Два великих кутюрье — Аззедин Алайя и Кристиан Диор — на языке моды спорят друг с другом и рассказывают о красоте, силе и женственности.
Я научу вас понимать этот язык в Fondation Azzedine Alaïa, где мы будем рассматривать и обсуждать стили, силуэты и конструкцию. А ещё я помогу вам разобраться, как принципы высокой моды можно применять в реальной жизни.
Описание экскурсии
Париж и высокая мода. Начнём на улице у Fondation — поговорим, как Париж стал модной столицей и почему одежда здесь давно перестала быть просто одеждой.
Экскурсия по экспозиции. Мы рассмотрим работы Алайи и Диора и разберём, как устроены эти вещи: силуэт, крой, взаимодействие с телом. И вы поймёте, почему платье производит тот или иной эффект.
Я расскажу:
- как Алайя и Диор работали с телом и силуэтом
- почему высокая мода — это не просто одежда, а способ создавать образ и ощущение силы
- как ткань, крой и пропорции влияют на восприятие фигуры
- как применять принципы высокой моды в повседневном стиле
Обед в ресторане Fondation с шефом-итальянцем. В камерной атмосфере обсудим увиденное и я отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Fondation Azzedine Alaïa — €11 за чел., а также обед в ресторане при Fondation. Средний чек — €20–35 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Марэ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Я изучаю моду в специализированной школе IFA PARIS и знаю историю моды не только по книгам: хожу в музеи, на модные показы, участвую в творческих парижских проектах, общаюсь с теми, кто создаёт стиль сегодня. А ещё я увлечённо рассказываю про моду через людей, эпоху и культуру.
Спасибо огромное Дарье за интересный рассказ о моде и за выставку Алайя и Диор
Прекрасная экскурсия — полное ощущение впечатлений, настроения и удовольствия от дня. Всё совпало идеально.
Дарья — невероятно приятный гид, с первых минут встретила с улыбкой, очень легко и интересно всё рассказывала, делилась историями, деталями, атмосферой. После экскурсии остались самые лучшие впечатления.
Всем очень рекомендую.
Интересная экскурсия, красивые платья и приятное общение)
