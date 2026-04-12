Откройте для себя Монмартр в самое волшебное время - вечер. Экскурсия «Монмартр в лучах заката» позволит вам насладиться красотой этого района Парижа, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окутывая улицы теплым светом. Исследуйте места, ставшие декорациями для культовых фильмов, и узнайте истории, которые хранят старинные стены. Эта прогулка станет незабываемым путешествием в сердце парижской истории и культуры

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Описание экскурсии

Почему Монмартр?

Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники». А всё потому, что время и умеренная удалённость района от центра Парижа в конце 19 века создали необычные условия, которые и определили судьбу Монмартра. В эту уникальную атмосферу вы окунётесь вместе с нами.

Что вас ожидает

Прогулка по холму

Мы начнём её у подножья холма возле легендарного кабаре «Мулен Руж». По серпантинным улочкам поднимемся до вершины Монмартра — мимо атмосферных скверов, исторических мест и уютных кафешек. Закончим у базилики Сакре-Кёр, откуда открывается потрясающий вид на город. Также по пути вы увидите:

площадь карикатуристов и акварельных художников Тертр

виноградник на склонах улицы де Саулес

мельницу Мулен де ла Галетт, которую Ренуар рисовал под открытым небом

розовый дом — творение художника Мориса Утрилло

Разный Монмартр

Вы поймёте, как один холм может стать местом притяжения разных людей и событий.

Монмартр исторический. Узнаете, постройка какого собора чуть не рассорила государство и церковь. Выясните, почему распустили женский монастырь на Монмартре, и побываете на месте, где молилась Жанна Д’Арк.

Монмартр богемный. Мы расскажем вам о рутинных буднях богемы в 19 веке. Обсудим, почему Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Эдит Пиаф и многие другие посвятили Монмартру свои произведения. А ещё вы сфотографируетесь возле знаменитого общежития «Бато-Лавуар», где в конце 19 века творили великие художники.

Монмартр кинематографический. Пройдёмся по следам героев самых французских фильмов: «Амели», «Полночь в Париже», «Париж, я люблю тебя!» и других.

Организационные детали