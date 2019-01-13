44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку

На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
На экскурсии по парижскому рынку можно узнать много интересного о французской кухне и парижанах.

Вы насладитесь тонким вкусом свежей фуа-гра, копченых колбас и черного трюфеля, а также узнаете о различных сортах
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оливкового масла из Прованса. Шедевры местных кондитеров и легендарные сыры не оставят вас равнодушными. В сопровождении бокала вина вы поймете, почему французы не обходятся без сыра в своих трапезах. На десерт можно побаловать себя французским шоколадом, пирожным или миндальным печеньем макарон.

В стоимость включены дегустации фуа-гра, копченых колбас, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады, а также оригинальных видов меда и конфитюров. Дополнительные расходы включают бокал французского вина и покупку понравившихся деликатесов

4.6
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация изысканных французских деликатесов
  • 🧀 Познание тонкостей вкусов легендарных сыров
  • 🍫 Возможность попробовать шедевры местных кондитеров
  • 🥖 Погружение в атмосферу настоящего французского рынка
  • 🍇 Открытие секретов прованского оливкового масла

Лучшее время для посещения

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май
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Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок по рынку. В это время вы сможете насладиться свежими продуктами и атмосферой города. Октябрь и апрель также подойдут, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы тур также возможен, но лучше учесть, что часть продуктов может быть менее доступна.
Сейчас август — это идеальное время.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку

Что можно увидеть

  • Французский рынок

Описание экскурсии

Французский маркет: рай для гурманов

  • Начнём с прогулки по традиционному рынку — пройдём вдоль прилавков со свежей рыбой, гребешками и устрицами, перепёлками и цесарками.
  • Заглянем в лавочки, где продают сыры и паштеты, оливки и маслины всевозможных цветов — и продегустируем вкуснейшие образцы с витрин.
  • А в отделах с региональными продуктами полакомимся правильным фуа-гра и колбасами из Страны Басков, прованским оливковым маслом и тапенадой.

От сыра к сладенькому

  • Вы попробуете различные сорта и попробуете разобраться в оттенках вкусов французских сыров (если захотите — выпьете бокал вина!).
  • Вы поймёте, почему местные не обходятся в своих трапезах без сыра и научитесь определять основные виды.
  • На десерт — побалуем себя отменным французским шоколадом, пирожным, а может, и миндальным печеньем макарон — выбор за вами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: дегустация фуа-гра, копченых колбас из Страны Басков, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады из Прованса, оригинальных видов меда, конфитюров и прочего.
  • Дополнительные расходы: бокал французского вина (по желанию) и покупка понравившихся деликатесов (на ваше усмотрение).

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
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городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Чтобы описать эмоции от гастрономической экскурсии с Полиной по Сен Жермен для меня и моей семьи, пожалуй, достаточно одного слова-это восторг! И, конечно, благодарность нашему гиду. Это был калейдоскоп вкусов
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и ароматов, которые не могут оставить равнодушными даже плотно позавтракавших и искушённых. Собираясь утром на встречу с Полиной, откровенно говоря, мы напевали про «хруст французской булки» 😆 и да, она была!!! В прекрасной компании сыров, паштета и вина ✌️👍👌 но до этого с нами случились вкуснейшие и #принасприготовленные ливанские лепешки (это стоит пробовать, скажу я вам!) было невозможно пройти мимо сыров, Полина знает о сыре всё! Мы дегустировали соленую карамель и купили её. Пробовали сладкую пасту из каштанов и не удержались снова от покупки😆 мы пили кофе(Полина знает, в какую булочную нужно зайти за вкусняшками к нему), пробовали шикарные колбасы, слушали истории продавцов на рынке (они весьма занимательны😉) Нашим детям 8 и 12, им было интересно узнать о правилах французской игры с шарами, о галете(мы-таки попробовали ее по рекомендации Полины 👍)с сюрпризом, короной и традиции, связанной с ней. Мы даже побывали в мерии! 😎 (узнали много интересного и полезного)))) К концу нашей встречи мы были сытыми и довольными 😍😍 глаза получили эстетическое удовольствие от буйства красок и разнообразия на прилавках рынка. Бонусом к нашей гастрономической прогулке был исторический экскурс, за что Полине отдельный респект ✊ мы не ожидали увидеть и услышать об истории римского наследия Парижа в гастрономической экскурсии 😁 словом, ВОСТОРГ!!! Полина, спасибо ещё раз. 😘🤝 Пробежав глазами по опроснику: маршрут составлен удачно, Полина-прекрасный рассказчик, чуткий и гибкий гид, осведомлённый профессионал своего дела. Рекомендую всем, эта экскурсия- 10 из 10!

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н
Для того чтобы понять людей другой страны уже несколько лет заказываю гастрономическую экскурсию в городе пребывания. В Париже нашим гидом на такой экскурсии была Полина. очень интересный живой рассказ, отвечает
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с удовольствием на любые вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, даже если они впрямую не касаются темы. Чувствуется что она любит Францию и хочет чтобы нам эта страна тоже понравилась- очень интересные места дегустации, и традиции французов и французской кухни, они стали мне понятнее. Кроме того она помогла организовать нам резервирование места в Шустром Кролике такое очень интересное место для тех кому нравится французский шансон и мини кабаре. Большое ей спасибо. Рекомендую всем и экскурсию и гида Полину.

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П
Здравствуйте! Мы с женой с огромным удовольствием побывали на этой экскурсии! Все очень понравилось! Удалось узнать, увидеть и даже попробовать много интересного. Например ритуал посещения рынка парижанами-это зрелище. Нам бы
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в России такие рынки-чистота идеальная, не говоря уже о качестве продуктов. Полина очень интересный собеседник, во время экскурсии рассказывала нам обо всех достопримечательностях по ходу нашей экскурсии, фотографировала нас на наш телефон и даже помогла нам положить деньги на карту метро Navigo. Заказала нам ресторан по нашей просьбе, перед тем как мы должны были посетить Мулен Ружья. За время экскурсии мы побывали в латинском квартале, попробовали вина, колбасы, шоколад. Полина помогала выбирать и общалась с продавцом на французском, в магазине шоколада. Вообщем если не владеете свободно французским языком и хотите побольше узнать и попробовать жизни парижан. Очень советуем эту недорогую и эффективную экскурсию. Спасибо Полине!

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Виктория
Экскурсия Полины была очень интересной и познавательной, мы с удовольствием прогулялись по малознакомым улочкам Парижа, дегустировали сыр, мясные продукты, шоколад… Узнали много интересного о пристрастиях французов в еде, об их
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отношении к овощам и фруктам, о соусах и приправах. Кроме этого, Полина знает много интересных исторических и политических фактов, а также ответила на интересующие нас вопросе об укладе жизни французов. В конце экскурсии Полина поделилась секретом приготовления ризотто-отдельное спасибо (жду подробные пошаговые инструкции). Полина, желаю Вам удачи во всех начинаниях.

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Е
Если Вы хотите понять французов, их нрав, их быт, их гастрономические предпочтения, то Вам необходимо побывать на этой экскурсии!) Французские рыночки, фермерские лавочки, старинная пекарня, винный бутичок - все это
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Вы пройдете с Полиной. После экскурсии мы пересмотрели свое отношение к продуктам и "затариванию" их в больших торговых центрах. Если честно, многое что пересмотиели) Поэтому - советую!
Сама Полина, очень милая и позитивная девушка! Ответит на все вопросы, если что-то заинтересует более детально - ответит и на эти вопросы, ну или поинтересуется секретами у французов)

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Валерия
Мы были на прогулке-дегустации 10 декабря с ребёнком 6,5 лет. Полина, молодая,живая,улыбчивая девушка, очаровала нашу дочку сразу. Сначала мы прошлись по фермерскому рынку(где прикупили сыра с трюфелями!),посидели с дегустацией фуа-гра
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и сыров с вином,попробовали самые вкусные и эксклюзивные круас аны и макарони в элитном кондитерском бутике, дошли до Сан-Жермен (и в саму церковь) потом заглянули в магазин говяжьиж деликатесов,и закончили в ресторане "Прокоп"А попутно ы обсудили массу важных и не очень вопросов)))Полина очень притный собеседник

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