TicketsS – Гид из Парижа

Билет 🎫 с проходом вне очереди в знаменитое здание Опера Гарнье в Париже — самый большой оперный театр в Европе.



Вы полюбуетесь плафоном, расписанным Марком Шагалом, посетите Театральный зал с огромной хрустальной люстрой весом в 7 тонн и увидите впечатляющее большое фойе.