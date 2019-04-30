53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сколько раз приезжие задавали вопрос: где жили «Три мушкетера»? Узнайте, куда их поселил Александр Дюма! Все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день. Присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 История Трех Мушкетеров
- 🏰 Прогулка по историческим местам
- 🗺️ Открытие квартала Сен-Жермен
- 📖 Интересные факты о Дюма
- 🏛️ Посещение Люксембурского сада
Что можно увидеть
- Люксембурский сад
- Сенат
- Церковь Сен Сюльпис
- Часовня Сен-Жозеф
- Набережная напротив Лувра
Описание экскурсии
- Я познакомлю вас с историей парижского квартала Сен-Жермен и его достопримечательностями
- Мы пройдём по Люксембурскому саду, увидим Сенат, церковь Сен-Сюльпис, часовню Сен-Жозеф
- Вы узнаете, как из глухого предместья это место превратилось в престижнейший район столицы
- Услышите немало забавных историй об авторе романа Александре Дюма и его персонажах
- Побываете на улицах, где жили, гуляли и дрались на дуэли герои романа
- Вместе мы отыщем дома 17 века, в каких они могли проживать
- Прогуляемся до набережной напротив Лувра, где поселился граф д’Артаньян, который стал прототипом персонажа Дюма
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ренн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне с Людмилой было очень понятно и легко общаться (надеюсь, и ей тоже 😊). Темой она владеет замечательно, я же просто люблю историю Франции и творчество её выдающихся писателей, в
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Г
Не первый раз в путешествиях пользуемся услугами гидов команды Трипстера и в данном случае тоже остались очень довольны! Были на экскурсии с двумя уже достаточно взрослыми детьми: 12 и 16
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Е
Общение Людмилой было очень приятным, она очень улыбчивый и открытый человек. Основная часть экскурсии проходила вдали от популярных туристических мест и мы могли насладиться прогулкой по спокойному и элегантному району
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А
Людмила исключительно интересно рассказала о Париже "Трёх мушкетёров". Мы побывали практически во всех местах Парижа упомянутых в парижской части романа и смогли наяву представить где и как могли происходить события
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Если вы хоть немного читали Трех Мушкетеров или хотя бы знаете, что Михаил Боярский играл Д Артаньяна, ну и достаточно любопытны, то эта экскурсия для вас. Я даже не знаю
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А
Это была прекрасная прогулка! И даже дождик не был помехой. Большое, просто огромное спасибо Людмиле: за интересный рассказ, за любовь к городу и его истории, за удивительную прогулку по необычным,"не
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