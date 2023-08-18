Монмартр в лучах заката

Исторический, творческий, кинематографический

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мы специально выбрали вечернее время для экскурсии. В лучах уходящего солнца Монмартр особенно прекрасен. Вы узнаете его с разных сторон. Прогуляетесь по локациям из фильмов «Амели», «Париж, я люблю тебя» и многих других.

Выясните, почему распустили женский монастырь после осады Парижа, и увидите место, где молилась Жанна Д'Арк.
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Монмартр в лучах заката
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему Монмартр?

Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники». А всё потому, что время и умеренная удалённость района от центра Парижа в конце 19 века создали необычные условия, которые и определили судьбу Монмартра. В эту уникальную атмосферу вы окунётесь вместе с нами.

Что вас ожидает

Прогулка по холму

Мы начнём её у подножья холма возле легендарного кабаре «Мулен Руж». По серпантинным улочкам поднимемся до вершины Монмартра — мимо атмосферных скверов, исторических мест и уютных кафешек. Закончим у базилики Сакре-Кёр, откуда открывается потрясающий вид на город. Также по пути вы увидите:

  • площадь карикатуристов и акварельных художников Тертр
  • виноградник на склонах улицы де Саулес
  • мельницу Мулен де ла Галетт, которую Ренуар рисовал под открытым небом
  • розовый дом — творение художника Мориса Утрилло

Разный Монмартр

Вы поймёте, как один холм может стать местом притяжения разных людей и событий.

  • Монмартр исторический. Узнаете, постройка какого собора чуть не рассорила государство и церковь. Выясните, почему распустили женский монастырь на Монмартре, и побываете на месте, где молилась Жанна Д’Арк.
  • Монмартр богемный. Мы расскажем вам о рутинных буднях богемы в 19 веке. Обсудим, почему Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Эдит Пиаф и многие другие посвятили Монмартру свои произведения. А ещё вы сфотографируетесь возле знаменитого общежития «Бато-Лавуар», где в конце 19 века творили великие художники.
  • Монмартр кинематографический. Пройдёмся по следам героев самых французских фильмов: «Амели», «Полночь в Париже», «Париж, я люблю тебя!» и других.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Прогулка пешеходная, дополнительных трат не предвидится
  • Вам не помешает удобная обувь, фотоаппарат и хорошее настроение
  • Экскурсия пройдет под открытым небом. Одевайтесь по погоде и, если есть необходимость, берите зонт.
  • Детям до 6 лет бесплатно

в будние дни в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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18 авг 2023
Очень понравился рассказ гида Алексея. Все чётко и по делу. Алексей рассказывает интересно и активно, помимо этого отвечает на все дополнительные вопросы. Маршрут экскурсии отличный и абсолютно не тяжелый!

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