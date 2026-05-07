Два великих кутюрье — Аззедин Алайя и Кристиан Диор — на языке моды спорят друг с другом и рассказывают о красоте, силе и женственности. Я научу вас понимать этот язык в Fondation Azzedine Alaïa, где мы будем рассматривать и обсуждать стили, силуэты и конструкцию. А ещё я помогу вам разобраться, как принципы высокой моды можно применять в реальной жизни.

Описание экскурсии

Париж и высокая мода. Начнём на улице у Fondation — поговорим, как Париж стал модной столицей и почему одежда здесь давно перестала быть просто одеждой.

Экскурсия по экспозиции. Мы рассмотрим работы Алайи и Диора и разберём, как устроены эти вещи: силуэт, крой, взаимодействие с телом. И вы поймёте, почему платье производит тот или иной эффект.

Я расскажу:

как Алайя и Диор работали с телом и силуэтом

почему высокая мода — это не просто одежда, а способ создавать образ и ощущение силы

как ткань, крой и пропорции влияют на восприятие фигуры

как применять принципы высокой моды в повседневном стиле

Обед в ресторане Fondation с шефом-итальянцем. В камерной атмосфере обсудим увиденное и я отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Fondation Azzedine Alaïa — €11 за чел., а также обед в ресторане при Fondation. Средний чек — €20–35 за чел.