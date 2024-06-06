Нотр-Дам – экскурсии в Париже

Найдено 30 экскурсий в категории «Нотр-Дам» в Париже на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Париж для детей 7-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 за человека
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
Начало: На площади Сен-Мишель
16 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
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    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Париж для детей 7-12 лет
    Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • П
    Полина
    31 мая 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
    Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Париж
    Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
  • А
    Артём
    30 мая 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Вадим показал нам интересный и многогранный Париж. Несмотря на усталость, мы обошли много восхитительных мест Парижа, узнали больше о жителях
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    и истории города и Франции в целом. Материал сопровождался иллюстрациями. Стоит отдельно отметить, что Вадим еще хороший фотограф. Он сделал для нас красивые фото на память. В конце экскурсии он посоветовал нам замечательное место для ужина и помог найти столик. Спасибо за такое прекрасное путешествие по Парижу!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Нотр-Дам»

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  1. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
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  3. Обзорный тур - свидание с Парижем
  4. С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Нотр-Дам" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 7 до 420 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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