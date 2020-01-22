53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки я познакомлю вас с историей парижского квартала Сен-Жермен и его достопримечательностями, такими как Люксембурский сад, Сенат, церковь Сен Сюльпис, часовня Сен-Жозеф. Вы узнаете, как из глухого предместья это место превратилось в престижнейший район столицы. Я расскажу вам немало забавных историй об авторе романа Александре Дюма и его персонажах.
Мы пройдемся по улицам, где жили, гуляли и дрались на дуэли наши друзья мушкетеры. Найдем вместе старинные дома XVII-го столетия, в которых они могли жить. И прогуляемся до набережной напротив Лувра, где находилось место проживания настоящего графа д’Артаньяна, послужившего прототипом героя Дюма.
Благодаря нашей прогулке, вы узнаете очень много интересного и занимательного из истории Парижа, жизни великого писателя и его персонажах.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Метро Ренн.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Спасибо Людмиле за интереснейшую экскурсию! Нам очень понравилось. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям и родственникам.
Павел
11 января 2020
Очень занимательная, полноценная экскурсия. Даже ребёнок (4 года) был вовлечён в действие.
Обязательно вернёмся для экскурсий с Людмилой по остальным местам.
Лариса
6 января 2020
Людмила потрясающий гид и рассказчик. Очень увлеченный человек! Однозначно рекомендую.
Оксана
24 ноября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия, маршрут отлично сформирован. Ходим много, но не замечаем этого. Людмила прекрасно владеет материалом и чувствует тех, кому рассказывает, готова ответить на различные сложные вопросы. Порекомендуем эту экскурсию всем любителям литературы, средневековья, Парижа и просто отличного времяпровождения.
Спасибо Людмиле!
Надежда
5 ноября 2019
Очень понравилась Люда, как гид она смогла заинтересовать детей 11 лет историей Парижа, причем они слушали открыв рот!)))) Обязательно в следующий приезд воспользуемся ее услугами
Наталия
5 октября 2019
Людмила- прекрасный экскурсовод! Она очень хорошо знает тему, очень интересно рассказывает. Ей удалось заинтересовать даже подростков! С удовольствием схожу на другие экскурсии с Людмилой в мой следующий приезд в Париж. Я очень рада, что познакомилась с таким экскурсоводом!
Оксана
13 мая 2019
Очень понравилась экскурсия и гид Людмила. Несмотря на плохую погоду, все прошло прекрасно. Дети до сих пор вспоминают. Спасибо!!
Елена
30 апреля 2019
Мне с Людмилой было очень понятно и легко общаться (надеюсь, и ей тоже 😊). Темой она владеет замечательно, я же просто люблю историю Франции и творчество её выдающихся писателей, в данном случае, Дюма-отца. Ну и конечно, наш замечательный советский фильм с Боярским и всем звёздным актерским составом, очень помог в восприятии и понимании экскурсионного материала! Я рада, что Людмила имеет историческое образование - это чувствуется в сравнении с другими гидами, тоже очень приятными людьми, но которые в силу своего не-исторического диплома, немного путаются и смущаются, если их спросишь вопрос немного вширь и вглубь. Она мне даже прислала ссылку на французского историка, специалиста по данной эпохе, которую я с удовольствие буду читать по возвращению домой.
Советую каждому пройти по стопам Мушкетеров - получите огромное удовольствие! И обязательно заложите в планы чуть больше времени - побыть в церкви, послушать орган: мы с Людмилой провели потрясающие пол-часа в церкви Сен-Сюльпис на вечерней мессе (как раз это было наше православное Пасхальное Воскресенье) и насладились органом: невероятной силы музыка! Орган в Сен-Сюльпис - второй по величине во Франции (после Нотр Дам де Пари, теперь, значит, лет на 5 он стал первым).
Службу вёл сам архиепископ Парижа - так повезло! И людей было мало. В основном, местные прихожане. А потом мы ещё и в Лувр вошли через Львиные ворота (и вышли 😉), и это тоже большая редкость! Вот такие были сплошные удачи на нашей экскурсии - наверно, в компенсацию погоде! Было холодно и дождливо, и вообще, непонятно как. Но и настроение и фото (в моменты, когда выглядывало солнышко) получились отличные!
Выражаю Людмиле благодарность и признательность за её время со мной, за её энтузиазм и знания!
Павел
23 февраля 2019
Людмила - молодец! Знает и любит излагаемый материал! Спасибо!
Елена
14 января 2019
Спасибо Людмиле за эту прекрасную экскурсию! Сама любит Париж и нам показала его с самой лучшей стороны, да еще в таком необычном ракурсе - глазами мушкетеров А.Дюма. Рекомендуем всем!
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате
Кто сказал, что музей — это скучно? Я предлагаю вам не экскурсию, а увлекательную игру, в которой знакомство с шедеврами Лувра станет интересным и веселым приключением. Дети будут выполнять разные задания — искать комнаты, отгадывать загадки, раскрашивать картинки — и сами не заметят, как погрузятся в мир самого знаменитого музея мира.
Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами. Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг. Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
Философия импрессионизма в интерактивной форме для детей 7-13 лет
Если вы приехали в Париж, вам непременно стоит побывать в музее изобразительных искусств д’Орсе – третьем по популярности в городе и десятом в мире. А если вы прибыли с детьми – то нет лучшего способа познакомить их с шедеврами живописи, чем отправить на интерактивную экскурсию. Будет познавательно и нескучно, ведь дети не просто прогуляются с гидом по музею, а примут участие в увлекательной игре.
VIP-сопровождение: купить билеты и сувениры со скидкой 20% и покататься на всех аттракционах
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