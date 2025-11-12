Исследуйте богемный район Парижа во время пешеходной экскурсии по Монмартру в небольшой группе. Прогуляйтесь по извилистым улочкам, пройдите мимо площади дю Тертр и других достопримечательностей.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Откройте для себя оригинальную пешеходную экскурсию по Монмартру и исследуйте художественную душу Парижа в небольшой группе под руководством местного гида. Начните свою экскурсию на площади Сен-Пьер, прямо под базиликой Сакре-Кёр. Пока вы будете любоваться панорамным видом на Париж, гид поделится первыми историями о богатом прошлом Монмартра. Оттуда пройдите к романтической Стене Любви, где спрятаны 311 способов сказать «Я люблю тебя» на десятках языков. Пройдя по мощёным улочкам и тихим переулкам, вы остановитесь у легендарного Бато-Лавуар, места рождения современного искусства, где жили и рисовали Пикассо, Модильяни и другие великие. Узнайте, как эти художники формировали идентичность района. Продолжите путь к исторической Мулен де ла Галетт, когда-то бывшей настоящей ветряной мельницей, а теперь ставшей иконой импрессионистской живописи. Затем пройдите мимо Дома Розы, одного из самых фотографируемых мест Парижа, после чего отправляйтесь в менее известные уголки района, включая виноградники, тихие дворики, старые кабаре и скрытые проходы. Ваш местный эксперт оживит эти места историями о революции, сопротивлении, искусстве и эксцентричности: от Ван Гога до Далиды, от Азнавура до Дали. Экскурсия закончится на площади дю Тертр, где художники до сих пор рисуют под открытым небом, всего в нескольких шагах от базилики. В завершение вы получите советы по самостоятельному исследованию Сакре-Кёр — идеальное время и расположение, чтобы легко зайти внутрь после экскурсии. Важная информация:
- Тур не подойдёт для людей на инвалидных колясках и людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
- Возьмите с собой наличные.
- На экскурсии запрещён крупногабаритный багаж.
- Экскурсия адаптирована даже для детей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стена любви
- Бато-Лавуар
- Мулен де ла Галетт
- La Maison Rose
- Площадь Тертр
Что включено
- Услуги местного англоговорящего гида
- Фотографии от гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
V8MV+QC2 Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
