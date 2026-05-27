Последнее лето Ван Гога: из Парижа - в Овер-сюр-Уаз

Пшеничные поля, дом художника и места, где рождались его бессмертные картины
Это путешествие в Овер-сюр-Уаз — город, где Ван Гог прожил последние месяцы жизни и создал более 70 картин.

Мы пройдём по местам, связанным с художником, увидим пейзажи с его полотен и попробуем понять Ван Гога через атмосферу города, ставшего финальной страницей его истории.
Описание экскурсии

Дорога из Парижа в Овер-сюр-Уаз. По пути поговорим о жизни Ван Гога, его творческом пути и событиях, которые привели его в Овер.

Дом Ван Гога. Место, где художник жил в последние месяцы жизни. Здесь поговорим о его быте, привычках и внутреннем состоянии в то время.

Места написания знаменитых картин. Пройдём по улицам и локациям, вдохновившим Ван Гога на создание его поздних работ, включая «Церковь в Овере» и «Лестницу в Овере».

Сады Добиньи и вокзал Овера. Точки, где художник писал на пленэре и находил вдохновение в повседневных пейзажах маленького французского городка.

Пшеничные поля. Окажемся среди полей, связанных с последними днями жизни художника и его предсмертными картинами.

Могилы Винсента и Тео Ван Гогов. Поговорим о сложной судьбе братьев и о том, как имя Ван Гога стало мировым символом искусства уже после его смерти.

Дом доктора Гаше. Посетим дом врача, друга и покровителя Ван Гога, который сыграл важную роль в его жизни в Овере.

Музей абсента. Локация, чтобы прочувствовать атмосферу французской богемы конца 19 века. Можно попробовать абсент по историческому рецепту!

Примерный тайминг

  • Поездка из Парижа в Овер-сюр-Уаз — 50 мин
  • Обзорная прогулка по городу и местам Ван Гога — 2,5 ч
  • Посещение комнаты Ван Гога — 30 мин
  • Перерыв на обед — 1 ч
  • Дом доктора Гаше — 1 ч
  • Музей абсента — 1 ч

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — комната Ван Гога — €10, детям от 12 до 17 лет — €8
    — дом доктора Гаше — €5
    — Музей абсента: дегустация по ритуалу 19 века — €7, экскурсия в музее плюс дегустация — €12
    — обед (можно забронировать столик в ресторане, где обедал Ван Гог)
  • Часть маршрута проходит по сельской местности и полям — рекомендую удобную обувь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Palais des Congrès de Paris
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2018 года Париж — мой дом, моя любовь и бесконечный источник вдохновения. Моя страсть — влюблять в этот город других, показывать его не таким, как на открытках, а живым,
контрастным, мистическим. Париж хранит в себе миллион невероятных историй! Я не буду сыпать датами и сухими фактами — мне важно, чтобы вы почувствовали Париж, полностью погрузились в его атмосферу, разглядели следы прошлого в улочках и двориках, поняли, чем дышит город сегодня. Говорят, гид — это проводник к душе города. Для меня большая радость стать вашим проводником и вместе открыть ваш Париж — тот, что останется в сердце.

