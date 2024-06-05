История в лицах – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «История в лицах» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 5 чел.
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
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    что экскурсии по кладбищу это отдельный вид искусства, погружение в историю людей и города с обратной стороны. Очень рекомендую всем, кто планирует свое посещение Парижа, сходить на кладбище Пер-Лашез с Катариной - замечательным экскурсоводом!)

    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
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  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
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    уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили большое удовольствие от экскурсии, наша группа была разных возрастов, включая ребенка 9 лет, который отметил, что «время пролетело незаметно
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    и Владислав интересно рассказывал». Несмотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа мы не устали, переходы от точки до точки были небольшие и остановки для рассказа более, чем достаточные, чтобы отдохнуть и послушать рассказ. Отдельно хочу отметить наполнение экскурсии, экскурсия состояла из историй выходцев из русской эмиграции и истории французского модерна через основные архитектурные объекты французского архитектора этого направления. С удовольствием обратимся к Владиславу в следующий раз, когда будем в Париже и рекомендуем «Антлантиду» всем, кто хочет окунуться в атмосферу начала 20-го века, на стыке эпох, пронизанную историями из судеб ярких представителей русской интеллигенции.

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
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    Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей.

  • М
    Милена
    1 апреля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
  • А
    Алла
    26 марта 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Прекрасная прогулка и экскурсия. Очень интересные детали, все было интересно и познавательно . Очень порадовало, что Влад не смотря на наше опоздание, не сократил нашу экскурсию. Приеду в Париж обязательно обращусь еще! Спасибо
  • А
    Александра
    26 февраля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Почему Пер Лашез стоит посетить, впервые приехав в Париж? А причина проста - узнать получше жизнь Парижа в разные эпохи,
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    связать историю, которую мы изучали в школе, о чем читали книги, с реальными людьми, жившими когда-то здесь, ведь история города - это история его жителей. А прочувствовать все это без хорошего гида очень сложно, так что если Вы, как и мы, ищете этой связи с городом, обязательно закажите эту экскурсию! Потрясающе подобранные истории, переносящие в разные периоды Парижа, грустные и забавные, любовные, трагические: эти 2,5 часа пролетят очень быстро, но оставят очень яркое понимание о жизни Парижа. Спасибо огромное за такой интересный экскурс в историю, мы с Парижем теперь немного больше на ТЫ!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «История в лицах»

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  4. Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "История в лицах" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 230. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «История в лицах», 96 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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