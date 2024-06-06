1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
2 часа
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
32€29 за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от €360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
96€87 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126€114 за человека
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4.5 часа
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
Начало: На площади Сен-Мишель
16 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
- ЕЕлена6 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- ААлександр5 июня 2024Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
- ЮЮлия4 июня 2024Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
- ИИрина4 июня 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
- ИИрина2 июня 2024Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ППолина31 мая 2024Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
- ККсения31 мая 2024Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
- ААртём30 мая 2024Вадим показал нам интересный и многогранный Париж. Несмотря на усталость, мы обошли много восхитительных мест Парижа, узнали больше о жителях
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Нотр-Дам»
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