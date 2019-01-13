44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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и ароматов, которые не могут оставить равнодушными даже плотно позавтракавших и искушённых. Собираясь утром на встречу с Полиной, откровенно говоря, мы напевали про «хруст французской булки» 😆 и да, она была!!! В прекрасной компании сыров, паштета и вина ✌️👍👌 но до этого с нами случились вкуснейшие и #принасприготовленные ливанские лепешки (это стоит пробовать, скажу я вам!) было невозможно пройти мимо сыров, Полина знает о сыре всё! Мы дегустировали соленую карамель и купили её. Пробовали сладкую пасту из каштанов и не удержались снова от покупки😆 мы пили кофе(Полина знает, в какую булочную нужно зайти за вкусняшками к нему), пробовали шикарные колбасы, слушали истории продавцов на рынке (они весьма занимательны😉) Нашим детям 8 и 12, им было интересно узнать о правилах французской игры с шарами, о галете(мы-таки попробовали ее по рекомендации Полины 👍)с сюрпризом, короной и традиции, связанной с ней. Мы даже побывали в мерии! 😎 (узнали много интересного и полезного)))) К концу нашей встречи мы были сытыми и довольными 😍😍 глаза получили эстетическое удовольствие от буйства красок и разнообразия на прилавках рынка. Бонусом к нашей гастрономической прогулке был исторический экскурс, за что Полине отдельный респект ✊ мы не ожидали увидеть и услышать об истории римского наследия Парижа в гастрономической экскурсии 😁 словом, ВОСТОРГ!!! Полина, спасибо ещё раз. 😘🤝 Пробежав глазами по опроснику: маршрут составлен удачно, Полина-прекрасный рассказчик, чуткий и гибкий гид, осведомлённый профессионал своего дела. Рекомендую всем, эта экскурсия- 10 из 10!