Кто в детстве не любил роман Дюма и не играл с друзьями в мушкетёров? И все мы помним имя бесстрашного гасконца. Который, кстати, существовал в реальности — я покажу вам его дом. Как и другие уголки Парижа, связанные с «Тремя мушкетёрами» — будь то жилище Арамиса, улочка, на которой обитал Атос, или место встречи Д’Артаньяна с прекрасной Констанцией Бонасье.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
- Мы пройдём по улице, где повстречались Д’Артаньян и Констанция
- Посетим улочку, на которой жил Атос
- Полюбуемся видом, который открывался из окон Арамиса
- Окажемся в месте знакомства знаменитых мушкетёров и гасконца
- Пройдём дорогой галантерейщика Бонасье
- Увидим дом, в котором проживал настоящий Д’Артаньян
По пути обсудим, какими были Париж, королевский двор и житие мушкетёров во времена кардинала Ришелье. Нравы и обычаи тогдашней столицы Франции вас удивят!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Люксенбургского сада
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Париже
Мы организуем незабываемые путешествия по Франции с заботой о вашем комфорте. 1000+ довольных путешественников каждый год, 39 программ по всей стране, 15 лет опыта в туристическом деле. До встречи во Франции!Задать вопрос
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