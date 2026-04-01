27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Париж для детей 7-12 лет

Увлекательное путешествие в Средневековье для детей: от Нотр-Дама до первых королевских замков. Оживите легенды Парижа вместе с нами
Раскроем тайный код Парижа! На интерактивной прогулке дети отправятся в Средневековье: вместе расшифруют послания на фасадах Нотр-Дама, «достроят» его башни и отыщут первый королевский замок.

По пути оживут легенды Ситэ и Латинского квартала: прошлое столицы предстанет как сказка, с которой не захочется расставаться.
5
60 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗝️ Интерактивный формат
  • 🏰 Исторические открытия
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🖼️ Творческие задания
  • 🌟 Уникальный опыт
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет
Париж для детей 7-12 лет

Что можно увидеть

  • Нотр-Дам
  • Ситэ
  • Латинский квартал

Описание экскурсии

Играем у Нотр-Дама

  • Дети нарисуют башни главного собора, пофантазируют над недостающими деталями
  • Расшифруют послания на фасаде и символы вокруг порталов
  • Поймут, что означают линии на площади перед собором
  • Отыщут самый первый замок французских королей
  • Узнают, как Анна Ярославна стала королевой Франции и чему она научила французов
  • Разберутся, почему первые часы были с одной стрелкой
  • Выяснят, в честь кого появилась первая большая площадь Парижа
  • Представят, как жили в средневековых домах и как выглядели первые лавки

Шаг за шагом по Ситэ и Латинскому кварталу

  • Ребята увидят самую маленькую улицу, самый старый мост, первые часы и старейшее дерево
  • Узнают, какой была самая большая площадь Парижа в Средние века и какое наследие осталось от Римской империи
  • Поймут, почему с наступлением темноты жизнь в городе замирала и как жил средневековый Париж
  • Разглядят символы на домах и догадаются, зачем горожанам понадобились первые ходули

Организационные детали

Доплата за экскурсию возможна в евро или рублях.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
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места, но судьбой мне был уготован сам Париж. До профессии гида я работала в туризме: составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно разработала несколько авторских экскурсий для знакомства с Парижем и Францией в целом. В 2018 году окончила Институт культуры, а также прошла годовой курс детской психологии. Это помогает мне легко находить подход к юным путешественникам. С 2020 года я также занимаюсь организацией частных мероприятий: дни рождения в замках с костюмированными ужинами, предложения руки и сердца — от камерных до VIP-формата, а также необычные сюрпризы к важным датам. Могу устроить посещение ювелирного дома или исполнение серенады под окном — и удивить вас и ваших близких.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
1
2
1
A
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Всё подано живо, интересно и увлекательно.
Ребёнок слушал с интересом и остался в восторге, но и мне было не менее интересно — мы узнали много нового и по-новому взглянули на город.
Отдельно хочется отметить лёгкость подачи и умение работать с детьми. Спасибо за профессионализм и приятную атмосферу! Обязательно будем рекомендовать.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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Я
Огромная благодарность Анне за нашу первую по-настоящему детскую экскурсию по Парижу.
Уже с первых сообщений и переписки стало понятно, что мы в надёжных, внимательных и очень профессиональных руках — и ожидания
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полностью оправдались.
У нас двое детей: сыну 5 лет, дочери 11, и мы прекрасно понимали, насколько непросто сделать экскурсию одинаково интересной для такого разного возраста. Анне это удалось блестяще. Мы увидели главные места Парижа, но в совершенно другом формате — живом, лёгком, увлекательном. Было интересно не только детям, но и нам, родителям, несмотря на то, что в Париже мы бывали много раз.
Анна всё время держала контакт с детьми: задавала вопросы, загадывала загадки, приводила примеры, вовлекала в разговор — и 2 часа пролетели абсолютно незаметно.
Это была не просто прогулка, а настоящее путешествие, в котором каждый чувствовал себя участником.
Мы искренне благодарны Анне за этот опыт. В следующий наш визит в Париж — только с ней.

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Ж
Были сегодня с внуком 7 лет на экскурсии Анны. Отлично провели время! Эмоционально и доходчиво были рассказаны сюжеты из истории и архитектуры Парижа, которые надолго останутся в памяти. Рекомендую взрослым с детьми.
Были сегодня с внуком 7 лет на экскурсии Анны. Отлично провели время! Эмоционально и доходчиво были
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А
Огромная благодарность за экскурсию!
Это было более чем интересно и захватывающе. Анна с легкостью нашла общий язык с ребенком с первых минут и наш непоседа был в восторге. Кроме того, для
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нас взрослых это также было очень увлекательно. Анна легко отвечала на все наши вопросы, ее багаж знаний, интеллект, очарование не оставили равнодушными никого из нашей семьи. Время пролетело незаметно и легко, осталось ощущение, что мы побывали на каком-то захватывающем спектакле.
Спасибо огромное, что дарите такие положительные эмоции и воспоминания!

Огромная благодарность за экскурсию!
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В
Всё просто прекрасно!
Ребенок очень доволен!
Всё просто прекрасно!
Всё просто прекрасно!
Всё просто прекрасно!
Всё просто прекрасно!
Всё просто прекрасно!
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Галя
Даже если эта экскурсия планировалась для детей, мы, взрослые, не могли остаться в стороне и не восхищаться / удивляться рассказу о городе. Анна - удивительно тонко ведёт как детей, так и взрослых, разворачивает, плетёт нить рассказа. Восхищены умением Анны заинтересовать даже самых непослушных детей. Огромное спасибо! Галя
Даже если эта экскурсия планировалась для детей, мы, взрослые, не могли остаться в стороне и не
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