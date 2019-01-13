44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по парижскому рынку можно узнать много интересного о французской кухне и парижанах.
Вы насладитесь тонким вкусом свежей фуа-гра, копченых колбас и черного трюфеля, а также узнаете о различных сортах
Вы насладитесь тонким вкусом свежей фуа-гра, копченых колбас и черного трюфеля, а также узнаете о различных сортах
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация изысканных французских деликатесов
- 🧀 Познание тонкостей вкусов легендарных сыров
- 🍫 Возможность попробовать шедевры местных кондитеров
- 🥖 Погружение в атмосферу настоящего французского рынка
- 🍇 Открытие секретов прованского оливкового масла
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок по рынку. В это время вы сможете насладиться свежими продуктами и атмосферой города. Октябрь и апрель также подойдут, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы тур также возможен, но лучше учесть, что часть продуктов может быть менее доступна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Французский рынок
Описание экскурсии
Французский маркет: рай для гурманов
- Начнём с прогулки по традиционному рынку — пройдём вдоль прилавков со свежей рыбой, гребешками и устрицами, перепёлками и цесарками.
- Заглянем в лавочки, где продают сыры и паштеты, оливки и маслины всевозможных цветов — и продегустируем вкуснейшие образцы с витрин.
- А в отделах с региональными продуктами полакомимся правильным фуа-гра и колбасами из Страны Басков, прованским оливковым маслом и тапенадой.
От сыра к сладенькому
- Вы попробуете различные сорта и попробуете разобраться в оттенках вкусов французских сыров (если захотите — выпьете бокал вина!).
- Вы поймёте, почему местные не обходятся в своих трапезах без сыра и научитесь определять основные виды.
- На десерт — побалуем себя отменным французским шоколадом, пирожным, а может, и миндальным печеньем макарон — выбор за вами.
Организационные детали
- В стоимость включено: дегустация фуа-гра, копченых колбас из Страны Басков, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады из Прованса, оригинальных видов меда, конфитюров и прочего.
- Дополнительные расходы: бокал французского вина (по желанию) и покупка понравившихся деликатесов (на ваше усмотрение).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чтобы описать эмоции от гастрономической экскурсии с Полиной по Сен Жермен для меня и моей семьи, пожалуй, достаточно одного слова-это восторг! И, конечно, благодарность нашему гиду. Это был калейдоскоп вкусов
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н
Для того чтобы понять людей другой страны уже несколько лет заказываю гастрономическую экскурсию в городе пребывания. В Париже нашим гидом на такой экскурсии была Полина. очень интересный живой рассказ, отвечает
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П
Здравствуйте! Мы с женой с огромным удовольствием побывали на этой экскурсии! Все очень понравилось! Удалось узнать, увидеть и даже попробовать много интересного. Например ритуал посещения рынка парижанами-это зрелище. Нам бы
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Экскурсия Полины была очень интересной и познавательной, мы с удовольствием прогулялись по малознакомым улочкам Парижа, дегустировали сыр, мясные продукты, шоколад… Узнали много интересного о пристрастиях французов в еде, об их
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Е
Если Вы хотите понять французов, их нрав, их быт, их гастрономические предпочтения, то Вам необходимо побывать на этой экскурсии!) Французские рыночки, фермерские лавочки, старинная пекарня, винный бутичок - все это
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Мы были на прогулке-дегустации 10 декабря с ребёнком 6,5 лет. Полина, молодая,живая,улыбчивая девушка, очаровала нашу дочку сразу. Сначала мы прошлись по фермерскому рынку(где прикупили сыра с трюфелями!),посидели с дегустацией фуа-гра
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