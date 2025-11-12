Что вас ждёт? Добро пожаловать в путешествие по завораживающе красивым улицам Монмартра, где трагедия и сладость переплетаются, создавая богатое полотно истории. В этом увлекательном двухчасовом туре мы приглашаем вас исследовать тёмную сторону прошлого Монмартра, наслаждаясь восхитительной выпечкой, которая предлагает ощущение комфорта среди печали. Пока мы бродим по извилистым переулкам и очаровательным площадям Монмартра, наш опытный гид проведёт вас в путешествие по бурной истории района, раскрывая истории о любви, потерях и стойкости. На фоне трагических историй Монмартра мы остановимся, чтобы насладиться прелестями французской выпечки. В тщательно отобранных пекарнях и кондитерских (минимум 6 остановок, вся еда включена в стоимость) вы насладитесь ассортиментом изысканных угощений. Каждый кусочек перенесёт вас в царство сладости. Приятного аппетита и хорошего настроения! Важная информация:

Экскурсия подойдёт для людей с хорошей физической подготовкой: будем много ходить.