А Андрей Парижский серпантин читать дальше связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену. Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним

Е Елена По историческому центру Парижа - на велосипедах читать дальше комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить! Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения

А Александр Париж для детей 7-12 лет Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо

Ю Юлия Символы Парижа Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.

И Ирина С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌

И Ирина Символы Парижа Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)

С Сергей На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) Все хорошо

П Полина Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу» Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском

К Ксения Добро пожаловать в Париж Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!