиваемся с гидами, которые делают свою работу рутинно, и поэтому слушать их неинтересно. Но Анна покорила нас своей энергией и творческим подходом, было очень приятно ее слушать, и Париж открылся нам с новой стороны. Обязательно вернёмся! Анна, вы прекрасны!
14 мая 2019
Большое спасибо Анне за экскурсию!
Она смогла построить её так, чтобы было интересно основному участнику - 10-летнему мальчику. Информация подана интересно, с акцентом на отдельные факты и данные, подкреплялось всё заранее подготовленными иллюстрациями.
Мы успели побывать в Соборе буквально за пару часов до пожара, что, конечно же, добавило впечатлений.
Отдельное спасибо за подарочек.
Рекомендую экскурсию Анны для деток.
Владимир
8 мая 2019
Очень интересная экскурсия, которая запомнилась детям и, особенно, взрослым. Анна - очень яркий, приятный человек, полный знаний и познавательных рассказов. Мы все с наслаждением побродили по улицам Парижа, дети немножко приблизились к истории (хотя и были не совсем пробудившиеся после раннего подъёма), а мы все получили эстетическое удовольствие.
1 мая 2019
Анна очень понятным для ребёнка языком рассказывала о Париже, дала информацию, чтобы получить общее впечатление, сыну 7 лет,запомнил все что рассказывала. Понравилась, как человек и как гид. Мы довольны. Рекомендую тем, кто не любит Долгих и нудных экскурсии из учебников, а хочет легко прогуляться по части Парижа так чтобы дети могли что-то запомнить))
Благодарим Анну за экскурсию, я уверена, что она может рассказать информации и больше для взрослых, но нам было достаточно.
15 апреля 2019
Большое спасибо Анне, что провела с нами это раннее холодное утро и разбудила своей энергией, позитивом, интересной подачей еще и напоила горячим кофе :-) Чувствуется подготовленность и это очень приятно. Я очень рада, что выбрала именно эту экскурсия для сына. И, конечно, удивительно, что увидели Собор до пожара
Ещё 17 отзывов

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