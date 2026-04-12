Откройте для себя Монмартр в самое волшебное время - вечер.
Экскурсия «Монмартр в лучах заката» позволит вам насладиться красотой этого района Парижа, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окутывая улицы теплым светом.
Исследуйте места, ставшие декорациями для культовых фильмов, и узнайте истории, которые хранят старинные стены. Эта прогулка станет незабываемым путешествием в сердце парижской истории и культуры
Экскурсия «Монмартр в лучах заката» позволит вам насладиться красотой этого района Парижа, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окутывая улицы теплым светом.
Исследуйте места, ставшие декорациями для культовых фильмов, и узнайте истории, которые хранят старинные стены. Эта прогулка станет незабываемым путешествием в сердце парижской истории и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерний Монмартр в лучах заката
- 🎨 Атмосфера богемного района
- 🎬 Локации из известных фильмов
- ⛪ Исторические места и легенды
- 🖼️ Художественные уголки и виды
Что можно увидеть
- Мулен Руж
- Базилика Сакре-Кёр
- Площадь Тертр
- Виноградник на улице де Саулес
- Мельница Мулен де ла Галетт
- Розовый дом Мориса Утрилло
Описание экскурсии
Почему Монмартр?
Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники». А всё потому, что время и умеренная удалённость района от центра Парижа в конце 19 века создали необычные условия, которые и определили судьбу Монмартра. В эту уникальную атмосферу вы окунётесь вместе с нами.
Что вас ожидает
Прогулка по холму
Мы начнём её у подножья холма возле легендарного кабаре «Мулен Руж». По серпантинным улочкам поднимемся до вершины Монмартра — мимо атмосферных скверов, исторических мест и уютных кафешек. Закончим у базилики Сакре-Кёр, откуда открывается потрясающий вид на город. Также по пути вы увидите:
- площадь карикатуристов и акварельных художников Тертр
- виноградник на склонах улицы де Саулес
- мельницу Мулен де ла Галетт, которую Ренуар рисовал под открытым небом
- розовый дом — творение художника Мориса Утрилло
Разный Монмартр
Вы поймёте, как один холм может стать местом притяжения разных людей и событий.
- Монмартр исторический. Узнаете, постройка какого собора чуть не рассорила государство и церковь. Выясните, почему распустили женский монастырь на Монмартре, и побываете на месте, где молилась Жанна Д’Арк.
- Монмартр богемный. Мы расскажем вам о рутинных буднях богемы в 19 веке. Обсудим, почему Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Эдит Пиаф и многие другие посвятили Монмартру свои произведения. А ещё вы сфотографируетесь возле знаменитого общежития «Бато-Лавуар», где в конце 19 века творили великие художники.
- Монмартр кинематографический. Пройдёмся по следам героев самых французских фильмов: «Амели», «Полночь в Париже», «Париж, я люблю тебя!» и других.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Прогулка пешеходная, дополнительных трат не предвидится
- Вам не помешает удобная обувь, фотоаппарат и хорошее настроение
- Экскурсия пройдет под открытым небом. Одевайтесь по погоде и, если есть необходимость, берите зонт.
- Детям до 6 лет бесплатно
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1445 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Наш гид Алексей - выше всяких похвал. информативно, увлекательно вёл экскурсию.
большое спасибо вашей команде
большое спасибо вашей команде
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо Алексею за увлекательный рассказ и интересные факты из истории Монмартра. Мы взлетели вверх и даже не заметили как оказались на вершине с прекрасным видом на город. Огромное спасибо за подаренное удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо большое Алексею за отличный рассказ и отличную экскурсию. Могу только всем порекомендовать два часа необычного Парижа.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сейчас мы не представляем Париж без Монмартра, а ведь когда-то это был пригород Парижа.
Яркий, колоритный район со своей историей, которая манит.
Шикарная и одновременно лёгкая прогулка по улочкам района в сопровождении интересного гида, который искусно дает информацию, да еще и ведет диалог с тобой, что особенно ценно, такое запоминается!
Яркий, колоритный район со своей историей, которая манит.
Шикарная и одновременно лёгкая прогулка по улочкам района в сопровождении интересного гида, который искусно дает информацию, да еще и ведет диалог с тобой, что особенно ценно, такое запоминается!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень душевно, познавательно и красиво провели вечер на Монмартре! Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
лучшая экскурсия в Париже и экскурсовод Алекс!
рассказал о потрясающем районе исторические и увлекательные факты)
впечатления наилучшие! Посмотрели столько уникальных мест ☺️ Спасибо большое! 😊 такая экскурсия запомнится навсегда! ❤️ я в восторге 🤗
рассказал о потрясающем районе исторические и увлекательные факты)
впечатления наилучшие! Посмотрели столько уникальных мест ☺️ Спасибо большое! 😊 такая экскурсия запомнится навсегда! ❤️ я в восторге 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Монмартр в лучах славы»
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Погрузиться в богатую историю и художественную атмосферу легендарного района Парижа
Начало: У метро Abbesses
Завтра в 13:30
3 сен в 10:30
€40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Монмартр: эффект присутствия
Погружение в мир нищенствующей богемы на прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
Начало: В районе метро Lamarck
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €385 за всё до 2 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Завтра в 13:30
15 авг в 08:00
от €189
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки по Монмартру
Монмартр - это не просто район Парижа, а целый мир, полный тайн и легенд. Окунитесь в атмосферу прошлого и насладитесь видами столицы
Начало: В районе метро Anvers
30 авг в 09:00
13 сен в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
€40 за человека