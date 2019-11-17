27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и достопримечательности острова Ситэ и Латинского квартала

Точками нашего маршрута будут самый интересные объекты этих парижских районов. Дети увидят самую маленькую улицу и самый старый мост, самые первые часы и старейшее дерево. Узнают, какой была самая большая площадь Парижа в средние века, и какое наследие нам осталось от Римской империи. Я объясню, почему жизнь в городе замирала с наступлением темноты и как жил средневековый Париж. Зачем были придуманы первые ходули и что означали символы на домах.

Нескучный формат прогулки – будем играть, выполнять задания и воображать!

Во время экскурсии дети примут активное участие в процессе: дорисуют башни самого главного собора, расшифруют послания на его фасаде и узнают, что означают линии на площади перед ним. А еще найдут самый первый замок французских королей, узнают, как Анна Ярославна стала королевой Франции и чему она научила французов. Какими были первые часы и почему на них была только одна стрелка. В честь кого была построена первая большая площадь Парижа. Какими были средневековые дома и что из себя представляли первые лавки.

Кому подойдет экскурсия

Детям 7-12 лет, родители также могут присоединиться к экскурсии и поучаствовать в интерактивной прогулке по прошлому Парижа.