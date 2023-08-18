Исторический, творческий, кинематографический
Мы специально выбрали вечернее время для экскурсии. В лучах уходящего солнца Монмартр особенно прекрасен. Вы узнаете его с разных сторон. Прогуляетесь по локациям из фильмов «Амели», «Париж, я люблю тебя» и многих других.
Выясните, почему распустили женский монастырь после осады Парижа, и увидите место, где молилась Жанна Д'Арк.
Выясните, почему распустили женский монастырь после осады Парижа, и увидите место, где молилась Жанна Д'Арк.
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Описание
Почему Монмартр?
Слова, которые максимально характеризуют Монмартр: «дух истории, веселье и художники». А всё потому, что время и умеренная удалённость района от центра Парижа в конце 19 века создали необычные условия, которые и определили судьбу Монмартра. В эту уникальную атмосферу вы окунётесь вместе с нами.
Что вас ожидает
Прогулка по холму
Мы начнём её у подножья холма возле легендарного кабаре «Мулен Руж». По серпантинным улочкам поднимемся до вершины Монмартра — мимо атмосферных скверов, исторических мест и уютных кафешек. Закончим у базилики Сакре-Кёр, откуда открывается потрясающий вид на город. Также по пути вы увидите:
- площадь карикатуристов и акварельных художников Тертр
- виноградник на склонах улицы де Саулес
- мельницу Мулен де ла Галетт, которую Ренуар рисовал под открытым небом
- розовый дом — творение художника Мориса Утрилло
Разный Монмартр
Вы поймёте, как один холм может стать местом притяжения разных людей и событий.
- Монмартр исторический. Узнаете, постройка какого собора чуть не рассорила государство и церковь. Выясните, почему распустили женский монастырь на Монмартре, и побываете на месте, где молилась Жанна Д’Арк.
- Монмартр богемный. Мы расскажем вам о рутинных буднях богемы в 19 веке. Обсудим, почему Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Эдит Пиаф и многие другие посвятили Монмартру свои произведения. А ещё вы сфотографируетесь возле знаменитого общежития «Бато-Лавуар», где в конце 19 века творили великие художники.
- Монмартр кинематографический. Пройдёмся по следам героев самых французских фильмов: «Амели», «Полночь в Париже», «Париж, я люблю тебя!» и других.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Прогулка пешеходная, дополнительных трат не предвидится
- Вам не помешает удобная обувь, фотоаппарат и хорошее настроение
- Экскурсия пройдет под открытым небом. Одевайтесь по погоде и, если есть необходимость, берите зонт.
- Детям до 6 лет бесплатно
в будние дни в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Blanche
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 382 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
18 авг 2023
Очень понравился рассказ гида Алексея. Все чётко и по делу. Алексей рассказывает интересно и активно, помимо этого отвечает на все дополнительные вопросы. Маршрут экскурсии отличный и абсолютно не тяжелый!
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