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Париж: посещение Опера Гарнье

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1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Парижа
Билет 🎫 с проходом вне очереди в знаменитое здание Опера Гарнье в Париже — самый большой оперный театр в Европе.

Вы полюбуетесь плафоном, расписанным Марком Шагалом, посетите Театральный зал с огромной хрустальной люстрой весом в 7 тонн и увидите впечатляющее большое фойе.
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Париж: посещение Опера Гарнье
Париж: посещение Опера Гарнье

Что вы увидите

  • <b>Опера Гарнье:</b>
  • Библиотека-музей (принадлежит Национальной библиотеке Франции)
  • Ротонда держателей сезонных абонементов и бассейн Пифии
  • Парадная лестница
  • Большое фойе и Театральные фойе
  • Салон Луны и Солнца
  • Зеркальная ротонда
Опера Гарнье считается эталоном эклектической архитектуры в стиле боз-ар, эпохи архитектурного стиля Второй империи.
Опера Гарнье, названная в честь создателя — молодого и талантливого архитектора Шарля Гарнье, впервые открылась в 1875 году, и по сей день — самый большой оперный театр в Европе.

Что вас ждет:

  • Увидите бронзовую статую Пифии, которую обвивают змеи
  • Подниметесь по впечатляющей Парадной лестнице
  • Полюбуетесь просторными фойе, где во времена кринолинов дефилировала избранная публика, богато украшенными, с колоннами из мрамора и мозаикой c золотым фоном

Важная информация:

  • Срок действия билета - 1 день
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Театральный зал может быт временно закрыт по техническим или артистическим причинам
  • Время посещения подлежит изменениям в случае послеобеденного театрального представления, с 10:00 до 13:00.
  • Бесплатное посещение для детей до 12 лет.
  • Билет действителен 6 месяцев после покупки.
Что входит
  • Доступ ко всем залам, открытым для публики в Опере Гарнье
Что не входит
  • Гид
  • Аудиогид (5 €)
Начало и место завершения
🚩 Опера Гарнье
Париж: посещение Опера Гарнье
Париж: посещение Опера Гарнье
Париж: посещение Опера Гарнье
Париж: посещение Опера Гарнье

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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