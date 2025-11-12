Отправьтесь в захватывающую двухчасовую пешеходную экскурсию по Монмартру, где трагическая история и изысканная выпечка образуют идеальное сочетание для незабываемых впечатлений.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Добро пожаловать в путешествие по завораживающе красивым улицам Монмартра, где трагедия и сладость переплетаются, создавая богатое полотно истории. В этом увлекательном двухчасовом туре мы приглашаем вас исследовать тёмную сторону прошлого Монмартра, наслаждаясь восхитительной выпечкой, которая предлагает ощущение комфорта среди печали. Пока мы бродим по извилистым переулкам и очаровательным площадям Монмартра, наш опытный гид проведёт вас в путешествие по бурной истории района, раскрывая истории о любви, потерях и стойкости. На фоне трагических историй Монмартра мы остановимся, чтобы насладиться прелестями французской выпечки. В тщательно отобранных пекарнях и кондитерских (минимум 6 остановок, вся еда включена в стоимость) вы насладитесь ассортиментом изысканных угощений. Каждый кусочек перенесёт вас в царство сладости. Приятного аппетита и хорошего настроения! Важная информация:
Экскурсия подойдёт для людей с хорошей физической подготовкой: будем много ходить.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги местного гида
- 6 остановок с едой
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
V8MJ+CV6 Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия подойдёт для людей с хорошей физической подготовкой: будем много ходить
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
