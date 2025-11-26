Замок Шантийи — жемчужина французской аристократии, спрятанная в зелени лесов всего в 40 минутах от Парижа. Здесь нет суеты и туристических толп, а есть тишина залов, картины Рафаэля и изысканные сады. Идеальное место для тех, кто ценит атмосферу и красоту.
Описание экскурсииИстинный аристократический вкус Франции Шантийи — это не просто замок, а символ изысканности и тонкого стиля. Резиденция принцев Конде открыта для тех, кто ищет Францию без показного блеска, но с настоящей глубиной и гармонией. Сокровища замка и прогулка по парку Здесь вас ждут шикарные апартаменты принцев Конде с изысканным интерьером, галерея живописи, уступающая по масштабам лишь Лувру, богатая библиотека с редкими рукописями, а также просторный парк с зеркальными прудами, каналом и знаменитые конюшни. Погружение в гармонию Экскурсия в Шантийи — это возможность провести день вдали от городского шума, насладиться искусством, историей и умиротворенной атмосферой замка и парка. Важная информация:
- Расположение: 40 минут на автомобиле от Парижа.
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
- Рекомендуем надеть удобную обувь для прогулки по парку.
- Фотосъёмка без вспышки разрешена в большинстве залов.
- Экскурсия подходит для индивидуальных и семейных поездок.
Что включено
- Трансфер с водителем
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
