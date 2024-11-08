Кто в детстве не любил роман Дюма и не играл с друзьями в мушкетёров? И все мы помним имя бесстрашного гасконца. Который, кстати, существовал в реальности — я покажу вам его дом. Как и другие уголки Парижа, связанные с «Тремя мушкетёрами» — будь то жилище Арамиса, улочка, на которой обитал Атос, или место встречи Д’Артаньяна с прекрасной Констанцией Бонасье.

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Ваш представитель в Париже

Дмитрий Ваш представитель в Париже

Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Мы пройдём по улице, где повстречались Д’Артаньян и Констанция

Посетим улочку, на которой жил Атос

Полюбуемся видом, который открывался из окон Арамиса

Окажемся в месте знакомства знаменитых мушкетёров и гасконца

Пройдём дорогой галантерейщика Бонасье

Увидим дом, в котором проживал настоящий Д’Артаньян

По пути обсудим, какими были Париж, королевский двор и житие мушкетёров во времена кардинала Ришелье. Нравы и обычаи тогдашней столицы Франции вас удивят!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.