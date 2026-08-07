55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Дополнительные расходы
Гид заранее покупает для вас входной билет. Пожалуйста, верните ему стоимость билета наличными на экскурсии (взрослый билет стоит €16)
Детям до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст
Вы можете присоединиться к группе, если уже приобрели билеты самостоятельно
Обязательно сообщите гиду если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Во Франции не принимают банкноты номиналом €200 и €500, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала
во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€55
Дети до 8 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17308 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ярослав
Недавно побывал на экскурсии по музею Орсе — и остался под большим впечатлением!
Экскурсия получилась по-настоящему живой: гид не просто сухо перечислял факты, а увлекательно рассказывал, держал внимание и даже втягивал читать дальшеуменьшить
всех в обсуждение. Особенно круто было узнать столько интересных деталей про импрессионистов — многие вещи перевернули моё представление о художниках и их работах. Теперь смотрю на картины совсем иначе.
Само здание музея — отдельный восторг: впечатляет, как из старого вокзала сделали такое пространство. А в сочетании с рассказом гида всё смотрится ещё круче. Время пролетело незаметно — я бы с удовольствием провёл там ещё пару часов.
Однозначно рекомендую эту экскурсию. Если любите искусство или просто хотите провести время с пользой — не пожалеете. Спасибо за крутые эмоции! 😎
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Анна
Замечательное впечатление - очень легко, плавно переходили по основным этапам развития искусства - сложилась картинка даже у подростка 11 лет. Спасиботза увлекательный, живой рассказ Наталье.
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Денис
Отличная экскурсия, буду рекомендовать всем!!
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М
Маргарита
Прекрасный музей Орсэ с замечательным гидом Натальей. Были несколько раз в музее самостоятельно и наконец получилось прогуляться с гидом. Все было супер. Наталья интересный и замечательный рассказчик. Столько информации умещать читать дальшеуменьшить
в своей голове-это просто удивительно. Наталье большой поклон и уважение от нашей семьи. Всем кто думает, сомневается- брать экскурсию или нет-однозначно брать! Вам очень повезет, если гидом откажется Наталья. Теперь еще мечтаем об экскурсии с ней. Данную экскурсию рекомендую как «начинающим» любителям музея, так и тем, кто уже на «продвинутом» уровне. интересно будет всем. Спасибо команде, в очередной раз все СУПЕР
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И
Инга
Замечательно провели время в музее. Благодарим нашего гида Наталью за интересную подачу информации о картинах, творчестве художников и этапах в живописи.
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Евгения
Экскурсия прекрасная! Экскурсовод Людмила рассказывала все с большим вдохновением. Интересное содержание и отлично приподнесено. Эту экскурсию точно могу рекомендовать друзьям.
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