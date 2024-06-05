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связать историю, которую мы изучали в школе, о чем читали книги, с реальными людьми, жившими когда-то здесь, ведь история города - это история его жителей. А прочувствовать все это без хорошего гида очень сложно, так что если Вы, как и мы, ищете этой связи с городом, обязательно закажите эту экскурсию! Потрясающе подобранные истории, переносящие в разные периоды Парижа, грустные и забавные, любовные, трагические: эти 2,5 часа пролетят очень быстро, но оставят очень яркое понимание о жизни Парижа. Спасибо огромное за такой интересный экскурс в историю, мы с Парижем теперь немного больше на ТЫ!