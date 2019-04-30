53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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данном случае, Дюма-отца. Ну и конечно, наш замечательный советский фильм с Боярским и всем звёздным актерским составом, очень помог в восприятии и понимании экскурсионного материала! Я рада, что Людмила имеет историческое образование - это чувствуется в сравнении с другими гидами, тоже очень приятными людьми, но которые в силу своего не-исторического диплома, немного путаются и смущаются, если их спросишь вопрос немного вширь и вглубь. Она мне даже прислала ссылку на французского историка, специалиста по данной эпохе, которую я с удовольствие буду читать по возвращению домой.

Советую каждому пройти по стопам Мушкетеров - получите огромное удовольствие! И обязательно заложите в планы чуть больше времени - побыть в церкви, послушать орган: мы с Людмилой провели потрясающие пол-часа в церкви Сен-Сюльпис на вечерней мессе (как раз это было наше православное Пасхальное Воскресенье) и насладились органом: невероятной силы музыка! Орган в Сен-Сюльпис - второй по величине во Франции (после Нотр Дам де Пари, теперь, значит, лет на 5 он стал первым).

Службу вёл сам архиепископ Парижа - так повезло! И людей было мало. В основном, местные прихожане. А потом мы ещё и в Лувр вошли через Львиные ворота (и вышли 😉), и это тоже большая редкость! Вот такие были сплошные удачи на нашей экскурсии - наверно, в компенсацию погоде! Было холодно и дождливо, и вообще, непонятно как. Но и настроение и фото (в моменты, когда выглядывало солнышко) получились отличные!

Выражаю Людмиле благодарность и признательность за её время со мной, за её энтузиазм и знания!