55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Путь к шедеврам импрессионизма мы начнём с картин французских академистов — Энгра, Канабеля, Кутюра. Поговорим об особенностях стиля, который был на пике популярности в 60-х годах 19 века.

Вы узнаете об официальных парижских салонах живописи и салоне отверженных и поймёте, почему в начале 20 века на престол французской живописи взошёл именно импрессионизм.

Рассмотрим скандальную картину Курбэ «Происхождение мира» и «Олимпию» Мане, но основной акцент, разумеется, сделаем на выдающихся работах импрессионистов.

Вы увидите знаменитый «Завтрак» Мане, «Бал» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» Моне и гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света.

Затем перейдём к полотнам Ваг-Гога и Гогена, познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.

Организационные детали

Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Если вы один, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в нужный день.

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды

Дополнительные расходы