Что вы увидите
- <b>Опера Гарнье:</b>
- Библиотека-музей (принадлежит Национальной библиотеке Франции)
- Ротонда держателей сезонных абонементов и бассейн Пифии
- Парадная лестница
- Большое фойе и Театральные фойе
- Салон Луны и Солнца
- Зеркальная ротонда
Опера Гарнье считается эталоном эклектической архитектуры в стиле боз-ар, эпохи архитектурного стиля Второй империи.
Опера Гарнье, названная в честь создателя — молодого и талантливого архитектора Шарля Гарнье, впервые открылась в 1875 году, и по сей день — самый большой оперный театр в Европе.
Что вас ждет:
- Увидите бронзовую статую Пифии, которую обвивают змеи
- Подниметесь по впечатляющей Парадной лестнице
- Полюбуетесь просторными фойе, где во времена кринолинов дефилировала избранная публика, богато украшенными, с колоннами из мрамора и мозаикой c золотым фоном
Важная информация:
- Срок действия билета - 1 день
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Возврат средств не предусмотрен
- Театральный зал может быт временно закрыт по техническим или артистическим причинам
- Время посещения подлежит изменениям в случае послеобеденного театрального представления, с 10:00 до 13:00.
- Бесплатное посещение для детей до 12 лет.
- Билет действителен 6 месяцев после покупки.
Что входит
- Доступ ко всем залам, открытым для публики в Опере Гарнье
Начало и место завершения
🚩 Опера Гарнье
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- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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