27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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полностью оправдались.

У нас двое детей: сыну 5 лет, дочери 11, и мы прекрасно понимали, насколько непросто сделать экскурсию одинаково интересной для такого разного возраста. Анне это удалось блестяще. Мы увидели главные места Парижа, но в совершенно другом формате — живом, лёгком, увлекательном. Было интересно не только детям, но и нам, родителям, несмотря на то, что в Париже мы бывали много раз.

Анна всё время держала контакт с детьми: задавала вопросы, загадывала загадки, приводила примеры, вовлекала в разговор — и 2 часа пролетели абсолютно незаметно.

Это была не просто прогулка, а настоящее путешествие, в котором каждый чувствовал себя участником.

Мы искренне благодарны Анне за этот опыт. В следующий наш визит в Париж — только с ней.