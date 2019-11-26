44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Французский маркет: рай для гурманов

Начнем с посещения французского рынка. Ходить за продуктами именно сюда, а не в супермаркеты — священный ритуал для хозяек. Обилие ярких ароматов и многообразие свежих продуктов вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным: прилавки со свежей рыбой и морепродуктами — гребешками, устрицами, лобстерами соседствуют с перепёлками и цесарками в мясной лавке. Десятки французских сыров и паштетов, маринованных оливок и маслин всевозможных цветов — мы заглянем в каждую лавочку к продавцам, понюхаем и продегустируем вкуснейшие образцы с их витрин! А в отделах с региональными продуктами Франции полакомимся правильным фуа-гра и колбасами из Страны Басков, а также прованским оливковым маслом и тапенаду.

От сыра к сладенькому

Разбираться в оттенках вкусов французских сыров — отдельный вид искусства, который мы будем постигать во второй части программы. Вам предложат различные сорта, чтобы на контрасте вы могли ярче ощутить различия и доминирующие вкусовые нотки каждого из них. Так, в сопровождении бокала вина, вы поймёте, почему местные на обходятся в своих трапезах без сыра, а также научитесь определять основные виды. На десерт мы побалуем себя отменным французским шоколадом, пирожным, а может, и миндальным печеньем макарон — этот приятный выбор останется за вами.