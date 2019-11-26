44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку

Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы

Полина
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Полина – ваш гид
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах.

Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров.

И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!
От 255 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии44 отзыва
4.77
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку

Что вас ожидает

Французский маркет: рай для гурманов
Начнем с посещения французского рынка. Ходить за продуктами именно сюда, а не в супермаркеты — священный ритуал для хозяек. Обилие ярких ароматов и многообразие свежих продуктов вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным: прилавки со свежей рыбой и морепродуктами — гребешками, устрицами, лобстерами соседствуют с перепёлками и цесарками в мясной лавке. Десятки французских сыров и паштетов, маринованных оливок и маслин всевозможных цветов — мы заглянем в каждую лавочку к продавцам, понюхаем и продегустируем вкуснейшие образцы с их витрин! А в отделах с региональными продуктами Франции полакомимся правильным фуа-гра и колбасами из Страны Басков, а также прованским оливковым маслом и тапенаду.

От сыра к сладенькому
Разбираться в оттенках вкусов французских сыров — отдельный вид искусства, который мы будем постигать во второй части программы. Вам предложат различные сорта, чтобы на контрасте вы могли ярче ощутить различия и доминирующие вкусовые нотки каждого из них. Так, в сопровождении бокала вина, вы поймёте, почему местные на обходятся в своих трапезах без сыра, а также научитесь определять основные виды. На десерт мы побалуем себя отменным французским шоколадом, пирожным, а может, и миндальным печеньем макарон — этот приятный выбор останется за вами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: дегустация фуа-гра, копченых колбас из Страны Басков, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады из Прованса, оригинальных видов меда, конфитюров и прочего
  • Дополнительные расходы: бокал французского вина (по желанию) и покупка понравившихся деликатесов (также на ваше усмотрение)
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Большое спасибо Полине за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы не только стали больше разбираться в особенностях французской кухни, но и просто влюбились в эти сыры, колбаски, эклеры и круассаны. Чудесная и вкусная экскурсия!
14 ноября 2019
Спасибо большое Полине, интересная экскурсия, открыли для себя много нового. Рекомендуем.
24 сентября 2019
Экскурсия невероятно увлекательная и вкусная, а Полина великолепный рассказчик, у нее были ответы на все наши вопросы! На следующий день после экскурсии мы смогли уже со знанием дела накупить понравившихся нам сыров. Рекомендую всем!
Полина, большое спасибо!
17 сентября 2019
Большое спасибо Полине! Очень познавательно! Настоятельно рекомендую!!!
Ирина
8 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Полина очень милая девушка и хорошо рассказывает об особенностях французских продуктов. После нашей утренней экскурсии я самостоятельно отправилась погулять по Парижу и, что называется, почувствовала разницу. Спасибо Полине, что показала мне другой Париж, где нет огромной толпы туристов и выходят на прогулку и пробежку местные жители и можно понаблюдать за настоящей жизнью парижан!
28 марта 2019
Наш гид Полина очень увлекательно провела экскурсию! Мы узнали не только о гастрономических пристрастиях французов, но и немного об истории некоторых старинных объектов , о привычках парижан, об их ментальности! Было интересно! Нам удалось почувствовать дух города и его жителей! А это самое главное!
Екатерина
13 января 2019
Чтобы описать эмоции от гастрономической экскурсии с Полиной по Сен Жермен для меня и моей семьи, пожалуй, достаточно одного слова-это восторг! И, конечно, благодарность нашему гиду. Это был калейдоскоп вкусов и ароматов, которые не могут оставить равнодушными даже плотно позавтракавших и искушённых. Собираясь утром на встречу с Полиной, откровенно говоря, мы напевали про «хруст французской булки» 😆 и да, она была!!! В прекрасной компании сыров, паштета и вина ✌️👍👌 но до этого с нами случились вкуснейшие и #принасприготовленные ливанские лепешки (это стоит пробовать, скажу я вам!) было невозможно пройти мимо сыров, Полина знает о сыре всё! Мы дегустировали соленую карамель и купили её. Пробовали сладкую пасту из каштанов и не удержались снова от покупки😆 мы пили кофе(Полина знает, в какую булочную нужно зайти за вкусняшками к нему), пробовали шикарные колбасы, слушали истории продавцов на рынке (они весьма занимательны😉) Нашим детям 8 и 12, им было интересно узнать о правилах французской игры с шарами, о галете(мы-таки попробовали ее по рекомендации Полины 👍)с сюрпризом, короной и традиции, связанной с ней. Мы даже побывали в мерии! 😎 (узнали много интересного и полезного)))) К концу нашей встречи мы были сытыми и довольными 😍😍 глаза получили эстетическое удовольствие от буйства красок и разнообразия на прилавках рынка. Бонусом к нашей гастрономической прогулке был исторический экскурс, за что Полине отдельный респект ✊ мы не ожидали увидеть и услышать об истории римского наследия Парижа в гастрономической экскурсии ️😁 словом, ВОСТОРГ!!! Полина, спасибо ещё раз. 😘🤝 Пробежав глазами по опроснику: маршрут составлен удачно, Полина-прекрасный рассказчик, чуткий и гибкий гид, осведомлённый профессионал своего дела. Рекомендую всем, эта экскурсия- 10 из 10!
19 ноября 2018
Полина, очень милая девушка. Однако после экскурсии остался очень неприятный осадок, нас было 3е взрослых и ребенок, как следует из описания экскурсии вся дегустация входит в стоимость экскурсии. Однако, на рынке мы заплатили 60 евро (включая вино около 20 евро) и в кондитерской 50 евро. По окончанию экскурсии Полина сказала, ну я брала паштеты на 4х поэтому с вас еще 15 евро, хотя ребенок к ним даже не притронулся, а Полина совсем не постеснялась угоститься вином и паштетами. В итоге за экскурсию мы отдали больше 300 евро. Вернувшись домой и перечитав условия экскурсии, мы были очень неприятно удивлены, что оказывается все что мы заплатили сверху должно было входить в стоимость.
Про содержание экскурсии, Полина рассказала несколько интересных фактов о кухне, понравился рассказ о сырах. Но по сути большую часть времени мы ходили по открытому рынку и смотрели на экологические помидоры, что можно сделать и самостоятельно. По второму рынку мы даже не прошлись, просто поели и ушли.
13 ноября 2018
Полина прекрасный экскурсовод и душевный человек! Мы открыли для себя очень приятные и вкусные места в Париже. Самостоятельно их было бы трудно отыскать. Если хотите увидеть и почувствовать вкусный Париж, то вам к Полине!
Julia
21 июня 2018
Полина, большое спасибо за интересную и вкусную экскурсию!
На протяжении всех 4 с небольшим часов было очень увлекательно! Легко и непринужденно Полина подает информацию об особенностях пищевой культуры местных жителей и немного о специфике города. Хорошо продуман маршрут: охватили много аспектов гастрономической жизни Парижа, напробовались разных вкусностей и успели прикупить съестные гостинцы. Остались довольны и сыты!:)
Ещё 34 отзыва

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