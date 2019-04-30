53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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В Париже - по следам «Трёх мушкетёров»

Погрузитесь в историю Парижа и узнайте, где жили герои романа Александра Дюма. Прогулка по кварталу Сен-Жермен и его достопримечательностям
Сколько раз приезжие задавали вопрос: где жили «Три мушкетера»? Узнайте, куда их поселил Александр Дюма! Все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день. Присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный
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мир любимых героев детства.

Прогулка по кварталу Сен-Жермен откроет историю Люксембурского сада, Сената, церкви Сен Сюльпис и часовни Сен-Жозеф. Узнайте, как предместье стало престижным районом. Найдите старинные дома XVII века и место проживания настоящего графа д’Артаньяна. Откройте для себя много интересного из истории Парижа и жизни великого писателя

5
57 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 История Трех Мушкетеров
  • 🏰 Прогулка по историческим местам
  • 🗺️ Открытие квартала Сен-Жермен
  • 📖 Интересные факты о Дюма
  • 🏛️ Посещение Люксембурского сада
В Париже - по следам «Трёх мушкетёров»
В Париже - по следам «Трёх мушкетёров»
В Париже - по следам «Трёх мушкетёров»

Что можно увидеть

  • Люксембурский сад
  • Сенат
  • Церковь Сен Сюльпис
  • Часовня Сен-Жозеф
  • Набережная напротив Лувра

Описание экскурсии

  • Я познакомлю вас с историей парижского квартала Сен-Жермен и его достопримечательностями
  • Мы пройдём по Люксембурскому саду, увидим Сенат, церковь Сен-Сюльпис, часовню Сен-Жозеф
  • Вы узнаете, как из глухого предместья это место превратилось в престижнейший район столицы
  • Услышите немало забавных историй об авторе романа Александре Дюма и его персонажах
  • Побываете на улицах, где жили, гуляли и дрались на дуэли герои романа
  • Вместе мы отыщем дома 17 века, в каких они могли проживать
  • Прогуляемся до набережной напротив Лувра, где поселился граф д’Артаньян, который стал прототипом персонажа Дюма
А кроме того, героями нашей экскурсии станут кардинал Ришелье, французские монархи и их приближённые и, конечно, сам Париж в блестящую эпоху мушкетёров!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Ренн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Мне с Людмилой было очень понятно и легко общаться (надеюсь, и ей тоже 😊). Темой она владеет замечательно, я же просто люблю историю Франции и творчество её выдающихся писателей, в
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данном случае, Дюма-отца. Ну и конечно, наш замечательный советский фильм с Боярским и всем звёздным актерским составом, очень помог в восприятии и понимании экскурсионного материала! Я рада, что Людмила имеет историческое образование - это чувствуется в сравнении с другими гидами, тоже очень приятными людьми, но которые в силу своего не-исторического диплома, немного путаются и смущаются, если их спросишь вопрос немного вширь и вглубь. Она мне даже прислала ссылку на французского историка, специалиста по данной эпохе, которую я с удовольствие буду читать по возвращению домой.
Советую каждому пройти по стопам Мушкетеров - получите огромное удовольствие! И обязательно заложите в планы чуть больше времени - побыть в церкви, послушать орган: мы с Людмилой провели потрясающие пол-часа в церкви Сен-Сюльпис на вечерней мессе (как раз это было наше православное Пасхальное Воскресенье) и насладились органом: невероятной силы музыка! Орган в Сен-Сюльпис - второй по величине во Франции (после Нотр Дам де Пари, теперь, значит, лет на 5 он стал первым).
Службу вёл сам архиепископ Парижа - так повезло! И людей было мало. В основном, местные прихожане. А потом мы ещё и в Лувр вошли через Львиные ворота (и вышли 😉), и это тоже большая редкость! Вот такие были сплошные удачи на нашей экскурсии - наверно, в компенсацию погоде! Было холодно и дождливо, и вообще, непонятно как. Но и настроение и фото (в моменты, когда выглядывало солнышко) получились отличные!
Выражаю Людмиле благодарность и признательность за её время со мной, за её энтузиазм и знания!

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Г
Не первый раз в путешествиях пользуемся услугами гидов команды Трипстера и в данном случае тоже остались очень довольны! Были на экскурсии с двумя уже достаточно взрослыми детьми: 12 и 16
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лет. Не могу сказать, что дети -большие поклонники А. Дюма, но Людмила сразу же распожила к себе своей открытостью и с первых минут экскурсии увлекла в те времена и события, которые описаны А. Дюма в своей книге. Прогулка по одному из самых красивых районов Парижа доставила удовольствие и была очень познавательна не только для детей, рассказ Людмилы сопровождался иллюстрациями мест и зданий, описываемых в книге, мимо которых мы проходили во время экскурсии, множеством исторических фактов, которые воспринимались нами всеми с большим интересом и вниманием, в том числе и благодаря манере их изложения нашим замечательным гидом, за что ей огромное спасибо! В следующий приезд обязательно обратимся к Людмиле, чтобы ее профессионализм и доброжелательность помогли открыть нам новые грани Парижа!

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Е
Общение Людмилой было очень приятным, она очень улыбчивый и открытый человек. Основная часть экскурсии проходила вдали от популярных туристических мест и мы могли насладиться прогулкой по спокойному и элегантному району
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Сен-Жермен, потом прогулялись в район Лувра и закончили экскурсию в парке Пале-Рояль. Людмила очень интересный рассказчик, знающая ответы практически на все вопросы. После встречи с Людмилой, у меня было ощущение, что мы посетили не одну, а сразу несколько экскурсий: мы побродили по улочкам, упомянутых в самом знаменитом романе Александра Дюма, узнали о прототипах героев этой книги, о жизни самого автора, о кардинале Ришелье и о истории Франции при Людовике XIII, посетили церковь Сен-Сюльпис, которая упоминается в произведениях того же Дюма, Жюль Верна, Виктора Гюго и Дэна Брауна (здесь находится знаменитая линия Розы из романа «Код да Винчи»). Проходя мимо Лувра к дворцу Пале-Рояль, Людмила рассказала очень много любопытных фактов о короле Людовике XIV, о жизни двора в период его правления и о истории строительства Версаля. А, кроме этого, Людмила очень увлекательно рассказывает о современном искусстве. Экскурсия была очень познавательной для меня и моей 12-летней дочери. Мы очень благодарны Людмиле за прекрасную экскурсию и теплое общение.

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А
Людмила исключительно интересно рассказала о Париже "Трёх мушкетёров". Мы побывали практически во всех местах Парижа упомянутых в парижской части романа и смогли наяву представить где и как могли происходить события
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которые придумал Дюма. Люда также смогла ответить на все наши вопросы, рассказала о настоящих исторических лицах ставших прототипами для героев роамана. Мы взяли эту экскурсию в день нашего приезда и она оказалась неутомительной и занимательной мы и не заметили как время пролетело и экскурсия подошла к концу. Я с радостью порекомендую Людмилу и эту экскурсию каждому кто захочет перенестись в Париж 17 века а также открыть для себя что-то новое в любимой с детства книге.

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Masha
Если вы хоть немного читали Трех Мушкетеров или хотя бы знаете, что Михаил Боярский играл Д Артаньяна, ну и достаточно любопытны, то эта экскурсия для вас. Я даже не знаю
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с чего начинать хвалить. Во -первых, Людмила прекрасный рассказчик и совершенно очаровательный человек, а зачем же еще нужны путешествия, если не встречать в них прекрасных людей, готовых поделиться с тобой своим городом, а во -вторых это просто интересно, потому что это не только про роман, но и про Париж и автора романа и вообще про Францию. Даже два наших подростка оторвались от телефонов, а это уж что-нибудь да значит!!! Спасибо огромное и до новых встреч в Париже.

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А
Это была прекрасная прогулка! И даже дождик не был помехой. Большое, просто огромное спасибо Людмиле: за интересный рассказ, за любовь к городу и его истории, за удивительную прогулку по необычным,"не
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туристическим местам", за индивидуальный подход и личную заинтересованность. С первых минут встречи мы почувствовали, что приехали в гости к добрым знакомым! Людмила интеллигентный, знающий и очень отзывчивый человек! Не было взгляда на часы и желания отработать время, а было желание заинтесовать нас. При прощании она дала нам много советов (что посмотреть, где пообедать и тд.) Большое, огромное спасибо!
Анна, Игорь и Андрей (9 лет)

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