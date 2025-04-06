Музей Орсе в Париже предлагает уникальную возможность увидеть шедевры импрессионизма и ар-нуво. Здесь полотна Моне, Ренуара и Мане оживают на глазах, передавая утренний свет и атмосферу природы. Ван Гог и
Лучшее время для посещения музея Орсе - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы в Париже комфортная погода и меньше туристов. Летом (июль и август) музей также открыт, но может быть многолюдно. Зимой (декабрь, январь, февраль) вы сможете насладиться искусством в более спокойной обстановке, хотя и с ограничениями по погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Орсе
- Залы импрессионизма
- Ван Гог
- Роден
- Ар-нуво
Описание экскурсии
Залы импрессионизма
Свет и цвет оживают на холстах Моне, Ренуара и Мане. Мы объясним, как мастерам этого направления удалось передать утренний свет и атмосферу природы так, чтобы зритель пережил этот момент вечности вместе c художником.
Ван Гог, Роден и не только
Поговорим о колористике, драме и чувственности, любуясь знаменитыми шедеврами. Обсудим, как эмоциональное послание художника считывается зрителем.
Ар-нуво и неоклассицизм
Пройдём по залам, наполненным изысканными элементами декоративно-прикладного искусства конца 19 века. Этот стиль проник в каждый уголок Парижа, и мы расскажем, почему он стал так популярен в своё время.
Величественная архитектура
Поднимемся на верхний этаж бывшего вокзала и насладимся панорамой города через старинные окна. Здесь мы покажем вам одно секретное место, с которого открывается особенно интересный вид.
Организационные детали
- Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Перед оплатой уточните, пожалуйста, в переписке, состоится ли экскурсия
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (€16 за взрослого, до 18 лет — бесплатно). Билеты необходимо купить на сайте музея самостоятельно. Также, по согласованию, билет может для вас купить гид — в этом случае после бронирования вам придёт письмо с реквизитами для оплаты. В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
- После бронирования на сайте остаток суммы передается гиду наличными в евро в день экскурсии
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
во вторник в 10:30, в четверг в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 582 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 апр 2025
Экскурсия в мини группе, но мы были одни. Интересная экскурсия и музей, очень все понравилось.
Екатерина
18 мар 2025
Спасибо большое за экскурсию по Орсе. Было очень увлекательно и познавательно, эти часы пролетели незаметно
