Это путешествие в Овер-сюр-Уаз — город, где Ван Гог прожил последние месяцы жизни и создал более 70 картин. Мы пройдём по местам, связанным с художником, увидим пейзажи с его полотен и попробуем понять Ван Гога через атмосферу города, ставшего финальной страницей его истории.

Описание экскурсии

Дорога из Парижа в Овер-сюр-Уаз. По пути поговорим о жизни Ван Гога, его творческом пути и событиях, которые привели его в Овер.

Дом Ван Гога. Место, где художник жил в последние месяцы жизни. Здесь поговорим о его быте, привычках и внутреннем состоянии в то время.

Места написания знаменитых картин. Пройдём по улицам и локациям, вдохновившим Ван Гога на создание его поздних работ, включая «Церковь в Овере» и «Лестницу в Овере».

Сады Добиньи и вокзал Овера. Точки, где художник писал на пленэре и находил вдохновение в повседневных пейзажах маленького французского городка.

Пшеничные поля. Окажемся среди полей, связанных с последними днями жизни художника и его предсмертными картинами.

Могилы Винсента и Тео Ван Гогов. Поговорим о сложной судьбе братьев и о том, как имя Ван Гога стало мировым символом искусства уже после его смерти.

Дом доктора Гаше. Посетим дом врача, друга и покровителя Ван Гога, который сыграл важную роль в его жизни в Овере.

Музей абсента. Локация, чтобы прочувствовать атмосферу французской богемы конца 19 века. Можно попробовать абсент по историческому рецепту!

Примерный тайминг

Поездка из Парижа в Овер-сюр-Уаз — 50 мин

Обзорная прогулка по городу и местам Ван Гога — 2,5 ч

Посещение комнаты Ван Гога — 30 мин

Перерыв на обед — 1 ч

Дом доктора Гаше — 1 ч

Музей абсента — 1 ч

Организационные детали